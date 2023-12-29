Британія надсилає Україні сотні ракет ППО для захисту від путінських "варварських" бомбардувань

Велика Британія надсилає Україні сотні ракет ППО для захисту від російських бомбардувань. Про це в п'ятницю оголосив міністр оборони країни Грант Шаппс.



"Сьогодні ми надсилаємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб поновити запаси для подарованих Британією систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські дрони та ракети з неймовірною точністю", - заявив посадовець.

Він закликав світ до єдності, щоб підтримати Україну після масштабного ракетного обстрілу Росії 29 грудня.

"Путін випробовує оборону України і рішучість Заходу - зараз час світові об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб доставити до України необхідне для перемоги", - йдеться в заяві Шаппса.

В п'яницю Росія здійснила найбільший за всю війну повітряний обстріл України. Збройні сили України повідомили, що збили 114 зі 158 повітряних цілей. Загинули щонайменше 20 людей.

"Остання хвиля вбивчих атак Путіна - це відчайдушна і марна спроба перебрати ініціативу на тлі катастрофічних втрат сотень тисяч мобілізованих і перед приниженням, коли його триденна війна вступить в третій рік", - йдеться в заяві.



Масштабний обстріл 29 грудня викликав хвилю обурення в міжнародній спільноті.

ЄС відданий зобов'язанню в 2024 році "надати додаткове військове обладнання Україні для спротиву російському вторгненню", запевнив Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Боротьба України за свободу проти тиранії є спільною боротьбою", - твітує європейський посадовець після розмови з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році”, - твітує в п'ятницю посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк поширила в мережі Х фото з екрана свого телефона з декількома повідомленнями про повітряну тривогу в Києві вночі.

“Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", - написала посолка.