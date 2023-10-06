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- Голос Америки
Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні. Обіцяє розглянути постачання літаків Gripen, але після вступу до НАТО
Міністр оборони Швеції голосив, що Стокгольм оголосив про 14-й пакет військової підтримки для України вартістю близько 200 мільйонів доларів США, основну частину якого складають боєприпаси та запчастини.
Також уряд сьогодні ухвалив пропозиції щодо додаткових змін до бюджету, які містять новий пакет підтримки України, мовиться в урядовому повідомленні. Пакет, що є чотирнадцятим з початку російської повномасштабної агресії, включає артилерійські снаряди, запасні частини, піхотне обладнання, обладнання зв’язку та боєприпаси до бойової машини CV 90, боєприпаси для наданих раніше систем, та обладнання супутникового зв’язку. Загально сума пакета складає близько 1,7 мільярда шведських крон (близько 155 мільйонів доларів США).
Крім того, уряд планує прийняти додатковий пакет вартістю близько 2,2 мільярда шведських крон(понад 180 мільйонів доларів США). Уряд також дав завдання Збройним силам Швеції проаналізувати та звітувати про умови посилення України за допомогою літаків JAS 39 Gripen, повідомляє урядовий сайт.
Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що «підтримка у вигляді JAS 39 Gripen буде залежати від того, коли Швеція стане членом НАТО».
«Російське вторгнення, включно зі вбивствами цивільних осіб, має припинитися», – заявив Йонсон.
У четвер у результаті влучення ракети у крамницю в селі Гроза, що є приблизно в 37 км на південний захід від лінії фронту в Харківській області, за словами офіційних осіб, загинуло щонайменше 50 людей, включно з 6-річною дитиною.
Міністр оборони Йонсон додав, що завдяки цьому пакету підтримки «Швеція зміцнює героїчні зусилля України повернути втрачені території та відновити свою свободу».
«Це відбувається у важливий час, коли єдність і посилення підтримки України є надзвичайно важливими», – написав Йонсон у мережі Х (колишня Twitter).
Він додав, що постійна підтримка має вирішальне значення «як для безпеки України, так і для нашої власної безпеки». Також Йонсон заявив, що його країна продовжить підтримку навчань українських військових – Interflex у Великій Британії, навчання EOD у Литві та розглядає можливість навчання українців у Швеції.
Загальна вартість військової допомоги Швеції Україні зараз становить близько 22 мільярдів шведських крон.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський у четвер взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".
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- Голос Америки
Новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун візьме участь у "Рамштайні"
Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Чарльз Браун, який 1-го жовтня був призначеним на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США, візьмуть участь у зустрічі контактної групи "Рамштайн", яка відбудеться у Бельгії наступного тижня. Про це заявив під час брифінгу у четвер, 5 жовтня, повідомив речник Пентагону Пет Райдер.
"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у вівторок відбудуть із Вашингтона до Брюсселя, Бельгія, де 11 жовтня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Це буде 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України після того, як міністр Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року", - зазначив Райдер.
Також у Пентагоні ще раз підтвердили, що Сполучені Штати можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.
" У нас є 5,4 мільярда доларів за програмою повноважень президента, які залишаються доступними для України. У нас залишилося приблизно 1,6 мільярда для поповнення власних запасів", - сказав Райдер.
Речник Пентагону зазначив, що наявного фінансування наразі достатньо для забезпечення потреб України у короткостроковій перспективі.
"Звичайно, коли ми будемо рухатися вперед, нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжуємо співпрацювати з Конгресом, щоб відстоювати необхідне нам фінансування", - зазначив представник Пентагону.
Раніше на запит Голосу Америки в Міноборони США відповіли, що в них "залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою".
5 жовтня президент США Джо Байден провів брифінг щодо України з членами групи національної безпеки в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, на якому був присутній генерал Чарльз Браун.
Як ідеться у повідомленні Білого дому, під час зустрічі обговорювали "актуальні питання розвідки", питання України, Ірану, КНДР, а також Індо-Тихоокеанського регіону.
