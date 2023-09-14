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- Голос Америки
Ексміністерка торгівлі з української діаспори стане спецпредставницею США з питань економічного відновлення України
Президент Байден у четвер, 14 вересня, призначав колишню міністерку торгівлі США Пенні Пріцкер спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України.
“Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та лідерка індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальна представниця Пріцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критично важливу посаду. Працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, щоб допомогти відновити українську економіку”, - зазначено у пресрелізі Білого дому з приводу призначення Прітцкер.
Як зазначає видання The New York Times, посада спеціального представника США з питань економічного відновлення України є новою позицією, і її запровадження свідчить про дедалі більшу увагу адміністрації Байдена до довгострокового економічного виживання країни в умовах продовження війни з Росією.
До обов’язків Пріцкер, згідно з заявою Білого дому, входитиме мобілізація державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів для донорів, робота з відновлення експортних ринків і підприємств, робота з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу “Групи семи” задля взаємодоповнюваності та взаємопідсилення міжнародних зусиль, а також заохочування міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку економічного відновлення України.
“Спеціальна представниця Пріцкер допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення [української] економіки”, а також допоможе країні “відбудовувалася сильніше”, - зазначено в пресрелізі.
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує The New York Times, зазначив, що Пріцкер відіграватиме ключову роль у тому, щоб “Україна не лише вижила, але й процвітала” своїми власними зусиллями, перетворившись врешті-решт на “процвітаючу, безпечну європейську демократію”.
За даними Світового банку, на відновлення інфраструктури країни та зруйнованих поселень може знадобитись понад 400 мільярдів доларів у наступні десять років.
Пріцкер походить із відомої чиказької бізнесової родини із давніми зв’язками та впливом у Демократичній партії. На посаді міністерки торгівлі в адміністрації Барака Обами, вона кілька разів відвідала Київ і працювала з українським урядом над питаннями реформ, залученні інвестицій та координації з урядами країн-партнерів.
Інтерес Пріцкер до України має також особистий вимір, зазначає The New York Times, адже її родина “втекла від переслідувань у царській Росії на території сучасної України наприкінці 1800-х, і вона відчуває зв’язок із цією країною”.
“Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, Сполучені Штати залишаються відданими підтримувати його стільки, скільки буде потрібно”, - підсумовано у пресрелізі Білого дому.
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Нанометр за нанометром. Чи вдасться Америці перемогти у війні мікрочипів?
Вони у наших телефонах і телевізорах, автомобілях і метро, у лептопах в офісах та супутниках у космосі. Від цих крихітних деталей залежить чи полетить дрон, або ракета на фронті, врешті-решт, чи буде у нас інтернет та працюватиме навігатор. Мова йде про мікрочипи. Це набір електронних схем на пластині напівпровідникового матеріалу, найчастіше кремнію. Ця деталь виконує дві функції - обробка та зберігання інформації. З кожним роком вони стають все меншими та складнішими. Відтак телефони стають тоншими, комп’ютери швидшими, а зброя точнішою.
«Світ сьогодні критично залежить від каналів постачання напівпровідників, які ми більше не контролюємо. Останні 50 років світова геополітика визначалась там, де є поклади нафти. Наступні 50 вона вирішуватиметься тим, хто контролює канали постачання технологій».
Наступні 50 років геополітика вирішуватиметься тим, хто контролює канали постачання технологій
Це слова з промови Пета Гелсінгера, виконавчого директора компанії Intel на саміті присвяченому виробництву мікрочипів, який у серпні цього року пройшов у Сіетлі. Американські політики, інженери та керівники технологічних корпорацій обговорювали як Сполученим Штатам та союзникам відновити лідерство в цій сфері.
“Америка винайшла напівпровідники та виготовляла близько 40 відсотків чипів у світі. Сьогодні ж лише 10. Для нашої національної безпеки ми маємо зменшити залежність від іноземних постачань”, – заявила під час саміту заступниця міністра оборони США Гайді Шью.
Виробництво мікрочипів - складне і вартісне. Приміром, будівництво однієї фабрики коштує близько 20 мільярдів доларів США. Жодна країна зараз не контролює повний технологічний цикл. Сполучені Штати залишаються світовим лідером у дизайні та розробці нових мікросхем. Нідерланди та Японія монополісти у сфері виробництва спеціального устаткування – фотолітографічних машин. А головні виробничі потужності - фабрики, де безпосередньо виготовляють чипи знаходяться переважно в Азії – Тайвані, Китаї, Південній Кореї.
