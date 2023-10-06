Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні. Обіцяє розглянути постачання літаків Gripen, але після вступу до НАТО

Міністр оборони Швеції голосив, що Стокгольм оголосив про 14-й пакет військової підтримки для України вартістю близько 200 мільйонів доларів США, основну частину якого складають боєприпаси та запчастини.

Також уряд сьогодні ухвалив пропозиції щодо додаткових змін до бюджету, які містять новий пакет підтримки України, мовиться в урядовому повідомленні. Пакет, що є чотирнадцятим з початку російської повномасштабної агресії, включає артилерійські снаряди, запасні частини, піхотне обладнання, обладнання зв’язку та боєприпаси до бойової машини CV 90, боєприпаси для наданих раніше систем, та обладнання супутникового зв’язку. Загально сума пакета складає близько 1,7 мільярда шведських крон (близько 155 мільйонів доларів США).

Крім того, уряд планує прийняти додатковий пакет вартістю близько 2,2 мільярда шведських крон(понад 180 мільйонів доларів США). Уряд також дав завдання Збройним силам Швеції проаналізувати та звітувати про умови посилення України за допомогою літаків JAS 39 Gripen, повідомляє урядовий сайт.

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що «підтримка у вигляді JAS 39 Gripen буде залежати від того, коли Швеція стане членом НАТО».

«Російське вторгнення, включно зі вбивствами цивільних осіб, має припинитися», – заявив Йонсон.

У четвер у результаті влучення ракети у крамницю в селі Гроза, що є приблизно в 37 км на південний захід від лінії фронту в Харківській області, за словами офіційних осіб, загинуло щонайменше 50 людей, включно з 6-річною дитиною.

Міністр оборони Йонсон додав, що завдяки цьому пакету підтримки «Швеція зміцнює героїчні зусилля України повернути втрачені території та відновити свою свободу».

«Це відбувається у важливий час, коли єдність і посилення підтримки України є надзвичайно важливими», – написав Йонсон у мережі Х (колишня Twitter).

Він додав, що постійна підтримка має вирішальне значення «як для безпеки України, так і для нашої власної безпеки». Також Йонсон заявив, що його країна продовжить підтримку навчань українських військових – Interflex у Великій Британії, навчання EOD у Литві та розглядає можливість навчання українців у Швеції.

Загальна вартість військової допомоги Швеції Україні зараз становить близько 22 мільярдів шведських крон.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський у четвер взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.

Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.

Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".