Новий очільник Збройних Сил США Чарльз Браун, який змінив на цій посаді Марка Міллі, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії й Тихоокеанському регіоні, а останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.
Він став першим за останні 20 років афроамериканцем і першим за останні 18 років представником військової авіації на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів.
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ЄС хоче збільшити кількість членів і зменшити кількість іммігрантів
Керівники країн ЄС і посадовці Євросоюзу серед головних тем нарад в Ґранаді 6 жовтня назвали плани подальшого розширення організації, а також боротьбу з нелегальною міграцією.
Те, що працювало для 27 членів, не буде працювати для 32, 33 або для 35.Роберта Мецола
Питання розширення ЄС стало нагальнішим зокрема через те, що російська війна проти України змусила розглядати залучення нових членів, як спосіб поширення зони миру, стабільності і добробуту у Європі.
Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас назвала свою країну прикладом того, як її вступ у Європейський Союз 2004 року і реформи сприяли покращенню життя.
«Коли ми думаємо про конкурентоспроможність нашого регіону, то, якщо ми більші, якщо ті країни, яким ми зараз надаємо фінансову підтримку стануть членами ЄС, то вони піднімуться до нашого рівня і їм більше не потрібно буде стільки допомоги. Це також в наших інтересах, щоб ті країни здійснювали реформи, зміцнювали верховенство закону, демократію, позбувалися корупції, щоб приваблювати інвестиції. Отже, нам вигідно приймати нових членів», - сказала Кая Каллас журналістам.
Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань закордонної політики і безпеки, висловив думку, що надання Україні влітку 2022 року статусу кандидата на вступ в організацію «підштовхує чергу» з майже десятка держав.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий бажанням співпрацювати з Росією, висловив застереження щодо приєднання України до ЄС, вказавши на російську війну і той факт, що Росія загарбала частину українських територій.
«Ми ніколи не розширювали ЄС з країною, яка в стані війни. Ми не знаємо де фактичні кордони, скільки там живе людей. Тому це важко. Отже, є багато питань і там треба це обговорити стратегічно… Нам треба розуміти, чому це добре для ЄС - приймати Україну, і які будуть наслідки для сільського господарства, безпеки, для фондів. Членство України в ЄС означатиме повністю нове сільське господарство. Ви до цього готові? Французький президент до цього готовий? Отже, спочатку треба стратегічно обговорити, а тоді схвалювати рішення», - сказав угорський прем’єр-міністр.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зауважила, що для поглиблення і розширення Європейського Союзу необхідні також реформи всередині ЄС.
«Те, що працювало для 27 членів, не буде працювати для 32, 33 або для 35», - сказала Роберта Мецола журналістам.
Окрім Україн і Молодови - нових кандидатів на членство, до офіційного кандидатського списку ЄС зараховані Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.
Потенційними кандидатами названі Грузія і Косово.
Також статус кандидата має Туреччина, але ЄС припинив переговори з тією країною щодо вступу, звинувативши турецьку владу у відході від засадничих принципів Євросоюзу.
Міграція
Нові хвилі біженців та мігрантів до Європи змушують політиків ЄС шукати способів розв'язання проблем, які зокрема найбільш помітні в регіонах таких південних країн як Італія, Греція та в інших, де накопичується велика кількість прибульців.
Міграція опиняється серед найбільш суперечливих тем політичних дебатів і виборчих дискусій у низці країн Європи.
Деякі уряди ЄС вдаються до тимчасового відновлення контролю на внутрішніх кордонах, щоб, як вони кажуть, стримати наплив нелегальних мігрантів.
Європейські лідери заявляють про потребу боротьби зі злочинцями, які заробляють на перевезенні людей з берегів Африки через Середземне море до Європи.
«Саме ми - європейці маємо вирішувати, хто і за яких умов прибуває до Європи, а не перемитники і торговці людьми», - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Жозеп Борель зупинився на тому, що Європі треба допомагати розв'язувати проблеми, які є чинниками, що підштовхують міграцію і спричиняють хвилі біженців.
