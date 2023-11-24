“Це має зупинитись”, – Фінляндія до Росії про кризу на кордоні

Фінляндія тимчасово закриває всі крім одного пішохідного пропуску через кордон з Росією, повідомляє Reuters.



Фінський уряд звинувачує Росію в штучному створенні міграційної кризи. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія має припинити надсилати нелегальних мігрантів на кордон і назвав дії Росії “гібридною атакою”.

Фінляндія з 25 листопада закриває усі прикордонні пункти, окрім найпівнічнішого на кордоні із Росією після того, як зафіксувала наплив нелегальних мігрантів.

“Ми маємо надіслати чітке повідомлення Росії – це має зупинитись”, – сказав Орпо під час пресконференції. “На сьогодні, це не питання шукачів притулку, це питання гібридної атаки та національної безпеки”, – додав він.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Зокрема, Фінляндія звинувачує Москву у направленні близько 700 мігрантів з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі та Сирії до кордону Фінляндії за останні два тижні. Кремль ці звинувачення заперечує.

Як раніше повідомляв Голос Америки, уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити три пункти пропуску, тому що "ситуація погіршується", повідомив Петтері Орпо під час пресконференції у середу 22 листопада. За словами представників прикордонної служби Фінляндії, після того, як минулого тижня влада закрила половину пунктів пропуску нелегальні мігранти спробували пройти через ті, де ще приймали документи про біженство у Вартіусі та Саллі.

Європейський Союз заявив в четвер, 23 листопада, що прикордонна служба ЄС Frontex надішле в Фінляндію прикордонних офіцерів, щоб допомогти країні із збільшенням кількості мігрантів на східному кордоні з Росією. Сама ж Фінляндія заявила, що прагне обмежити кількість шукачів притулку, які приїжджають через Росію.

Йдеться про 50 офіцерів прикордонної служби Європейського Союзу. Також, ЄС надає Фінляндії інший персонал та обладнання, включно із патрульними автівками для посилення контролю.