В ООН стурбовані відсутністю системи повернення депортованих Росією українських дітей

Управління ООН з прав людини висловило стурбованість відсутністю системи повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії з моменту повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє видання Reuters.

“Управління Верховного комісара ООН з прав людини залишається серйозно стурбованим тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були вивезені в інші регіони на окупованій Росією території або до Російської Федерації”, − наголосила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.

Нада Аль-Нашіф також заявила, що “серед дітей, які повернулись до їх родин після того, як їх рідні поїхали забирати їх до Російської Федерації, деякі діти розказали, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку російського педагогічного персоналу”.

Серед дітей, які повернулись до їх родин після того, як їх рідні поїхали забирати їх до Російської Федерації, деякі діти розказали, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку російського педагогічного персоналу

Українська влада заявляє, що вона ідентифікувала і перевірила інформацію про майже 20 000 дітей, які були примусово депортовані до Росії під час повномасштабної війни. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України. За деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії. Наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.

Голосу Америки генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що Україні бракує міжнародних механізмів, що допомагав би повертати українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. "У нас є певний набір міжнародного законодавства для захисту українських дітей, але зараз цього недостатньо, щоб повернути їх додому", - відзначив він. Він пояснив, що притягнути до відповідальності винних за депортацію українських дітей – "не означає автоматично, що наших дітей повернуть додому", адже не існує механізму, який автоматично повертав би дітей в Україну з Росії.

Шестеро українських дітей, серед яких діти-сироти, котрим вдалося повернутися із територій, окупованих Росією, розповіли свої історії в Гаазі, де нідерландська неурядова організація Orphans Feeding Foundation за підтримки президента України Володимира Зеленського розпочала кампанію "Поверніть дітей в Україну". А прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан днями заявив, що хоче почути історії українських дітей під час засідань щодо притягнення до відповідальності винних у цих злочинах.

У вересні Палата громад канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії й визнала це геноцидом і воєнним злочином.

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