«Нам треба братися за корені міграції. Люди мігрують, бо вони вимушені», - сказав Жозеп Борель.
- Голос Америки
Стартувала лотерея Green Card: цьогоріч розіграють 55 000 дозволів на постійне проживання у США
У середу, 4 жовтня, Державний департамент США відкрив щорічний період реєстрації для участі у лотереї “зеленої картки” (Green Card) – Diversity Immigrant Visa Lottery на 2025 фінансовий рік.
Онлайн-реєстрація безкоштовна і триватиме до полудня 7 листопада 2023 року за східним часом (19:00 за Києвом).
Результати будуть відомі у травні 2024 року.
Нагадаємо, “зелена картка” надає право на постійне проживання в США тим, хто виграв лотерею та пройшов необхідне медичне обстеження.
Цього року буде доступно до 55 000 “зелених карток”.
Для того, щоб мати шанс виграти лотерею, необхідно мати середню освіту або еквівалент, два роки професійного досвіду роботи протягом останніх п’яти років.
Участь у лотереї цього року не мають права брати люди, народжені у таких країнах: Бангладеш, Бразилія, Канада, Китай, Колумбія, Домініканська республіка, Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Південна Корея, Венесуела, В'єтнам.
На відміну від минулого року, тепер можуть брати участь особи з Великої Британії.
Для реєстрації у лотереї слід мати цифрову фотографію та вказати членів своєї сім’ї.
Зареєструватися можна на офіційному сайті програми.
Наразі, як інформує Посольство США в Україні, основним місцем оформлення імміграційних віз для резидентів України призначено Генеральне консульство у Франкфурті.
Єльський університет нагадує, що шахрайство є поширеним явищем стосовно лотереї, оскільки деякі вебсайти намагаються видати себе за постачальників офіційної урядової інформації США. Слід пам’ятати, що заявка на участь у лотереї безкоштовна, та радять не звертатися до посередників.
Більше відповідей на можливі запитання можна отримати на сайті Посольства США.
Стосовно переможців лотереї попереднього року, видання Forbes інформує, що їх торкнулася загроза так званого “шатдауну” в США. Через побоювання про припинення роботи федерального уряду Державний департамент США скасував частину запланованих співбесід для заявників 2023 фінансового року.
- Голос Америки
Німеччина пообіцяла додаткові установки Patriot, Іспанія — HAWK для захисту української інфраструктури
Німеччина працює над постачанням Україні додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot в зимові місяці, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц.
Також виконувач обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчес запропонував президенту України шість пускових установок Hawk для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних цілей та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору, повідомляє урядовий сайт.
Канцлер Німеччини заявив, що Росія спробує знову загрожувати інфраструктурі та містам України цієї зими ракетами та безпілотниками, і саме це зробило систему ППО пріоритетом.
"Це те, що зараз найбільш необхідно - забезпечити протиповітряну оборону за допомогою цієї високоефективної системи", - сказав Шольц після першого дня саміту Політичної спільноти ЄС в іспанській Гранаді.
Відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в газеті Bild про те, що Німеччина не планує постачати Україні крилаті ракети Taurus, Шольц не дав коментарів, але натомість розповів про систему Patriot, зазначивши, що вона значною мірою забезпечить потреби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку.
«Я вдячний за підтримку Німеччини у захисті нашої свободи та народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей», – заявив у X (колишня Twitter).
Президент Зеленський також подякував за підтримку іспанському уряду після зустрічі з іспанським керівником уряду Педро Санчесом.
«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи», – написав Зеленський у Х.
Як мовиться у повідомленні іспанського уряду, Мадрид надасть Києву нові системи ППО, а також спеціалізовану підготовку в цій галузі для українських військових та нове обладнання для розмінування.
Виступаючи в Іспанії, президент Зеленський попередив європейських лідерів, що Росія може відновити свій військовий потенціал і напасти на інші країни протягом п’яти років, якщо Європа зупинить підтримку Києва.
Як повідомляв Голос Америки, президент Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент України Володимир Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".
У матеріалі використано інформацію Reuters.
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