США схвалили продаж винищувачів F-16 Туреччині, після того, як Анкара ратифікує вступ Швеції до НАТО

Після багатьох місяців переговорів, уряд США в п’ятницю схвалив угоду обсягом 23 мільярди доларів про продаж військових літаків F-16 Туреччині. Рішення прийняли після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО, повідомили у Держдепартаменті США.

Відповідно до законодавства США, Державний департамент повідомив Конгрес про угоду, а також окремо про продаж Греції 40 F-35 на суму 8,6 мільярда доларів.

Туреччина отримає 40 нових F-16 і модернізує до 79 реактивних літаків у своєму парку, йдеться в пресрелізі Держдепу.

Сполучені Штати дадуть зелене світло транзакції, коли ратифікаційні документи Туреччини про членство Швеції надійдуть до Вашингтона, сказав американський посадовець, підкресливши надзвичайно делікатний характер переговорів.

Усі ратифікаційні грамоти мають бути збережені в столиці США. Наступного тижня до Вашингтона прибуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а в липні місто прийматиме саміт з нагоди 75-ї річниці трансатлантичного альянсу.

Парламент Туреччини ратифікував членство Швеції в НАТО у вівторок після більш ніж року затримок, які йшли проти намагань Заходу продемонструвати рішучість перед обличчям війни Росії проти України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган спочатку заперечував проти заявки Швеції на вступ до НАТО через те, що Стокгольм сприймає групи курдів, які Анкара вважає "терористичними" організаціями.

Швеція у відповідь посилила своє антитерористичне законодавство та вжила інших заходів безпеки, яких вимагав Ердоган.

Але потім Ердоган звернувся до невиконаної обіцянки США доставити партію винищувачів F-16, що зустріло опір у Конгресі через відступ Туреччини від прав людини та протистояння з Грецією, яка є членом НАТО.

Впливовий голова Комітету із закордонних справ Сенату, демократ Бен Кардін, заявив у п’ятницю, що він дозволить продати F-16 Туреччині, але це "рішення не було легким".

Державний секретар США Ентоні Блінкен вів інтенсивні дипломатичні зусилля для досягнення угоди. Він тричі сказав президенту Туреччини під час поїздки до Анкари після землетрусу в лютому 2023 року, що літаки надано не буде, якщо Туреччина заблокує заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомляє посадовець США.

Тим часом Афіни рішуче виступили проти продажу через невирішені територіальні суперечки з Туреччиною в багатому енергоресурсами середземноморському регіоні.

Угода США з Туреччиною передусім залежала від того, чи перешкоджатимуть продажу Афіни, і Греція одночасно отримала більш досконалі F-35.

Військово-повітряні сили Туреччини хочуть отримати нові F-16, після того, як Анкару виключили з програми спільних ударних винищувачів F-35 у 2019 році через рішення Ердогана придбати російську систему протиракетної оборони.

Після того, як Туреччина дала зелене світло членству Швеції в НАТО, Угорщина залишилась останньою стороною в процесі вступу, який Швеція та Фінляндія розпочали у відповідь на вторгнення Росії в Україну майже два роки тому.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку, хоча з'явилися натяки на напругу між двома країнами.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що зустрінеться з Орбаном, але "не буде вести переговори" з Угорщиною щодо заявки Стокгольма на вступ до НАТО.

У Вашингтоні вважають, що процес триватиме ще кілька тижнів, сподіваючись на церемонію підняття прапора під час наступної зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі в квітні.