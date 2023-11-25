Україні надають катери для конвою кораблів із зерном у Чорному морі – Зеленський

Україна отримає від партнерів морські катери для охорони кораблів із зерном у Чорному морі. Ними керуватимуть українські екіпажі, котрі конвоюватимуть вантажі з продовольством. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 25 листопада.

Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки суден у Чорноморському “зерновому коридорі”.

За словами президента Зеленського, для підтримки українського експорту та фермерів наразі зібрано понад 100 мільйонів доларів від інших країн.

Він висловив очікування, що ця сума буде подвоєна і досягне 200 мільйонів доларів США.

Зеленський наголосив, що український зерновий коридор Чорним морем працює, але через ризики та виклики, пов'язані з російською агресією, потрібне потужне супроводження кораблів.

Його забезпечуватимуть українці, але на іноземних катерах. Частина з них уже надійшла до України, каже президент.

Зеленський у мережі Х наголосив, що повернення безпеки у Чорне море важливе для глобальної продовольчої безпеки та для українського експорту.

“Кожна країна та кожен народ у Дунайському регіоні та загалом у Європі, які підтримують наші “Шляхи солідарності”, доводять реальною справою, що Росії більше не вдасться знищувати народи, як це робилося у ХХ столітті”, – написав Зеленський.

Своєю чергою, прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, перебуваючи цього дня у Києві, пообіцяла розширення коридорів з України через Балтійське море.

Шимоніте пообіцяла, що Литва до кінця цього року виділить 2 мільйони євро, а також готова підвищити транзитні спроможності балтійських портів для українського експорту.

Це, з її слів, створить ще одну можливість – коридор через Балтійське море для експорту українських продуктів, “незважаючи на спроби Росії”.

Як повідомляв Голос Америки, 25 листопада президент Швейцарії Ален Берсе, президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прибули до Києва для участі у міжнародному саміті з продовольчої безпеки.