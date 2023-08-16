Литва слідом за Польщею закриває два пункти перетину кордону з Білоруссю

Нам справді потрібно трохи впорядкувати процедури прикордонного контролю на пунктах пропуску, щоб мати можливість ідентифікувати ці можливі ризики для національної та громадської безпеки

Влада Литви повідомила у середу, 16 серпня, що незабаром "тимчасово" призупинить діяльність двох з шести пунктів перетину кордону з Білоруссю.

А саме, Литовські КПП Шумскас (з боку Білорусі - Лоша) та Твярячюс (з боку Білорусі - Відзи) припинять роботу 18 серпня. Причиною рішення у Вільнюсі назвали "геополітичні обставини", повідомляє Reuters.

Раніше голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас в інтерв'ю Голосу Америки вказував на загрозу національній безпеці Литви, яку становить присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі, а також зростання нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.

Мінськ назвав це рішення "недружнім кроком", заснованим на "надуманих причинах", яке призведе до збільшення черг і очікування на кордоні.

"Литовська сторона обґрунтувала свій намір нібито загрозою безпеці, у тому числі присутністю ПВК "Вагнер" на території Білорусі. [...] Литовська сторона, ухвалюючи подібні рішення, цілеспрямовано та навмисне створює штучні бар'єри на кордоні задля політичних амбіцій", - цитує Білоруське телеграфне агентство офіційного представника Державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського.

Однак, як пояснює генерал Рустамас Любаєвас у розмові з Голосом Америки, "ми маємо серйозно сприймати їх присутність, тому що вони є фактором дестабілізації в регіоні".

Він сказав, що не очікує «відкритої військової агресії проти країни ЄС і НАТО» з боку «вагневірців», однак «ризик загибелі та провокацій, інцидентів на кордоні залишається дуже високим».

Литва закривала залізничні переїзди з Білоруссю

Теперішнє закриття пуктів пропуску є не першим з боку Литви. В середині лютого 2023 року Литва закрила один з двох залізничних пунктів перетину кордону для вантажних потягів з Білорусі, мотивуючи це великою кількістю контрабандної продукції, що перетинала кордон, як повідомляв портал Delfi.lt.

Закриття триватиме допоки на цьому пункті не встановлять стаціонарну систему рентгенівського контролю за вантажами, що очікувано має відбутися наприкінці 2024 року, пояснює Delfi.lt з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

Також, як зауважує Reuters, литовська влада останнім часом намагається відмовити своїх громадян від поїздок до Білорусі, зокрема, встановивши на кордоні знаки з написом: «Не ризикуйте своєю безпекою – не їдьте до Білорусі. Ви можете не повернутися».

Литва розглядає можливість повного закриття кордону з Білоруссю в разі посилення напруги, і після відповідних консультацій зі своїми сусідами Польщею, Латвією та Естонією, повідомив генерал Любаєвас в розмові з Голосом Америки.

Як Голос Америки повідомляв раніше, Литва, Латвія і Польща останніми роками спільно працюють над посиленням кордону з Білоруссю, спрямовуючи туди додаткову техніку та персонал.

Така співпраця особливо посилилася після міграційної кризи 2021 року, коли тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Африки, почали нелегально перетинати кордони Білорусі з цими країнами, нагадує Reuters. Сусідки Білорусі звинуватили владу Білорусі у штучній організації кризи.

У Польщі працює лише один пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща цього року закрила п'ять із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після ув’язнення журналіста польського походження та видворення польських дипломатів, зазначає Reuters. Також, минулого тижня Польща оголосила про плани перекинути 10 000 додаткових військових до кордону з Білоруссю для підсилення охорони кордону.

Латвія, третя країна ЄС, що межує з Білоруссю, наразі має два відкритих пункти пропуску з цією країною. Після того, як 15 серпня сталося майже 100 спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон Білорусі з Латвією протягом 24 годин, міністр оборони Латвії наказав армії допомогти з охороною кордону, повідомляє Reuters.

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