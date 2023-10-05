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Військо США очолив експілот F-16 Чарльз Браун. Чи сприятиме він підтримці авіації України? Думки експертів
1-го жовтня Збройні сили США очолив генерал Чарльз Браун. Він став першим за останні 20 років афроамериканцем і першим за останні 18 років представником військової авіації на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Таким чином він очолив усі гілки американського війська: армії, флоту, морської піхоти, авіації й космічних сил, замінивши на цій посаді Марка Міллі.
Він очолить американські збройні сили в той, час, коли зусилля США спрямовані на допомогу Україні, тож оглядачі почали дискутувати про те, чи принесе Браун певні зміни до рішень військового командування. Зокрема, до рішень щодо посилення Повітряних Сил США чи авіаційної допомоги Україні, як-то навчання на F-16 чи надання дронів Gray Eagle.
Браун в минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії й Тихоокеанському регіоні, а останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.
Пріоритет – загрози з Китаю
Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан Інституту досліджень авіакосмічних сил, каже, що загрози з боку Китаю стануть одним із пріоритетів Брауна. Він додає, що хоча Військово-повітряні сили США не очікують особливої уваги з боку Брауна, він принесе на посаду краще розуміння важливості авіації у світлі цих загроз.
Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для УкраїниГенерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула
"Зараз це надзвичайно важливо, оскільки загрози Сполученим Штатам, швидше за все, надходитимуть із Китаю. А Тихий океан — це величезний театр або район дій. І найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані, це – повітряні та космічні сили", – каже Дептула.
У питанні України, каже колишній генерал, до цього моменту Міноборони США концентрувалось на допомозі на суходолі, адже міністр оборони Ллойд Остін і попередник Брауна – Марк Міллі – армійські генерали.
"Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил так, як генерал Браун. Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України", – додає він.
Також Дептула очікує від 61-річного командувача реформ у Збройних Силах.
"Коли генерал Браун очолював Повітряні Сили США, його ключовим посланням було: посилюйся, змінюйся – чи програй. Думаю, він збереже цей підхід і як голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Він виступатиме за зміни у структурі комітету, застарілих процесах, яких там дотримуються, і за планування майбутнього", – прогнозує експерт.
Уроки війни Росії в Україні
За вторгненням Росії в Україну 2014-го року Браун спостерігав із бази Рамштайн у Німеччині, адже тоді командував Повітряними Силами США у Європі. У липні цього року під час слухання у Сенаті щодо затвердження його на посаді очільника американського війська, Брауна запитали: які уроки він виніс із російської війни в Україні.
Він відповів, що він побачив значення інформування про ситуацію ще до початку війни: "Стратегічно, я думаю, це те, наскільки цінна інформація до початку кампанії, до початку конфлікту, і також як це змогло зблизити не лише НАТО, але й об’єднати союзників і партнерів навколо світу".
Я хотів би виділити просто волю до боротьби й рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфліктуГенерал Браун
Також Браун відзначив важливість логістики: "Думаю, росіяни побачили, що якщо ви не звертаєте уваги на логістику, важко виграти і важко рухатися вперед".
"Думаю, також щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше, ніж ми можемо очікувати, і це також виклик, – додав командувач. – І ще я хотів би виділити просто волю до боротьби й рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди".
З погляду льотчика Браун також підкреслив значення повітряних сил у війні: "Ми побачили цінність протиповітряної оборони, інноваційної протиповітряної оборони, і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу".
Чи зміниться політика Вашингтона щодо допомоги Україні?
У той час як Міллі та Остіна критикували за певні затримки у затвердженні зброї, яку надавали Києву, українські посадовці на умовах анонімності сказали виданню Politico, що вони сподіваються, що Браун виступатиме за надсилання сучасного високотехнологічного озброєння. У Києва склалося сприятливе враження про Брауна, сказав виданню радник українського уряду.
Генерал Браун – як і генерал Дептула та інші авіатори – давно виступали за надання Україні винищувачів четвертого покоління. Однак полковник морської піхоти США у відставці, експерт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіен каже, що не очікує у цій політиці Вашингтона кардинальних змін із приходом Брауна.