Україна є великим виробником неонового газу, який є важливим компонентом глибоких літографічних ультрафіолетових машин, які виготовляють мікрочипиСем Говел, дослідниця Центру нової безпеки Америки
Україна - важлива ланка у світовому виробництві чипів
Такий розподіл праці донедавна влаштовував більшість гравців на ринку. Та після пандемії Covid-19 ситуація стала змінюватись. Виробники чипів не змогли задовольнити ріст попиту. На це вплинули зокрема збої у роботі фабрик через природні катаклізми та пожежі, а згодом і війна Росії проти України. Росія забезпечує 40% світового експорту металу паладій, а Україна до 80% експорту неону. Ці матеріали використовуються у виробництві мікросхем.
«Україна є великим виробником неонового газу, який є важливим компонентом глибоких літографічних ультрафіолетових машин, які виготовляють мікрочипи.... Якщо конфлікт триватиме це матиме серйозний вплив на світовий ринок» - заявила в інтерв’ю Голосу Америки Сем Говел, дослідниця Центру нової безпеки Америки.
Тому найбільші країни-споживачі, а особливо США вирішили зменшити залежність від зовнішніх ринків, створюючи власні фабрики та цикли виробництва. Та головним фактором у цьому процесі стало технологічне суперництво із Китаєм. Побоюючись, що Пекін використає найсучасніші чипи у військових цілях Вашингтон протягом останніх років запроваджував обмеження на торгівлю технологіями з КНР.
Якщо конфлікт в Україні триватиме це матиме серйозний вплив на світовий ринок напівпровідників
Сьогодні глобальні держави найбільше конкурують у сфері Штучного Інтелекту. І ця сфера вимагає найпродуктивніших чипів, здатних обчислювати величезну кількість інформації.
“Лише подумайте про такі нейромережі, як Chat GPT, яку кількість інформації вони обробляють. Вони ставатимуть все складнішими. З теперішніми обчислювальними можливостями лише для роботи дата-центрів потрібна потужність ядерного реактора», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки технічний директор компанії AMD Марк Пейпермастер.
Аби збільшити обчислювальну потужність мікросхем і зменшити енергоспоживання виробникам потрібно вмістити більшу кількість транзисторів на чипах. Боротьба йде за нанометри (0.000001 мм). Частота розміщення транзисторів у більшості сучасних комп'ютерів - 10 нанометрів, це як розмір найменшого вірусу. Для прикладу мікропроцесор найновішого Iphone 14 має 15 мільярдів транзисторів, а найсучасніший процесор, який використовується у сфері штучного інтелекту Wafer Scale Engine 2 має 2,6 трильйона. Тобто у 170 разів більша обчислювальна потужність. Та цей процесор все ще завеликий, щоб використовувати його в телефоні. За розробку чипів нового покоління взялись американські військові.
«Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів США ініціювала кілька високоризикових програм, щоб дослідити нові методи дизайну, виробництва і тестування 3D мікросхем. Нам потрібні такі технології, щоб бути попереду наших противників» - заявила під час виступу на конференції присвяченій мікрочипам у Сіетлі заступниця міністра оборони США Гайді Шью.
Штучний інтелект завдяки чипам нового покоління докорінно змінить поле бою
Нам потрібні такі технології, щоб бути попереду наших противників
Штучний інтелект завдяки чипам нового покоління докорінно змінить поле бою, розповідає в інтерв’ю Голосу Америки Стефані Томпкінс – директор Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів США.
«Більшість битв пов’язані з великим обміном інформацією, комунікацією та ухваленням рішень, які проходять по кілька разів через одного командира. А швидкість прийняття рішень критична на полі бою. Тепер уявіть, що у вас на фронті є потужний комп'ютер, який поміщається в руку, він пов'язаний з іншими такими пристроями на передньому краю, які володіють комплексною інформацією про бойову ситуацію. Це робить бій повністю децентралізованим» - каже Томпкінс
Фактично комп’ютер виконуватиме функції командування у битвах.
