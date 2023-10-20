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Комісія ООН повідомила про виявлені численні злочини військ РФ проти цивільних в Україні
Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до РФ. Про це йдеться у доповіді комісії, представленій на Генасамблеї ООН.
У комісії дійшли висновку, що вчинення російськими збройними силами подальших невибіркових нападів із застосуванням вибухової зброї, призвело до загибелі та поранення цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.
«Російська влада широко і систематично застосовує тортури у різних місцях утримання. Опитування потерпілих і свідків продемонстрували глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади», – йдеться у звіті.
Окрім попередніх висновків комісії про катування в Україні та місцях позбавлення волі в РФ, викладені у цій доповіді нові докази, зібрані в Херсонській та Запорізькій областях, свідчать про аналогічну систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі.
У розслідуваних випадках, кажуть в ООН, катуванням піддавалися переважно чоловіки, підозрювані у передачі інформації українській владі або в підтримці ЗСУ.
Нещодавні розслідування Комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що вчинення зґвалтування та іншого сексуального насильства часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами, кажуть представники ООН.
Комісія каже, що провела розслідування подальших повідомлень про вивезення дітей з України до РФ.
«Зокрема, задокументовано переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року. Комісія дійшла висновку, що це була незаконна депортація та воєнний злочин», – йдеться у доповіді.
Крім того, у доповіді йдеться, що «Комісія також задокументувала три випадки, коли українська влада вчинила порушення прав людини щодо осіб, яких звинуватили у співпраці із російською владою».
Раніше Комісія ООН з розслідування порушень в Україні вже заявляла, що застосування катувань російськими військами на окупованих територіях є широко розповсюдженим та систематичним.
Спецдоповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс казала, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні. Офіційно Росія не визнає за собою ніяких воєнних злочинів, попри наявність відповідних свідчень.
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- Голос Америки
Суд у Росії продовжив затримання журналістки Радіо Свобода до 23 жовтня
Совєтскій районний суд столиці Татарстану, Казані, продовжив затримання редакторки Татаро-Башкирської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Алсу Курмашевій до понеділка.
Її адвокат Едгар Матевосян повідомив, що слідство клопотало про півтора місяця арешту, але прокурор попросив лише продовжити термін затримання, інформує видання "Медіазона". За словами Матевосяна, Курмашева вважає себе невинною.
Курмашева є громадянкою Росії та США, яка постійно проживає у Празі. У травні вона приїхала в Казань у сімейних справах. Але коли поверталася до Чехії через кілька тижнів, її затримали в аеропорту і оштрафували, за "неповідомлення" російській владі про друге громадянство.
Як повідомляв Голос Америки, у четвер речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Державний департамент слідкує за ситуацією з травня, "відколи російська влада забрала її паспорти і не дозволила залишити країну".
Представник Держдепу повідомив, що Росія офіційно досі не повідомила США про її затримання. І США шукають шляхи отримання інформації по її справі.
Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер виступив із закликом до Росії звільнити американських журналістів, які були затримані у Росії.
"Ні для кого не секрет, що Росія має довгу і тривожну історію несправедливого затримання громадян США, особливо представників вільної преси. Але дозвольте прояснити - журналістика – це не злочин і ніколи не повинна переслідуватись, залякуватись чи придушуватись", - заявив у четвер під час виступу у Сенаті Шумер.
У березні російські спецслужби затримали Евана Гершковича, російського кореспондента газети Wall Street Journal, за звинуваченнями в шпигунстві, які він і американська газета заперечували. Він залишається у в'язниці суворого режиму в Москві в очікуванні суду.
Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає негайного звільнення Курмашевої.
"Ми стурбовані рішенням продовжити термін затримання Алсу. Журналістика – це не злочин. Алсу має бути негайно звільнено, щоб повернутися до своєї родини", – заявив виконувач обов'язків президента медіакорпорації РВЄ/РС Джеффрі Гедмін.
Курмашеву звинувачують у відмові зареєструватись так званим іноземним агентом. Покарання за цією статтею передбачає штраф, громадські роботи або позбавлення волі на строк до п'яти років.
