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Російські хакери атакують українські мобільні пристрої
Українські військові, які використовують мобільні пристрої Android, зазнають атак російських хакерів з новим видом зловмисного програмного забезпечення, що намагається викрасти важливу для поточного контрнаступу інформацію.
Спеціалісти з кібербезпеки зі Сполучених Штатів разом із колегами з Австралії, Британії, Канади та Нової Зеландії видали в четвер попередження про зловмисне програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, яке сканує файли, відслідковує спілкування і "періодично викрадає конфіденційну інформацію".
Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) описує нове зловмисне програмне забезпечення як "набір компонентів, які забезпечують постійний доступ до зараженого пристрою Android... і періодично збирає та вилучає інформацію про жертву".
У звіті CISA, опублікованому в четвер, містяться додаткові технічні деталі російської кампанії, при цьому чиновники попереджають, що зловмисне програмне забезпечення може використовуватися і проти інших цілей.
Видане в четвер попередження свідчить про "необхідність для всіх організацій вживати засоби захисту, щоб виявляти і мінімізувати вплив російської кіберактивності, а також про важливість забезпечувати операційну стійкість за будь-яких умов", — заявив Ерік Голдштейн, виконавчий помічник директора CISA з кібербезпеки.
Згідно зі звітом США та їхніх союзників, зловмисне програмне забезпечення утримується в системі, коли заміняє існуюче кодування на інше, безпосередньо не приєднане до самого шкідливого програмного забезпечення.
У звіті також зазначено, що компоненти зловмисного програмного забезпечення мають "низьку або середню складність і, схоже, були розроблені без урахування ухилення від захисту або приховування зловмисної діяльності".
Служба безпеки України вперше виявила російське шкідливе програмне забезпечення на початку серпня, заявивши, що воно використовувалося для «отримання доступу до системи обміну бойовою інформацією Збройних сил України».
Українські посадовці тоді заявили, що завдяки оборонним кіберопераціям, вони викрили та заблокували зусилля Росії.
Розслідування СБУ встановило, що Росія змогла здійснити атаку зловмисного програмного забезпечення, після того, як захопила українські планшети на полі бою.
Україна покладає провину за кібератаку на Sandworm, якого офіційні особи США та Великої Британії раніше пов’язували з ГРУ, російською військовою розвідувальною службою.
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Американський хірург повертає руки українським військовим. Відео
Ще з 2014-го року українських військових, які отримали складні бойові поранення волонтери почали привозити до Сполучених Штатів на лікування та реабілітацію.
- Голос Америки
Politico: танки Abrams будуть в Україні вже у вересні
Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.
Про це дізналось видання Politico у речника Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартіна О'Доннелла, а також інших посадовців Пентагону.
Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині, повідомляє видання.
Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України, заявив О'Доннелл.
"США віддані прискоренню поставок 31 танка Україні до осені", - наводить Politico слова О'Доннелла. Інший посадовець Пентагону сказав виданню, що танки можуть надійти до України до середини вересня.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
В Пентагоні вказують на повільне просування українського контрнаступу, який зіткнувся зі значними російськими укріпленнями, але закликають не поспішати з висновками. В інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka минулого тижня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень".
"Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі.
Український контрнаступ є "кривавий, довгий і повільний. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 1 вересня поінформував Міллі про обстановку на фронті та розповів про перебіг наступальної операції, повідомив Залужний в Telegram.
"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - додав Залужний.
Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
Китай "прималював" собі на мапі частину російського острова. Аналітики кажуть, Москві є, про що турбуватися
Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю, і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.
Росія та Китай сперечалися щодо приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км. – Росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.
«Це як дати маленького стусана» Росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення»
Західні оглядачі наголошують, що нова карта, з’явилася на тлі більшої напруженості у стосунках між Китаєм і Росією.
Професор Школи політики Schar та американського університету Джорджа Мейсона Марк Кац каже в інтерв’ю часопису Newsweek, що «Кремль, безумовно, приділяє пильну увагу китайським картам, особливо офіційним, які стверджують, що російська територія насправді належить Китаю».
Він нагадує, що незадовго до того, як розпочав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, лідери Росії та Китаю підписали угоду про «безмежне партнерство». Але Китай відмежувався від явної підтримки Росії у війні проти України, заявив про «нейтралітет» і публічно закликає до укладення миру.
Девід Сілбі, доцент історії Корнельського університету та директор відділу викладання й навчання Корнельського університету у Вашингтоні каже Newsweek, що нова карта не зовсім порушує угоду 2008 року. В інтерв’ю Newsweek він говорить, що «це як дати маленького стусана» Росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення».
