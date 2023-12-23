Новий Пакт щодо міграції та притулку запровадить систему розподілу мігрантів серед країн ЄС

Це справді історичний день

Європейський Союз планує навести лад у питанні притоку і розподілу мігрантів, яке вносило розбрат між країнами ЄС впродовж багатьох років і створювало передумови для зростання популярності антиіммігрантських політичних сил.

Лідери ЄС 20-го грудня досягнули угоди щодо нової інтегрованої системи й правил для впорядкування потоків нерегулярних мігрантів та шукачів притулку в межах блоку. Угода покликана розподілити тягар утримання новоприбулих між країнами союзу більш рівномірно і “солідарно”. Так званий Пакт щодо міграції та притулку лідери ЄС вже охрестили “проривним” та “історичним”.

“Це справді історичний день”, — заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола після ночі перемовин, цитує агентство AP. Вона сказала, що було б помилкою «недооцінювати ризик, якби ми не досягли такої угоди».

Мецола сподівається, що угода буде означати, що країни-члени відчуватимуть меншу потребу відновлювати внутрішні кордони, остерігаючись перетікання нелегальних мігрантів з однієї країни ЄС в іншу.

Що породило кризу мігрантів?

У 2015 році більше мільйона нерегулярних мігрантів, здебільшого тих, що втікали від російських бомбардувань Сирії, прибуло до країн Європейського Союзу, фактично спричинивши колапс тодішньої фрагментованої системи міграції та притулку. Після цього європейські країни почали посилену роботу над створенням нової спільної системи регулювання міграції та надання притулку.

У вересні 2020 року було оголошено про Пакт, який мав стати пан’європейською відповіддю на проблему.

Однак, попри певний прогрес в убезпеченні кордонів та ухваленні жорсткіших законів, країни ЄС не могли дотепер досягти згоди щодо Пакту. У блоці були серйозні розбіжності між периферійними країнами, такими як Греція та Італія, які отримують велику кількість нерегулярних мігрантів, та внутрішніми країнами ЄС, додає AP.

Тим часом за інформацією агентства Reuters, за 11 місяців 2023 року до ЄС прибули 255 000 мігрантів, більшість з яких перетнули Середземне море з Африки, здебільшого потрапляючи до Італії.

Нові правила передбачають квоти

Новий Пакт дозволить більш рівномірно розподілити тягар опіки над прибулими мігрантами й шукачами притулку. Зокрема, пояснює Reuters, кожній країні-члену Євросоюзу буде встановлено квоту від загальної кількості у 30 000 мігрантів, яких блок планує розмістити на рік.

Така квота залежатиме від розміру ВВП і чисельності населення країни, а також кількості незаконних перетинів кордону, в тому числі й внаслідок рятувальних операцій на морі, та інших факторів.

Водночас країни, які не бажають приймати додаткових переселенців, можуть зробити фінансовий внесок мінімальним розміром 20 000 євро на людину на рік, який буде передано тим країнам, які готові прийняти додаткових мігрантів. Також буде можливість надати обладнання або персонал замість фінансового внеску.

Крім цього, країни погодили правила щодо ідентифікації несанкціонованих мігрантів, додає AP. Відтак на кордоні їм робитимуть фотографії та братимуть відбитки пальців, в тому числі у дітей віком від 6-ти років. Правила використання цих біометричних даних також були узгоджені у Пакті.

Як зазначає Reuters, буде запроваджено також нову прискорену процедуру розгляду заяв тих осіб, які, ймовірно, не отримають притулку, за якою максимальний час розгляду становитиме 12 тижнів. У разі відмови у притулку, їх повертатимуть до їхніх країн протягом наступних 12 тижнів.

Нову процедуру зможуть застосовувати до прибульців, яких затримали в морі або під час спроби нелегально перетнути кордон, а також до тих осіб, які подали клопотання про притулок прямо на кордоні, а не заздалегідь.

Водночас цей механізм також стосуватиметься тих мігрантів, яких вважають небезпечними, не схильними до співпраці, та шукачів притулку з країн з низьким рівнем визнання притулку в ЄС, наприклад, Індії, Тунісу чи Туреччини.

