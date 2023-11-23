Фінляндія отримає підтримку від ЄС для допомоги на східному кордоні з Росією

Європейський Союз заявив в четвер, 23 листопада, що прикордонна служба ЄС Frontex надішле в Фінляндію прикордонних офіцерів, щоб допомогти країні із збільшенням кількості мігрантів на східному кордоні з Росією. Сама ж Фінляндія заявила, що прагне обмежити кількість шукачів притулку, які приїжджають через Росію.

Йдеться про 50 офіцерів прикордонної служби Європейського Союзу. Також, ЄС надає Фінляндії інший персонал та обладнання, включно із патрульними автівками для посилення контролю.

“Це зроблено з міркувань безпеки, тому що ми не знаємо, хто перетне кордон”, – заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. ЄС надішле першу групу прикордонників до Фінляндії вже 29 листопада.

Фінляндія раніше заявила, що закриє всі пункти перетину кордону з Росією, окрім найпівнічнішого, після того, як зафіксувала наплив нелегальних мігрантів.

Це зроблено з міркувань безпеки, тому що ми не знаємо, хто перетне кордон

"Агентство чітко усвідомлює гуманітарний аспект цього сценарію, особливо враховуючи суворі погодні умови та непідготовленість людей, які прибувають на фінський кордон", - йдеться у заяві прикордонної служби Європейського Союзу.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Зокрема, Фінляндія звинувачує Москву у направленні близько 700 мігрантів з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі та Сирії до кордону Фінляндії за останні два тижні. Кремль ці звинувачення заперечує.

Як раніше повідомляв Голос Америки, уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити ще три пункти пропуску, тому що "ситуація погіршується", повідомив Петтері Орпо під час пресконференції у середу 22 листопада. За словами представників прикордонної служби Фінляндії, після того, як минулого тижня влада закрила половину пунктів пропуску нелегальні мігранти спробували пройти через ті, де ще приймали документи про біженство у Вартіусі та Саллі.

Від півночі п'ятниці 25 листопада єдиним робочим прикордонним пунктом буде Рай-Йоосеппі, куди дістатись "вимагає чималих зусиль", повідомив фінський прем'єр. Він знаходиться у провінції Лапландія, за полярним колом. У понеділок президент Фінляндії Саулі Ніїісте закликав ЄС знайти спільне розв'язання проблеми, що виникла, тому що повернути людей, що не відповідають критеріям шукачів притулку "стає дедалі важче".

Раніше в інтерв'ю українській службі Голосу Америки колишній посол Польщі у Фінляндії Ярослав Сухоплес розповідав, що ця криза є тестом реакції Фінляндії на можливість подібних гібридних викликів Росії Заходу.

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