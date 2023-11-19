"Коли агресія в Європі лишається без відповіді, це втягує Америку". Байден пояснив американцям, чому треба допомагати Україні

Російський президент Путін і бойовики угруповання ХАМАС хочуть стерти сусідні демократії з карти світу і сподіваються зруйнувати регіональну стабільність та скористатися безладдям, але Америка не дозволить цьому статися. Про це у своїй колонці для видання Washington Post пише президент США Джо Байден.

Зі сторінок цієї газети у своєму зверненні до американців Байден пояснив, чому США повинні продовжувати допомагати Україні та Ізраїлю - "задля власних інтересів національної безпеки - і задля блага всього світу".

Він підкреслив: "Сьогодні світ стоїть на переломній точці, коли вибір, який ми робимо, зокрема під час криз у Європі та на Близькому Сході, визначатиме напрямок нашого майбутнього для майбутніх поколінь".

"З двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не вигорає сама собою. Це безпосередньо втягує Америку. Тому наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра", - підкреслив Байден. Він зазначив, що "підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину", США не відправляють туди своїх солдатів, а натомість надають українцям зброю та економічну допомогу, "щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі".

Американський президент наголосив, що Україну підтримують понад 50 країн світу, але при цьому Сполучені Штати є "ключовою" нацією. "Ми об'єднуємо союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і досягти прогресу до світлішого, мирного майбутнього. Світ очікує від нас розв'язання проблем нашого часу. Це обов'язок лідерства, і Америка лідируватиме. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростуть. Ми не допустимо цього", - наголосив Байден.

Говорячи про війну на Близькому Сході, глава Білого дому нагадав позицію Вашингтона щодо підтримки Ізраїлю в його праві захищати себе, засудив використання ХАМАСОМ, що визнана у США терористичною організацією, мирних палестинців як живого щита, а також зауважив про важливість побудови двох держав - Ізраїлю та Палестини - як "єдиного способу забезпечити довгострокову безпеку як ізраїльського, так і палестинського народу".

Також американський президент наголосив на тому, що в умовах занепокоєнь щодо зростання антисемітизму та ісламофобії у США американське суспільство має бути єдиним: "Ми маємо відмовитися від насильства та жорстокості та сприймати один одного не як ворогів, а як громадян Америки".

"Ми ніколи не повинні забувати уроку, який неодноразово засвоювали протягом нашої історії: через велику трагедію та потрясіння може статися величезний прогрес, - написав Байден. - Ми не повинні втрачати нашу рішучість досягати цих цілей... Це стратегія, якою моя адміністрація й надалі керуватиметься - на Близькому Сході, в Європі та в усьому світі".