Компромісне рішення

Антиміграційна [риторика] більше не є просто аргументом крайніх правих, вона проникла в основні партії

Попри той факт, що Пакт являє собою зібрання компромісів, які знадобилися, щоб згоди можна було досягти в принципі, європейські посадовці одностайно схвально висловлювалися щодо нової угоди.

“Міграція — це європейський виклик, який вимагає європейських рішень, — заявила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, яку цитує видання The New York Times. – Це означає, що європейці, а не контрабандисти, вирішуватимуть, хто прибуватиме до ЄС і хто може залишитися. Це означає захист для тих, хто його потребує”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує AP, заявив, що Пакт “полегшить тягар для країн, які особливо постраждали — включно з Німеччиною”.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що Пакт “дозволить нам мати покращене, більш гуманне та краще скоординоване управління нашими кордонами та міграційними потоками”.

Європейські експерти також вважають, що Пакт є значним досягненням для блоку, що доводить його договороспроможність, особливо у вирішенні таких складних і задавнених питань.

“Той факт, що група з 27 країн і ЄС все ще можуть досягти згоди щодо того, як керувати міграцією та як спільно пропонувати захист, це велике досягнення — особливо з огляду на те, що це зайняло стільки часу”, — зазначила Ганне Бейренс, директорка брюссельського аналітичного центру Європейський інститут міграційної політики, яку цитує The New York Times (NYT).

Міграція традиційно займає значне місце у європейському порядку денному. Однак, зі збільшенням напливу новоприбулих в останні роки, в багатьох країнах почали посилюватися антиіммігрантські праворадикальні настрої, що додало тиску на європейських посадовців стосовно необхідності досягнення всеохопного рішення, зазначає NYT.

“Антиміграційна [риторика] більше не є просто аргументом крайніх правих, вона проникла в основні партії”, — заявила Ганне Бейренс.

Водночас правозахисні організації висловили своє незадоволення новою угодою, яка, на їхню думку, більше зосереджена на тому, щоб утримати шукачів притулку за межами ЄС, аніж створити умови для допомоги тим, хто її потребує, зазначає Reuters.

Ів Гедді, директорка Офісу європейських інституцій Міжнародної Амністії, яку цитує AP, заявила, що Пакт “відкине європейське законодавство про притулок на десятиліття назад” і “призведе до фактичного затримання людей на кордонах ЄС, включаючи сім’ї з дітьми та людей у вразливих ситуаціях”.

“Його ймовірним результатом є сплеск страждань на кожному кроці шляху людини до пошуку притулку”, - додала Гедді, яку цитує NYT.

Натомість на тлі зростання антиміграційних настроїв у світі, включно з країнами, що розвиваються, таких як Туніс або Пакистан, та поступового згортання права на притулок у багатьох країнах, Ганне Бейренс вважає, що Пакт ЄС навпаки робить спробу відстояти право на притулок.

“Стикаючись з цим мінливим політичним ландшафтом, можна розглядати Пакт про міграцію ЄС як останню спробу зберегти право на міжнародний захист, яке було закріплено після Другої світової війни”, – цитує Бейренc видання NYT.

Найближчими місяцями Пакт має пройти через складний процес затвердження Європейського Союзу, що, однак, є дуже ймовірним, адже перемовники країн ЄС уже схвалили його, зазначає NYT.

Європейські посадовці зазначили, що ставлять за мету остаточне закріплення Пакту в законі до наступних виборів до Європарламенту, призначених на 6-9 червня, адже питання міграції матиме неабиякий вплив на перебіг виборчої кампанії, додає AP.

Нові правила не стосуються українських громадян, які рятуються від російської війни проти України, у Європейському Союзі. Їх приймають за спеціальною, спрощеною процедурою так званого "тимчасового захисту", відмінною від процедури надання притулку.

Водночас українці також можуть подавати клопотання про отримання притулку в ЄС, і в такому випадку нові норми, закладені в Пакті, після набрання ним чинності, поширюватимуться на таких українців-шукачів притулку.