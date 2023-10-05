Фон дер Ляєн і Зеленський висловили переконання, що США продовжать підтримувати Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.

Президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.

"Я впевнений в Америці. Це сильні люди з сильними інституціями та сильною демократією", - сказав він і додав, що президенту РФ Путіну не можна дозволяти посилювати свою армію, інакше Росія може продовжити агресію за межами України.

"Нехай тільки амбіції Путіна будуть руїною, а не наші країни, не наші міста. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Всюди в країні, не тільки в метро, не тільки в підземних сховищах, а всюди. Ми повинні це зробити Ми повинні переконатися, що Україна виграє", - сказав Зеленський.

Тим часом головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що внутрішня боротьба у Вашингтоні була не очікуваною, заявив, але висловив надію, що це ще "не остаточна позиція США".

Він також додав, що сподівається, що всі, "хто не хоче, щоб Путін виграв цю війну", шукають шляхи, щоб США продовжували підтримувати Україну. Боррель підкреслив, що європейська підтримка Києва збережеться і посилиться.

Як повідомляв Голос Америки, Європейська політична спільнота була створена минулого року за пропозицією французького президента Еммануеля Макрона, і її перша зустріч відбулася в Чехії у жовтні минулого року, а друга - у червні цього року в Молдові.