«У майбутньому пілоту F-35 під час злету допомагатиме Штучний інтелект. Синхронно з ним працюватимуть дрони, танки та інші солдати на полі бою» – розповідає Пет Гелсінгер, виконавчий директор Intel.
Такий розвиток Штучного інтелекту науковці називають технологічною сингулярністю. За прогнозами багатьох футурологів людство зможе його досягнути до кінця цього десятиліття. Для досягнення прогресу уряд Сполучених Штатів від минулого року інвестував у власну галузь розвитку мікрочипів 52 мільярди доларів. Протягом 10 років у США планують побудувати дві фабрики з виробництва напівпровідників і забезпечити їх власною мережею постачальників. Частина коштів піде на підготовку спеціалістів, яких не вистачає в цій галузі.
- Голос Америки
Колишні американські генерали закликали республіканців у Конгресі схвалити нову допомогу Україні
Два колишніх американських генерали Філіп Брідлав і Бен Годжес у листі до лідерів республіканців у Палаті представників закликали залишити політику осторонь і швидко схвалити додаткову допомогу для України на тлі продовження українського наступу. Про це пише американське військове видання Stars and Stripes.
"Зараз не час дозволяти партійній політиці стати на шляху підтримки союзника, який бореться за свободу, а також за власне існування, — написали генерали у відставці. - Українці потребують нашої допомоги. Їм потрібна і військова, і нелетальна допомога, і вони потребували її вчора". Вони наполягають, що Україна перебуває на критичному етапі війни та має імпульс для повернення окупованих територій, попри повільніший, ніж очікувалося, контрнаступ.
Брідлав, ексгенерал військово-повітряних сил і колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, Годжес - генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній генерал-командувач Сухопутних сил США в Європі, звернулися в листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті.
Раніше на тлі тиску з боку крайніх правих республіканців Маккарті натякнув, що домовленість щодо нового фінансування уряду США не включатиме нещодавній запит Білого дому про 24 мільярди доларів допомоги Україні.
Колишні американські командувачі підкреслили, що процвітання Америки безпосередньо пов'язане із безпекою і стабільністю у Європі, а також від міжнародної поваги до суверенітету незалежних країн.
Також вони додали, що допомога Україні - це вдалі інвестиції для безпеки США: "Витративши частину річного військового бюджету США на безпекову допомогу, Україні вдалося вдвічі скоротити боєздатність Путіна. Це значна та історична віддача від інвестицій, коли йдеться про нашу власну національну безпеку та інтереси, а також інвестиції в захист від загроз, які представляють Путін і Росія для членів НАТО".
Як повідомляв Голос Америки, днями лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні. В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.
- Голос Америки
Якби я був росіянином в Криму, я б запанікував - на Заході реагують на удар України по ракетних комплексах РФ біля Євпаторії
Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував.Адам Кінзінгер
Успішне знищення російського ракетного комплексу Україною - це дуже важлива подія не лише для війни, вона також надсилає сигнал країнам, які використовують російські С-400 для власного захисту, кажуть західні аналітики.
Вранці 14 вересня біля Євпаторії ЗСУ завдали удару по ракетних комплексах РФ "земля-повітря", повідомляють ЗСУ в Telegram. Знищено сучасний російський комплекс ППО С-400 “Тріумф” орієнтовною вартістю 1,2 мільярда доларів США, пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела в українській владі.
За словами джерел, імена яких не були вказані, “унікальну” спецоперацію було здійснено у співпраці воєнною контррозвідкою СБУ та ВМС України. Для удару було використано безпілотники та дві крилаті ракети “Нептун”.
Паралельно в мережі з’явилися супутникові фото, на яких зображено уражений комплекс. У соцмережах також циркулювали відео пожеж неподалік Євпаторії.
Кілька західних аналітиків уже відреагували на факт ураження С-400 внаслідок української атаки.
“ОГО. Це величезна [подія]. Якби я був [з] країни, яка купила С-400, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував. КРИМ ЦЕ УКРАЇНА”, - написав на своїй сторінці у мережі Х Адам Кінзінгер, колишній американський військовий і конгресмен, та старший політичний оглядач CNN.