"Я думаю, що в цій ситуації здатність Сполучених Штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена, вважає він. - Є плани щодо, можливо, 24 літаків після війни, можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов’язань США щодо F-16, але я не очікую радикальної зміни точки зору".
Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї, що постачається в Україну, навчання Збройних сил України та рішучість українського народуЕксперт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіен
Кенсіен застерігає від надмірних очікувань щодо впливу окремих видів зброї для України: "Під час війни уява громадськості повсякчас була захоплена певною зброєю. На ранніх стадіях це були Javelin. Пізніше це були HIMARS, після цього Patriot, а потім танки. Після надання кожного з цих видів зброї люди сподівалися, що це принесе перемогу".
"Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї, що постачається в Україну, навчання Збройних сил України та рішучість українського народу", - зауважив полковник у відставці.
Кенсіен пояснює, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів є радником президента та міністра оборони США, він не ухвалює рішень щодо допомоги Україні. Натомість він повідомляє, що саме американська армія може надати Києву.
"Великою проблемою був той факт, що запаси певної ключової зброї та боєприпасів просто недостатньо великі, – додав він. – Сполучені Штати нарощують виробництво. Знову ж таки, Браун братиме участь у цих дискусіях. Все переважно залежить від Білого дому. Він буде в центрі дискусій про те, що Сполучені Штати можуть надати зі своїх запасів, і ухвалюватиме рішення про те, на який ризик Сполучені Штати готові піти, щоб надати зброю та обладнання Україні".
Полковник вважає, що зміна керівництва американських Збройних Сил відбулась у вирішальний момент війни Росії проти України. Однак чи не найбільшим викликом для Брауна щодо продовження надання допомоги Україні – як і для та керівництва Пентагону й адміністрації Байдена – може стати політичне протистояння у Вашингтоні.
"Я очікую, що поточний пакет допомоги на понад 24 мільярди доларів (для України), які адміністрація запропонувала ще в серпні, схвалять, хоча будуть дебати. Складне питання буде в січні, коли буде запропонована сума допомоги на весь рік, – пояснив Кенсіен. – Я думаю, що більшість змін, які ми побачимо в питанні допомоги України, будуть зумовлені політикою".
Хоча Об’єднаний комітет начальників штатів та його голова виконують роль головного військового радника президента, вони не мають керівних повноважень і не командують бойовими діями збройних сил США.
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- Голос Америки
Дія санкцій. Росія викуповує західні літаки, що застряглі на її території після початку війни, за гроші свого фонду “чорного дня”
Міністерство фінансів Росії повідомило в четвер, 5 жовтня, що виділило додаткових 70,5 мільярдів рублів (близько 712 мільйонів доларів) зі свого фонду “чорного дня” російській компанії, яка викуповує літаки в іноземних орендодавців, що збільшує імовірність нових угод із купівлі застряглих в Росії західних літаків, повідомляє агентство Reuters.
До початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року, Росія була одним з основних ринків для орендодавців літаків, які купували літаки у таких західних компаній, як Boeing й Airbus, і здавали їх в оренду російським авіакомпаніям.
Західні санкції, запроваджені за розв’язання Росією війни проти України, змусили орендодавців скасувати сотні договорів оренди, а Москва своєю чергою відмовилася дозволити літакам, які на той час перебували на території Росії, вилетіти.
Міністерство фінансів заявило, що перенаправило гроші зі свого Фонду національного добробуту (російська абревіатура - ФНБ) до дочірньої компанії NSK “НЛК-Фінанси”, створеної Федеральним агентством повітряного транспорту Росії “Росавіація”.
“У вересні 2023 року кошти ФНБ на суму 70,5 млрд рублів були розміщені в облігаціях «НЛК-Фінанси»”, — йдеться в повідомленні Мінфіну.
Загальна сума коштів ФНБ, розміщених в облігаціях “НЛК-Фінанси”, зараз становить 167,5 млрд рублів, повідомили в міністерстві, не уточнивши, чому кошти ФНБ спрямовуються саме до “НЛК-Фінанси”.
