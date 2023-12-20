Посольство України у США змінює дипломатичні протоколи, збираючи допомогу на війну – видання The Hill

Українському посольству у США доводиться змінювати дипломатичні протоколи, намагаючись переконати партнерів з американського боку в необхідності продовжувати надавати допомогу Києву у війні Росії проти України. Статтю про це опублікувало американське видання The Hill.

Оксані Маркаровій, посолці України, пише газета, довелося вийти із зони комфорту, бути більш наполегливою та “нестандартною”, говорячи у Вашингтоні про життєво важливі потреби своєї країни.

“Коли ви розвиваєте відносини, треба бути дипломатичними, ввічливими, потрібно іноді чекати. І саме це мені довелося змінити після 24 лютого [2022 року]”, — сказала Маркарова в інтерв’ю The Hill.

Посолка навела приклад прем’єр-міністерки Ізраїлю під час війни Судного дня 1973 року, киянки за походженням Голди Меїр, яка звеліла своєму послу у Вашингтоні розбудити Білий дім о 3 годині ночі та просити більше зброї для своєї країни під час раптового нападу арабських військ, що вдерлися з Єгипту та Сирії.

“Дзвоніть, коли потрібно, спілкуйтеся з людьми, коли потрібно, не соромтеся звертатися до тих, до кого потрібно, коли від цього залежить життя вашої країни, ваших земляків і вашої родини”, – пояснює Маркарова урок із цієї історії.

Українським дипломатам, за її словами, також довелося “стати більш нетрадиційними й іноді не дотримуватися дипломатичних протоколів” у ході війни.

За словами посолки, отримання допомоги від США – це завжди нелегкий процес, і особливо 4 останні пакети допомоги були, каже вона, нелегкими.

“Ці чотири закони про додаткові асигнування, ухвалені раніше, мали на меті підтримати Україну і були для нас критично важливими, ми дуже вдячні. Але ми водночас вважаємо, що вони також дуже важливі і для США як для лідера вільного світу”, – прокоментувала Маркарова.

Виданню посолка розповіла кілька деталей про плани посольства на випадок повномасштабного вторгнення, що будувалися ще до лютого 2022 року, а також поділилася особистими історіями про те, як її чоловік евакуйовував батьків під час бойових дій.

За словами Маркарової, Україна докладала зусиль, щоб отримати більше зброї від США ще до повномасштабного вторгнення, щоб “показати [Москві], що це буде занадто дорого для Росії, і що ми зможемо завдати їм нестерпного болю, якщо вони атакують”.

Ще одним фронтом видання The Hill назвало роботу посольства з фінансовими інституціями для залучення коштів для України, а також культурницькі проєкти “Українського дому” у Вашингтоні. Він організовує збори коштів на зброю, безпілотники, реконструкцію та відновлення, проводить пресконференції про притягнення Росії до відповідальності за порушення нею міжнародного права, звірства проти мирного населення та злочин агресії проти суверенної держави.

“Це мій улюблений проєкт. Це моя дитина”, — сказала Маркарова про “Український дім” у Вашингтоні. Його офіційно відкрили у вересні 2021 року, коли президент України Володимир Зеленський приїхав на зустріч із президентом США Джо Байденом.

Маркарова також наголосила, що “злети та падіння у підтримці України посилюють важливість місії посольства та його роботи зі спілкування з людьми”.

“Я вважаю, що ми повинні бути ще активнішими, і це те, що ми робимо, і проводити ще більше заходів, щоб відстоювати українську культуру, українську історію, розповідати більше людям про те, що навіть якщо ми так далеко від США, але я думаю, що ми дуже схожі на американців”, – сказала вона.

Українська дипломатія й далі перебуває у фокусі уваги американських та європейських ЗМІ, але не усі відгуки про методи комунікації з українського боку виключно схвальні.

Так, видання Modern Diplomacy днями висловило критичні зауваження щодо вимог з українського боку та способів, якими українська влада “тисне” на Захід у спробі отримати більше підтримки.

Зокрема, видання процитувало слова президента України Володимира Зеленського, звернені до Європи, мовляв “неможливо передбачити, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують на те, що їхню країну покинуть”.

У Modern Diplomacy таку заяву назвали прямою погрозою. Про це йдеться в окремій публікації під назвою: “Коли ваші друзі погрожують вам, вони вам не друзі”, де цитується Даг Бендоу, старший науковий співробітник Інституту Катона, колишній спецпомічник президента Рональда Рейгана.

Через подібні “дивні погрози” Зеленського, вважає видання, США та їхні союзники схильні базувати політику щодо України більше з огляду на виключно власні інтереси. А “такі країни, як Угорщина, Польща та Словаччина вже ставлять економічний добробут своїх громадян вище добробуту українців”, йдеться у статті.

Зауваження про те, що Росія, потенційно завоювавши Україну, вирушить на Європу, у статті Modern Diplomacy назвали істеричними.

А завданням для політиків НАТО автори вважають здійснити заходи для того, щоб уникнути “зростання антизахідних суспільних настроїв у повоєнній Україні”.