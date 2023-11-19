Україна повернула підлітка з Маріуполя, якого депортували до РФ і хотіли поставити на військовий облік

Україна повернула Богдана Єрмохіна - підлітка, вивезеного до Росії з окупованого Маріуполя до московської області, де його хотіли мобілізувати для відправлення на війну в Україну.

"Сьогодні Богдану виповнилося 18 років. Хлопець раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою", - повідомив Андрій Єрмак, глава Офісу президента України.

Повернути хлопця вдалось відбулося в межах реалізації плану дій Зеленського Bring Kids Back UA за співпраці із ЮНІСЕФ, Катаром, неурядовою організацією Orphans Feeding Foundation, а посольство України у Білорусі допомагало із переговорами з російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосков'я, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України, нагадує Радіо Свобода.

Єрмохін неодноразово казав, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії, що становить воєнний злочин.

За даними національного порталу "Діти війни", з 24 лютого 2022 року Росія вивезла з України 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно, тож реальні цифри можуть бути в десятки разів вищими, каже Київ. Зокрема Львова-Бєлова заявляла, що до РФ з України "приїхало" понад 700 тисяч дітей, й більшість - начебто з батьками чи іншими родичами.