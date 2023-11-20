Фінляндія звинувачує Росію в створенні кризи з мігрантами на кордоні. Польща пропонує фінам допомогу

Існує дедалі більше ознак того, що російська влада допомагає шукачам притулку дістатися російсько-фінського кордону. Про це 20 листопада заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє новинне агентство Reuters. Москва відкидає звинувачення.

Минулого тижня Фінляндія закрила чотири з восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією, звинувативши сусідню країну у навмисному доправленні мігрантів до кордону, після того, як близько 300 мігрантів з таких країн, як Ємен, Сомалі, Сирія та Ірак, прибули на фінсько-російський кордон за останні два тижні. Фінляндія вважає, що російська влада перевозить мігрантів до пропускних пунктів, щоб помститись Фінляндії за збільшення співпраці зі США, пише Reuters з посиланням на фінських прикордонників.

Відвідуючи один з досі відкритих пунктів перетину кордону Вартіус за 700 км на північ від столиці Гельсінкі, Орпо також зазначив, що уряд Фінляндії у разі потреби вживатиме подальших заходів для убезпечення кордону, але відмовився сказати, чи будуть закриті усі решта пунктів пропуску на кордоні з Росією.

“Головне полягає в тому, що ми рішучі… Якщо ситуація не зміниться, ми швидко вживемо додаткових заходів”, — сказав Орпо. Він також зазначив, що для Росії було б “вигідним” повернутися до попередньої ситуації на кордоні з Фінляндією, додає Reuters.

Своєю чергою, президент країни Саулі Ніїністе заявив, що наразі неможливо повернути до Росії тих шукачів притулку, які не відповідають критеріям для отримання захисту. Відтак, Фінляндія розглядатиме подальші обмеження на кордоні з метою зменшення притоку мігрантів з Росії.

“Депортація мігрантів, які не відповідають критеріям притулку, стала неможливою, тому прибуття на кордон означає, що ви залишаєтеся в цій країні, якщо хочете”, – сказав Ніїністе під час свого візиту до Польщі.

Спілкуючись з Reuters, Томі Ківенджуурі, керівник юридичного відділу прикордонної служби Фінляндії, заявив, що від початку не всі новоприбулі мігранти мали намір приїхати до Фінляндії. Однак, вони були вимушені просити притулку в країні, адже російські прикордонники закрили за ними пропускні ворота, не залишивши вибору повернутися.

Перебуваючи у Польщі, Ніїністе також закликав до вироблення загальноєвропейського рішення для питання неконтрольованої нелегальної міграції у ЄС.

“Неможливо, щоб кожна країна сама по собі намагалася вирішити ситуацію, яка може спалахнути в сусідній країні одразу після цього”, — сказав Ніїністе.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував "політичну підтримку" Фінляндії і порівняв ситуацію на фінському кордоні з ситуацією, що склалась на кордоні Польщі та Білорусі.

Польща звинувачує Росію та Білорусь в збільшенні потоку нелегальних мігрантів, щоб створити кризу на кордоні з Польщею. "На жаль, ми маємо два роки досвіду захисту нашого кордону від міграційного тиску", - каже Дуда.

Зі свого боку, російська влада у понеділок, 20 листопада, відкинула звинувачення у тому, що навмисне використовує нелегальних мігрантів на кордоні з Фінляндією. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він “глибоко шкодує” про рішення Фінляндії частково закрити кордон, і охарактеризував такі дії, як “чисто русофобську позицію”.

Критики Росії вважають, що Москва у такий спосіб намагається дестабілізувати Фінляндію, з якою вона має спільний кордон довжиною 1340 км, через невдоволення приєднанням країни до НАТО у квітні цього року.

В статті використано матеріали АР, AFP, Reuters.