- Голос Америки
Байден подав новий запит Конгресу про допомогу Україні на понад 61$ млрд
Новий запит на фінансування допомоги Україні подав до Конгресу президент США Джо Байден.
Крім допомоги Україні, запит також стосується нової допомоги Ізраїлю, розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.
Підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю відбувається в той же час, коли незаконна війна Путіна проти народу України перейшла рубіж в 600 днів, йдеться в записці Білого дому щодо запиту.
Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Українська частина передбачає:
- 30$ млрд для Пентагону на обладнання для України і поповнення власних запасів озброєння,
- 14,4$ млрд для Пентагону на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки,
- 16,3$ млрд – для Державного департаменту та USAID на економічну, безпекову та оперативну допомогу,
- 481$ млн – на допомогу переміщеним українцям в рамках програми США "Об'єднання заради України" U4U,
- 149$ млн – для NNSA для реагування на ядерні/радіологічні інциденти.
Також, у новому запиті на фінансування передбачено 9,15$ млрд на гуманітарну підтримку. Ці гроші будуть спрямовані через Держдеп для надання гуманітарної допомоги Україні, Ізраїлю, Газі та на інші потреби.
Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.
Детальніше, законопроєкт передбачає п'ять основних сфер підтримки України:
- Додаткова зброя та устаткування для того, щоб допомогти Україні досягнути успіху на полі битви та захистити її народ, а також поповнити запасу Пентагону, після передачі устаткування Україні в рамках президентських повноважень. Надана допомога, наголосили в Білому домі, "допомогла Україні врятувати численні життя та виграти битви за Київ, Харків та Херсон".
- Продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки, включаючи інвестиції до оборонної промислової бази, відшкодування витрат на транспортування американських службовців та устаткування, та подальше нарощування присутності військ США в Європі, та інша критично важлива діяльність.
- Економічна підтримка та підтримка цивільної безпеки, включаючи пряму бюджету підтримку України, допомога з інвестиціями до критичної інфраструктури, підтримка правоохоронної діяльності, допомога в розмінуванні звільнених територій.
- Допомога переміщеним українцям в рамках програми США "Об'єднання заради України" U4U
- Розбудова співпраці з партнерами на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема ядерної та радіоактивної криз.
"Як вчора ввечері заявив президент, ми маємо продовжувати протистояти тиранії та агресії, і захищати Україну від брутального російського вторгнення. З історії ми знаємо: якщо ми відступимо, і дозволимо комусь на кшталт Владіміра Путіна знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, і це заохотить агресорів по всьому світу. Ми маємо надіслати безпомилковий меседж: що у XXI столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда", – заявив під час спілкування з журналістами в пʼятницю 20 жовтня радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Ми маємо надіслати безпомилковий меседж: що у XXI столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусідарадник з національної безпеки США Джейк Салліван
За словами радника з національної безпеки, фінансування та повноваження, які Конгрес раніше схвалив переважною більшістю, майже закінчилися, і потрібні дії Конгресу, щоб гарантувати, що США зможуть продовжувати задовольняти потреби України на полі бою та захищати її людей, які перебувають під атакою.
"Тож поки Україна веде складний контрнаступ, аби захиститися від нового російського наступу, і зі швидким наближенням зими, світ уважно стежить за тим, що Конгрес робитиме далі. Ідеться і про людей в Україні, які борються за свою державу, і тих у Кремлі, хто прагне її стерти", – додав Салліван.
Напередодні президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальною промовою. Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.
“Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки, - сказав Байден. - Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань”.
Палата представників США досі не призначила спікера, що може затримати розгляд додаткового запиту в американському Конгресі. В адміністрації Байдена наголошують - за діями Конгресу слідкують в усьому світі.
"Українці ведуть жорсткий контрнаступ і з наближенням зими, світ дивиться на наступні кроки Конгресу", - йдеться в довідці Білого дому.
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Як подружня пара індійця та українки зближує два народи. Відео
Він — індієць. А вона — українка. Він очолював Асоціацію Україно-індійської дружби. А вона практикувала гінді та вивчала індійські танці. Зараз Джасбір та Еліна — подружжя, яке не марнує жодної нагоди, аби зблизити українців та індійців. У Нью-Делі з ними познайомилася Тетяна Ворожко.
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