Комісія ООН повідомила про виявлені численні злочини військ РФ проти цивільних в Україні

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до РФ. Про це йдеться у доповіді комісії, представленій на Генасамблеї ООН.

У комісії дійшли висновку, що вчинення російськими збройними силами подальших невибіркових нападів із застосуванням вибухової зброї, призвело до загибелі та поранення цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

«Російська влада широко і систематично застосовує тортури у різних місцях утримання. Опитування потерпілих і свідків продемонстрували глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади», – йдеться у звіті.

Окрім попередніх висновків комісії про катування в Україні та місцях позбавлення волі в РФ, викладені у цій доповіді нові докази, зібрані в Херсонській та Запорізькій областях, свідчать про аналогічну систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі.

У розслідуваних випадках, кажуть в ООН, катуванням піддавалися переважно чоловіки, підозрювані у передачі інформації українській владі або в підтримці ЗСУ.

Нещодавні розслідування Комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що вчинення зґвалтування та іншого сексуального насильства часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами, кажуть представники ООН.

Комісія каже, що провела розслідування подальших повідомлень про вивезення дітей з України до РФ.

«Зокрема, задокументовано переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року. Комісія дійшла висновку, що це була незаконна депортація та воєнний злочин», – йдеться у доповіді.

Крім того, у доповіді йдеться, що «Комісія також задокументувала три випадки, коли українська влада вчинила порушення прав людини щодо осіб, яких звинуватили у співпраці із російською владою».

Раніше Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже заявляла, що застосування катувань російськими військами на окупованих територіях є широко розповсюдженим та систематичним.

Спецдоповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс казала, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні. Офіційно Росія не визнає за собою ніяких воєнних злочинів, попри наявність відповідних свідчень.