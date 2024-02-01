Лубінець: Звернення України до суду ООН щодо геноциду, який чинять росіяни, — питання часу

Україна збирає докази примусової депортації росіянами українських дітей, які потенційно можна використати для звинувачення Росії у геноциді у Міжнародному суді ООН. Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Станом на зараз ми разом з міжнародними партнерами робимо всю роботу. На мій погляд, це питання часу — ми точно повинні це зробити. Питання — коли ми накопичимо всю цю доказову базу”, — розповів омбудсман.

Посадовець привітав рішення ПАРЄ назвати депортацію українських дітей геноцидом та висловив сподівання, що країни, які доєднались до міжнародної коаліції з повернення дітей, юридично визнають факт скоєння Росією геноциду українського народу.

“Геноцид має п'ять ознак, одна з яких — примусове переміщення дітей з однієї етнічної групи в іншу. Це те, що роблять росіяни: окупували територію України, забрали українських дітей, вивезли на свою територію, або примусово перемістили в межах тимчасово окупованої території України, забрали українські документи — свідоцтво про народження в першу чергу, видали свої, дуже часто поміняли інформацію і змушують дітей визнавати себе росіянами і використовувати виключно російську мову. Всі факти показують, що це — геноцид”, — розповів Лубінець.

Росія визнала, що з початку повномасштабного вторгнення "прийняла" близько 700 тисяч українських дітей. Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати 19 546 дітей, а 518 вже повернулися додому.

Водночас, заявив омбудсман, кількість дітей, яких повернули, мізерна в розмірі трагедії. За його словами, найбільша проблема — отримати інформацію про дітей. Він заперечив твердження міністра закордонних справ Росії про те, що країна передала таку інформацію.

“В мене є офіційні відповіді з боку міжнародних організацій, до яких я звертався — немає жодних списків, жодної інформації. Повернення кожної дитини, як маленька спецоперація — нові підходи, нові аргументи, нові партнери, навіть нові логістичні маршрути”, — розповів Лубінець.

За його словами, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями в незаконній депортації дітей з території України до Росії, повертати дітей стало простіше. Зокрема, міркує Лубінець, завдяки цьому вдалося повернути дітей, про яких росіяни відмовлялись навіть говорити.

“Після рішення МКС світ прокинувся. Це рішення стало як холодний душ для лідерів — всі почали не просто “глибоко занепокоюватись”, а й нарешті діяти”, — вважає уповноважений з прав людини.

Більше про це, а також як повертають цивільних заручників, і що вдалося з'ясувати слідчим у справі про падіння російського літака ІЛ-76 —читайте у повній версії інтерв’ю.