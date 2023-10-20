Швеція обмежить соціальні пільги для іммігрантів з країн поза ЄС

Швеція оголосила про плани обмеження соціальних пільг для мігрантів з країн поза Європейського Союзу та Європейської економічної зони на тлі офіційного подовження Євросоюзом статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Нові правила поширюватимуться на мігрантів, які прибули з країн за межами ЄС та ЄЕЗ. Про це повідомляє агентство AFP.

Правий уряд Швеції на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив про свої наміри у п’ятницю, 20 жовтня. За ідеєю уряду, ускладнення отримання соціальних пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.

Також у четвер, 19 жовтня, міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що країни ЄС мають зробити все можливе, щоб гарантувати повернення нелегальних мігрантів до країни походження.

"Якщо ми зробимо це разом, ми можемо досягти кращого ефекту", - сказав Строммер, якого цитує агентство Reuters, перед зустріччю з іншими міністрами ЄС у Брюсселі.

Згідно з планом уряду, мігранти з-поза меж ЄС та Європейської економічної зони повинні будуть обов’язково вивчати шведську мову, а також влаштуватися на роботу у Швеції.

На додаток, буде запроваджена стеля на виплати для неєвропейських іммігрантів, щоб вони не могли отримувати декілька виплат одночасно – наприклад, на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. Наостанок, іммігрантам доведеться чекати певний невстановлений проміжок часу, перш ніж вони зможуть отримувати пільги.

Водночас у пропозиціях наразі напряму не згадано шукачів притулку з України, які прибули до Швеції внаслідок війни Росії проти України. Швеція виступила однією з найбільш активних країн-прихильниць України після початку війни, й надала загальної допомоги на більше ніж 2 мільярди євро, згідно з вебсайтом шведського уряду. Країна також прийняла близько 50 000 біженців з України.

Теперішній шведський уряд меншості прийшов до влади рік тому за підтримки – вперше в історії – ультраправих Шведських демократів, які підтримали коаліцію Поміркованої партії Ульфа Крістерссона, Лібералів та Християнських демократів, хоч і не увійшли до неї, зазначає британське видання Guardian. Одним з пріоритетів коаліції є боротьба з імміграцією та злочинністю.

Починаючи з 1990-х років, Швеція приймала велику кількість іммігрантів, переважно з країн, охоплених конфліктом, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак. Однак, Швеції було важко інтегрувати цих мігрантів, додає AFP.

У нещодавній статті в газеті Dagens Nyheter, лідери урядової коаліції та Шведських демократів заявили, що з 2012 року до Швеції іммігрувало понад 770 000 осіб з країн за межами ЄС та Європейської економічної зони.

“Разом з інтеграційною політикою, яка майже не висувала вимог (до іммігрантів) і не забезпечувала жодного стимулу для інтеграції в суспільство, широка імміграція створила розділену Швецію”, — цитує статтю AFP.

Відтак, Швеція, з населенням 10,3 мільйона людей, і відома своїм щедрим соціальним забезпеченням, наразилася на “значні проблеми” з людьми, народженими за кордоном, які залишаються безробітними та живуть на соціальну допомогу.

У статті не наведено офіційних даних на підтвердження ключових заяв. Однак, у ній вказано, що заявки на надання притулку у Швеції скоротилися на 26 відсотків порівняно з минулим роком, порівняно з 30-відсотковим зростанням в решті Європи, цитує AFP.

У 2021 році Данія запровадила нові правила для мігрантів, згідно з якими деякі мігранти, які до того отримували допомогу протягом трьох-чотирьох років і не досягли певного рівня володіння данською мовою, змушені були почати працювати 37 годин на тиждень, щоб отримувати соціальні виплати, про що свого часу повідомляла британська мережа ВВС.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила тоді, що нові правила спрямовані безпосередньо на жінок "незахідного походження", які живуть на допомогу, адже за даними уряду, шість з кожних 10 жінок з Близького Сходу, Північної Африки та Туреччини, які іммігрували до Данії, не працювали.