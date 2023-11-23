Фінляндія закриває кордони, Естонія готується. Нелегальні мігранти йдуть з боку Росії

Фінляндія закриває від п'ятниці, 25 листопада усі прикордонні пункти, окрім найпівнічнішого на кордоні із Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.

Від початку місяця понад 600 людей без дозвільних документів перетнули кордон з боку Росії. Це шукачі притулку з Ємену, Афганістану, Сирії, Кенії, Марокко, Сомалі та Пакистану.

Минулого тижня Фінляндія закрила чотири з восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією, звинувативши сусідню країну у навмисному доправленні мігрантів до кордону. У Гельсінкі вважають, що Москва таким чином хоче помститись за збільшення співпраці зі США.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити ще три пункти пропуску, тому що "ситуація погіршується", повідомив Петтері Орпо під час пресконференції у середу 22 листопада.

За словами представників прикордонної служби Фінляндії після того, як минулого тижня влада закрила половину пунктів пропуску нелегальні мігранти спробували пройти через ті, де ще приймали документи про біженство у Вартіусі та Саллі.

Від півночі п'ятниці 25 листопада єдиним робочим прикордонним пунктом буде Рай-Йоосеппі, куди дістатись "вимагає чималих зусиль", повідомив фінський прем'єр. Він знаходиться у провінції Лапландія, за полярним колом.

У понеділок президент Фінляндії Саулі Ніїісте закликав ЄС знайти спільне розв'язання проблеми, що виникла, тому що повернути людей, що не відповідають критеріям шукачів притулку "стає дедалі важче".

Раніше в інтерв'ю українській службі Голосу Америки колишній посол Польщі у Фінляндії Ярослав Сухоплес розповідав, що ця криза є тестом реакції Фінляндії на можливість подібних гібридних викликів Росії Заходу.

Схожа ситуація розгортається і в Естонії, яка межує із Росією. Від минулого четверга кордон з боку РФ через місто Нарва намагались перетнути 75 нелегальних мігрантів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемець, повідомляє Reuters.

Мігранти, переважно із Сомалі та Сирії не просили притулку, тому їх просто "розвернули", заявив міністр.

Лаурі Лааманець вказує на те, що мігранти йшли організованими групами "по 7-10 осіб". На його думку, є "чимало ознак, що у цьому залучені російські прикордонники та інші відомства".

Міністр повідомив, що країна підготувалась до закриття кордонів, якщо буде ескалація ситуації та мігранти спробують перетнути кордон за межами офіційних пунктів пропуску.

У 2021 році Польща, Литва та Латвія звинувачували союзника Росії Білорусь у створенні штучної міграційної кризи. На думку представників країн Євросоюзу, влада у Мінську навмисно виштовхувала мігрантів з Близького Сходу та Африки до ЄС.