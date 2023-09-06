Блінкен у Києві оголосив новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярда доларів, який включає військову та гуманітарну підтримку.

"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів, яка включає 665,5 мільйонів доларів на нові військові та цивільні системи безпеки", – сказав Блінкен на пресконференції у Києві.

Він наголосив на тому, що частина грошей піде на зміцнення протиповітряної оборони України та інших сфер.

На брифінгу в адміністрації США речниця Білого дому заявила, що нові російські ракетні обстріли України "підкреслюють важливість продовження підтримки народу України".

6 вересня Росія завдала нової хвилі повітряних ударів по Україні. Внаслідок обстрілу Костянтинівки, Донецької області, загинуло щонайменше 17 людей, десятки поранені.

Раніше сьогодні Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю до 175 мільйонів доларів США, що включає боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams. Як наголошує агентство Reuters, США вперше відправляють до Києва бронебійні боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки.

Міноборони США також заявило, що військова допомога включає протитанкові системи, тактичні аеронавігаційні системи та додаткові бойові припаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Блінкен нагадав, що загалом США виділили Україні понад 43 мільярди доларів на підтримку її безпеки з початку російської агресії.