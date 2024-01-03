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Час-Time

Час-Time. Як посилити ППО України: поради військових експертів

Час-Time. Як посилити ППО України: поради військових експертів
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Час-Time. Як посилити ППО України: поради військових експертів

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В ефірі Час-Тайм. Наслідки останніх атак на Україну: Яка зброя була б найефективнішою для України, і чи є такі санкції, які могли б зупинити Москву? Як кияни оговтуються після атаки 2 січня. Безпілотники та міношукачі: як українські студенти створюють проєкти для ЗСУ. Вибухи в Ірані: реакція США. Криза на кордоні з Мексикою. Що кажуть американські чиновники. Караван з понад 10 тисяч мігрантів із Латинської Америки прямує до кордону США. 2023 рік побив температурні рекорди у світі. Наслідки

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