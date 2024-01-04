“Якщо ситуація не зміниться, Україні треба буде обирати, які цілі збивати, а які — ні”. Західні оглядачі аналізують масовані ракетні удари

Після двох масованих ракетних ударів по Україні міжнародні оглядачі зауважують, що ці атаки відкривають нову сторінку в українсько-російському протистоянні.

Через затримки допомоги Заходу, Путін відчуває свою перевагу.

Минулого тижня видання The New York Times повідомляло, що таким чином Путін сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні. Однак, як зауважує дослідник Атлантичної Ради та колишній посол США в Польщі Деніел Фрід, серйозно варто сприймати не слова Росії, а вчинки. Експерт вважає, що мир зараз - не в інтересах Росії, оскільки через затримки допомоги Заходу Путін відчуває свою перевагу.

“Путін намагається залякати Україну і скористатися моментом, коли Європа та Сполучені Штати мають складнощі з зусиллями допомогти Україні політичним шляхом. І він вправно просувається у цьому вакуумі, який ми самі, на жаль, і створили”, — говорить Фрід.

Як повідомляв Голос Америки, законодавці США пішли на святкові канікули у грудні, так і не домовившись про додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. У грудні Пентагон виділив Україні останній пакет військової допомоги, який включав боєприпаси до систем ППО Patriot. Водночас і Євросоюз не зміг ухвалити багаторічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, зокрема, через вето Угорщини.

Останні ракетні атаки показали, що справжня мета Росії — виснажити протиповітряну оборону України в момент, коли допомога Україні від західних партнерів затримується, вважає експерт Атлантичної Ради Даг Клейн.

“Ми будемо бачити більше таких великих ударів з боку Росії по українських містах і цивільному населенню. Росія хоче виснажити ППО України. Росія хоче тероризувати та знущатися з українського народу, щоб зробити цю зиму якомога складнішою”, — говорить Клейн.

У 2024 році Україна може бути менш успішною у знищенні ракет.

Водночас експерт пояснює: якщо боєприпаси для протиповітряної оборони в Україні закінчаться, Росія зможе знищити надані США системи ППО, такі як Patriot і NASAMS.

“Це була б нищівна втрата як для України, так і для Сполучених Штатів”, — вважає експерт.

Александер Вершбоу, ексзаступник генсека НАТО і колишній посол США у Росії передбачає, що через збільшення масштабів російських атак, а також російських можливостей радіоелектронної боротьби, у 2024 році Україна може бути менш успішною у знищенні ракет, порівняно з минулим роком.

За оцінками вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), Росія навмисне накопичувала ракети різних розмірів і спроможностей протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити різноманітні ударні пакети й врахувати уроки, отримані з випробовування систем української ППО.

Американський генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, Росія вдало випробувала нову тактику обстрілів — ураження міст хвилями. Військовий пояснює, що спочатку росіяни відправили багато безпілотників, потім запустили більш потужні ракети — все це мало виснажити системи ППО. А третя хвиля, говорить він, — це гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Ми ще не бачили такого корельованого "танцю", якщо хочете, щоб виснажити українські системи захисту. Маємо віддати їм належне. Вони досягли більшого успіху в цьому рейді, ніж в минулому", — міркує Брідлав.

Ми ще не бачили такого корельованого "танцю", якщо хочете, щоб виснажити українські системи захисту. Маємо віддати їм належне.

Аналітик ISW Джордж Баррос зауважує, що Кремль використовує більшу кількість ракет на противагу безпілотникам, щоб максимізувати шкоду для намічених цілей.

Старший політолог аналітичного центру RAND Карл Мюллер застерігає, що якщо ситуація не зміниться, Україна може швидко витратити запас боєприпасів для ППО і повинна буде обирати, які цілі збивати, а які — ні.

“Коли ворог запускає сотню ракет, ви витрачаєте значну кількість засобів протиповітряної оборони, особливо враховуючи, що росіяни мають значні запаси відносно недорогих безпілотників, які теж треба збити. Україна може опинитися перед вибором: що саме захищати.

Москва намагається поставити українців в таке становище, коли вони не можуть дозволити собі захищатися, тому що у них просто не буде боєприпасів”, — міркує аналітик Карл Мюллер.

Як вирішити проблему браку боєприпасів для ППО?

Союзники повинні діяти якнайшвидше, щоб Путін зрозумів, що його оптимістичні сценарії про слабкий і розділений Захід не справджуються, застерігає Деніел Фрід з Атлантичної Ради.

Найкращою відповіддю на останній руйнівний напад Путіна було б те, якби Конгрес і Білий дім досягли компромісу, що дозволить надати допомогу Україні та Ізраїлю, а також пакет фінансування для захисту південного кордону, — пише редакційна колонка Washington Post.

Та поки Сполучені Штати обговорюють внутрішні питання і не можуть допомогти Україні, це повинні зробити інші партнери, вважає Даг Клейн. Він зауважує, що окрім Сполучених Штатів, системи Patriot та боєприпаси до них можуть забезпечити Німеччина, Японія, Південна Корея та Швеція.

І хоча більшість систем ППО Києва — саме американські Patriot, в українців є й інші системи — IRIS-T та NASAMS. Після найбільшої ракетної атаки з боку Росії 29 грудня, міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс оголосив, що Британія передасть Україні сотні ракет ППО для захисту від російських бомбардувань.

У світі не існує достатньої кількості засобів ППО, щоб задовольнити попит України

При цьому експерти погоджуються — у світі не існує достатньої кількості засобів ППО, щоб задовольнити попит України.

Даг Клейн пропонує підходити до проблеми креативно і наводить приклад програми FrankenSAM, яку Пентагон зробив з Україною.

“Для того, щоб розв'язувати реальну проблему, що у світі буквально не вистачає систем ППО, які могли б захистити всю Україну, США беруть різні види протиповітряної оборони та ракетних систем і об’єднують їх у щось третє, щоб створити нові види протиповітряної оборони для України”, — пояснює експерт.

За словами Александра Вершбоу, враховуючи виклики, Україні потрібно розширювати вітчизняне виробництво засобів протиповітряної оборони. Крім того, Сполучені Штати мають надати Україні ракети більшого радіуса дії ATACMS, щоб ЗСУ знищували російські пускові майданчики в окупованих частинах України, - додає він.

“Єдиний спосіб, яким українці зможуть перемогти чи знизити здатність Росії здійснювати ці атаки — це фізично пошкодити точки запуску”, — погоджується з таким підходом Джордж Баррос.



Також для відбиття російських атак можуть бути корисними й винищувачі F-16, які Україна має отримати вже цього року, вважає Філіп Брідлав.



Головне, як каже генерал у відставці, це інформаційна командно-контрольна система, до якої підключений винищувач. Саме вона вказує пілоту траєкторію і час ураження цілі.

"Нам потрібно надавати українцям більше засобів командування та контролю, засобів зв’язку, які зроблять їхню зброю більш смертоносною", — розповідає експерт.