Але, як каже Кац, Путін безсилий перед Китаєм, який претендує на його території. Він "не в змозі голосно скаржитися з цього приводу, оскільки Москва стала надзвичайно залежною від економічних відносин з Китаєм в результаті західних санкцій".
Росія претензій не має. Індія висловлює протест
У четвер, 31 серпня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Росії та Китаю «відсутні взаємні територіальні претензії».
«Російська та китайська сторони дотримуються єдиної позиції щодо того, що прикордонне питання між нашими країнами остаточно вирішено», – цитує заяву речниці російського МЗС Марії Захарової агентство Інтерфакс.
За її словами, делімітація та демаркація кордону між Росією та Китаєм була завершена по всій довжині, майже 4300 кілометрів, «у тому числі у 2008 році на острові Великий Уссурійський».
Крім російської території, китайська карта зарахувала до китайських володінь частини Індійського штату Аруначал-Прадеш і прикордонний регіон Аксай Чін.
Реакція Індії докорінно відрізнялася. У вівторок Індія заявила, що подала офіційний протест Китаю через карту, а міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар назвав претензії на територію Індії «абсурдними», зазначає Newsweek.
Китайці показують, що вони «хочуть мати»
Девід Сілбі говорить журналу Newsweek, що «китайці люблять використовувати карти як підтвердження свого авторитету та влади», або для того, щоб нагадати, «що вони хочуть мати».
«Останніми відомими прикладами є опубліковані ними карти з дев’ятьма штрихами, які претендують на величезні ділянки території в Південнокитайському морі», – нагадує він.
Аналітики, з якими розмовляло Сінгапурське національне телебачення Channel New Asia (CNA), кажуть, що публікацію мапи зі спірними територіями у Південнокитайському морі та великими частинам Індії та Росії Китай, імовірно, приурочено до майбутніх міжнародних зустрічей.
Таким чином Китай намагається «чинити тиск» на учасників самітів, вважає Аллан Бем, директор Програми з міжнародних справ і питань безпеки в Австралійському інституті..
Саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) запланований на 5-7 вересня в Джакарті, Індонезія, а саміт лідерів Групи 20 (G20) відбудеться в столиці Індії, Нью-Делі, з 9 по 10 вересня. Очікується, що китайські лідери будуть на обох.
Сінгапурський аналітик із питань оборони Александр Нілл каже CNA, що Китай «рішуче налаштований». Він поступився деякими територіями з часів династії Цін у 18 столітті, коли його розміри були найбільшими, а тепер показує, що хоче їх повернути.
Марк Кац в інтерв’ю часопису Newsweek каже, що Китай діє обережно, на відміну від Росії. Або він просто не готовий діяти рішуче саме зараз, чекаючи на кращий момент.
«Перемальовувати карту на папері — це не те ж саме, що намагатися силоміць відібрати територію, як це намагалася зробити Росія в Україні. Також Пекін, схоже, не намагатиметься зробити щось подібне зараз».
Але, на його думку, Росії все ж є, про що турбуватися, бо таким чином Пекін може просто випробовувати реакцію Кремля.
«Москва має бути стурбована тим, що за цією відносно невеликою китайською територіальною претензією, яка висувається, незважаючи на попередню угоду, може прийти більша», – каже американський експерт.
- Голос Америки
У Пентагоні коментують, чи вплине "шатдаун" на допомогу Україні
У Пентагоні заявили, що будуть і надалі підтримувати Україну. Утім сподіваються, що Конгрес США таки ухвалить бюджет до кінця цього фіскального року, щоб не допустити часткової зупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
"Нам потрібне передбачуване, достатнє та своєчасне фінансування. Тому найкращий спосіб для Конгресу підтримати Міністерство оборони США - це вчасно схвалити асигнування на цілий рік. Щодо України, ми впевнені, що зможемо й надалі підтримувати Україну у тих обсягах, яких вона потребує. Але, якщо дійде до "шатдауну" ми вам зможемо більше повідомити", - заявив під час брифінгу 31 серпня речник Пентагону Пет Райдер.
Раніше Білий Дім попросив Конгрес США схвалити законопроект про забезпечення видатків на короткотермінову перспективу, щоб уникнути "шатдауну". Про це виданню The Hill повідомив речник офісу управління та фінансування.
Так званий "шатдаун" - це часткове припинення роботи урядових структур. В американській історії "шатдаун" траплявся 17 разів. Урядові організації припиняють роботу через те, що Конгрес не може вчасно схвалити бюджет, в тому числі видатки на державні органи.
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