На початку вересня ірландська компанія AerCap, яка є найбільшим у світі орендодавцем літаків, оголосила, що вона отримала 645 мільйонів доларів від російської державної страхової компанії NSK в якості повного врегулювання страхових претензій щодо 17 літаків і п’яти запасних двигунів, орендованих російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та її дочірній компанії "Росія".
В такий спосіб, після врегулювання страхового позову, літаки стали власністю NSK, що стало найпершою знаковою угодою в суперечці щодо більше ніж 400 західних літаків, які застрягли на території Росії після вторгнення в Україну.
Тоді AerCap заявила, що отримала дозвіл від Міністерства фінансів і Міністерства торгівлі США на підписання угоди, яка, за словами компанії, “відповідає іншим чинним режимам санкцій”.
Санкції ЄС не забороняють подібні страхові розрахунки з російськими структурами в залежності від деталей угоди, зазначають юристи, з якими спілкувалася мережа Reuters.
Угода являє собою компроміс в економічній війні між Росією та Заходом, і може допомогти страховим компаніям дійти згоди щодо збитків у розмірі до 10 мільярдів доларів, сплату яких компанії наразі оскаржують у чисельних судових справах.
Так, наприклад, минулого року AerCap подала в Лондоні позов на суму 3,5 мільярда доларів проти страхових компаній AIG і Lloyd's через 141 літак і 29 авіаційних двигунів, якими вона володіла, і які були передані в оренду російським авіакомпаніям. Низка менших орендодавців також мають літаки, які застрягли в Росії, включно з компанією SMBC Aviation Capital, у якої було 34 літаки.
Наразі незрозуміло, чи домовленості можуть дозволити російським авіакомпаніям отримати право власності на літаки з потенційно великими знижками.
В статті використано матеріали Reuters
Фон дер Ляєн і Зеленський висловили переконання, що США продовжать підтримувати Україну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
"Я впевнений в Америці. Це сильні люди з сильними інституціями та сильною демократією", - сказав він і додав, що президенту РФ Путіну не можна дозволяти посилювати свою армію, інакше Росія може продовжити агресію за межами України.
"Нехай тільки амбіції Путіна будуть руїною, а не наші країни, не наші міста. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Всюди в країні, не тільки в метро, не тільки в підземних сховищах, а всюди. Ми повинні це зробити Ми повинні переконатися, що Україна виграє", - сказав Зеленський.
Тим часом головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що внутрішня боротьба у Вашингтоні була не очікуваною, заявив, але висловив надію, що це ще "не остаточна позиція США".
Він також додав, що сподівається, що всі, "хто не хоче, щоб Путін виграв цю війну", шукають шляхи, щоб США продовжували підтримувати Україну. Боррель підкреслив, що європейська підтримка Києва збережеться і посилиться.
Як повідомляв Голос Америки, Європейська політична спільнота була створена минулого року за пропозицією французького президента Еммануеля Макрона, і її перша зустріч відбулася в Чехії у жовтні минулого року, а друга - у червні цього року в Молдові.
- Голос Америки
ISW: Росія перевела кораблі з Криму до Новоросійська, щоб захистити їх від українських ударів
Росія перевела кілька суден Чорноморського флоту з порту в окупованому Севастополі до порту в Новоросійську, ймовірно, намагаючись захистити їх від продовження українських ударів по російських силах в окупованому Криму. Про це пише аналітичний інститут ISW.
Супутникові знімки 1 і 3 жовтня показують, що російські війська перевели щонайменше 10 суден, включаючи фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів, із Криму до Краснодарського краю. На супутникових знімках 2 жовтня видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен.
Водночас ISW припускає, що пропри передислокування цих суден, РФ надалі продовжить використовувати порт Севастополя.
У Кремлі заявили, що не коментують повідомлень щодо дислокації своїх підрозділів і кораблів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на думку деяких експертів, українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війну та методично створюють умови для майбутніх наступів, і цей прогрес ніде не є більш очевидним, ніж у Криму. Адже за останні тижні українські військовики здійснили низку стратегічно важливих атак на півострові, що завдають удару по лініях постачання російської армії на півдні України й створюють проблеми для російського флоту в Чорному морі.
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