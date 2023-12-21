ISW: Ксенофобська риторика патріарха РПЦ Кирила відображає справжню політику російського уряду щодо мігрантів

У черговому розлогому аналізі поточної ситуації щодо російської війни проти України від 20 грудня, американський Інститут дослідження війни (відомий як ISW за англійською абревіатурою) звернув увагу на заяви патріарха Російської православної церкви Кирила, які дослідники назвали “антиіммігрантськими й ксенофобськими”.

Заяви Кирила, за оцінкою ISW, суперечать зусиллям президента Росії Володимира Путіна розвивати ідеологію “русского міра”, яка претендує на об’єднання представників усіх етнічних та релігійних груп, які проживали на територіях Давньої або Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної Російської Федерації.

Зокрема, виступаючи на єпархіальному зібранні у Москві 20 грудня, Кирило висловив думку, що мігранти дедалі більше загрожують міжрелігійному та міжетнічному миру в Росії, адже вони відмовляються інтегруватися до російського суспільства, а також створюють злочинні та екстремістські організації, зауважує ISW з посиланням на сайт Московського Патріархату.

За словами Кирила, життя етнічних росіян стає нестерпним у деяких регіонах, включно з Москвою, й за умов продовження таких тенденцій є можливість “втратити Росію”.

Своєю чергою Путін 20 грудня наголосив на зусиллях представити Росію як інклюзивну та гармонійну і мультикультурну країну. За оцінками ISW, Путін намагається балансувати між виправданням своєї війни в Україні та приборканням більш нетерпимого ультранаціоналістичного електорату, він намагається показати себе інклюзивним лідером для забезпечення підтримки своєї влади й війни в Україні серед різних етнічних та релігійних груп.

Однак, як зазначав раніше ISW, саме антимігрантська та ксенофобська риторика Кирила відображає справжню політику російського уряду стосовно мігрантів та етнічних неросіян в країні, ніж риторика “русского міра”, якою послуговується Путін.

Зокрема, згідно з оцінкою Інституту дослідження війни, російський уряд у своїх зусиллях збільшити кількість військовослужбовців без проведення загальної мобілізації та з метою заспокоїти ультранаціоналістичні кола вживає заходів з використання мігрантів для досягнення цілей прихованої мобілізації, яка продовжується в Росії на тлі війни проти України.

ISW наводить приклад видачі повісток до військкомату мігрантам безпосередньо на церемонії прийняття до російського громадянства у Санкт-Петербурзі.

Володимир Путін на пресконференції 14 грудня спробував заспокоїти росіян щодо можливої нової хвилі мобілізації у країні, заявивши, що потреби у додатковій мобілізації нема, адже 486 000 осіб добровільно приєдналися до збройних сил.

Дослідники ISW підкреслюють, що “російському уряду не вдається узгодити непослідовні та конкурентні цілі експлуатації мігрантів, щоб замістити брак робочої сили в Росії, та поставити в пріоритет зусилля з прихованої мобілізації, щоб виряджання мігрантів на передову”.

В підсумку, як вважає ISW, суперечності у риториці Кирила й Путіна та урядовій політиці можуть врешті-решт ускладнити спроби “заспокоїти різні групи населення в Росії та спровокувати подальші міжетнічні та міжрелігійні конфлікти”.

Нагадаємо, що антиіммігрантські настрої посилилися в багатьох західних країнах останнім часом. Як повідомляв Голос Америки, у низці країн Європи радикальні партії, програми яких включають антиіммігрантську складову, покращили свої позиції у виборах останнім часом, включаючи Німеччину, Швецію, Фінляндію, Нідерланди тощо.