Подібну думку висловив і Люк Коффі, старший науковий співробітник американського Гудзонівського Інституту. На своїй сторінці в мережі Х він зазначив: “Туреччина повинна ретельно подумати про корисність свого С-400 у сучасній війні.”
Своєю чергою, британське видання Express.co.uk, коментуючи вибухи в Криму другу ніч поспіль, заявило, що “Путін принижений”.
Знищення російської системи С-400 було також відзначене іншими західними ЗМІ, такими як The New York Times, та коментаторами як важлива подія.
Російська система С-400 “Тріумф” є зенітно-ракетним комплексом нового покоління, “який призначений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет тактичного та оперативного призначення, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, засобів перешкод, літаків радіолокаційного спостереження та управління”, коментує білоруське видання Хартія’97%.
Південну Корею непокоїть військова співпраця Росії та КНДР
Південна Корея висловила жаль з приводу того, що лідери Росії і Північної Кореї обговорювали військову співпрацю. Сеул уважно стежить за планами Пхеньяна і Москви провести спільні навчання.
Офіційні особи заявили, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в промові наступного тижня на Генеральній Асамблеї ООН висловить серйозну стурбованість щодо військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.
«Незважаючи на неодноразові попередження з боку міжнародної спільноти, я глибоко стурбований і шкодую, що на північнокорейсько-російському саміті йшлося про військову співпрацю, включаючи розробку супутників», — заявив журналістам у четвер речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лім Су Сук.
Сеул хоче зустрітися з російськими дипломатами через день після того, як президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели переговори на найсучаснішому космодромі в Росії "Восточному".
Путін прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею, повідомляють державні ЗМІ Пхеньяна.
«Ми обов’язково продовжимо спілкування між Південною Кореєю та Росією», — сказав Лім, який попередив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї матиме «негативний вплив» на двосторонні зв’язки між Москвою та Сеулом.
Оскільки наступного тижня президент Юн їде до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН, офіційні особи Південної Кореї знову заявили, що науково-технічне співробітництво Росії з Північною Кореєю, яке сприяє розробці ядерної зброї та ракет, включаючи супутники, що використовують технології балістичних ракет, заборонено резолюціями РБ ООН.
Рада національної безпеки Південної Кореї зібралась в четвер, щоб обговорити візит північнокорейського лідера Кіма до Росії.
За даними Ради національної безпеки Південної Кореї, Південна Корея «дуже серйозно сприймає ситуацію» з огляду на те, що під час зустрічі Кіма з Путіним «обговорювалося різне військове співробітництво, включаючи розробку міжконтинентальних балістичних ракет».
«Ми обговорюватимемо питання військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією в консультаціях із США, Японією та міжнародним співтовариством».
Очікується, що в четвер Кім Чен Ин відвідає заводи військової та цивільної авіації в російському місті Комсомольськ-на-Амурі, повідомляють російські державні ЗМІ.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що продовжує уважно стежити за поїздками Кіма на Далекому Сході Росії, а потенційні спільні військово-морські навчання між Росією та Північною Кореєю були запропоновані під час візиту російського міністра оборони Сергія Шойгу до Пхеньяна в липні.
«Сторони не робили спільної заяви, але посадовці, яких Кім привіз до Росії, і те, де він і Путін зустрілися, були досить промовистими. Склад делегації Кіма свідчить про те, що Північна Корея може надіслати боєприпаси до Росії в обмін на військові технології», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор Університету Івха в Сеулі.
«Якби Путін і Кім просто хотіли укласти угоду про зброю, їм не потрібно було зустрічатися особисто, і вони могли б спробувати зберегти в таємниці свої додаткові порушення санкцій, продовжуючи їх заперечувати, — сказав Ізлі. — На додаток до підтримки незаконної торгівлі один одного, Москва і Пхеньян демонструють свою співпрацю, щоб отримати бали у внутрішній політиці».
Північна Корея не назвала імен членів своєї делегації, але на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, схоже, кілька вищих військових командувачів, чиновників збройової промисловості та дипломатів супроводжують Кіма, у тому числі міністр оборони КНДР Кан Сун Нам і маршал Пак Чон Чон. новий голова військово-політичного керівництва партії.
До написання статті долучився Лі Джухюн. Деякі відомості для статті надійшли від Reuters.
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