Сікорський і Боррель визнали важливість надати Україні ракети далекої дії

Європейські партнери повинні посилити воєнну допомогу Україні, включаючи ракети далекої дії та зенітні ракети. Про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель після розмови з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами, - твітує головний дипломат ЄС. - Ми також обговорили шляхи посилення заходів проти уникнення санкцій, оскільки європейський експорт до третіх країн, який значно зріс, може бути реекспортований до Росії".

Сікорський також твітує: "Ми охоче підтримували Київ, коли українська армія досягала великих успіхів. Але союзники пізнаються у час випробувань. Ми повинні продовжувати надавати військову та фінансову підтримку, також звертаючись до російських активів, заморожених у наших країнах. Комусь доведеться відшкодувати збитки від війни. І краще, щоб це зробив агресор."

союзники пізнаються у час випробувань

Як повідомляв Голос Америки, напередодні Сікорський заявив, що у відповідь на посилення російських бомбардувань українських міст західні держави повинні запровадити ще жорсткіші санкції щодо Росії, а також надати Україні далекобійні ракети.

Натомість, як нагадує Радіо Свобода, упродовж приблизно п'ятьох місяців позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

За даними видання Bild, Німеччина не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє, але таке постачання вважається вкрай малоймовірним.

Україна вже використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP. Кількість наданих ракет Києву - невідома.

Водночас напередодні в інтерв'ю американському телекалану CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що допомога, яку Сполучені Штати та інші західні партнери надають Україні, - не благодійність.

те, що дають Україні, - не благодійність

"Україна продовжуватиме боротьбу з тими ресурсами, які має. І як правильно сказав генеральний секретар (НАТО Єнс Столтенберг), те, що дають Україні, - не благодійність. Це інвестиція на захист НАТО, а також на захист американського народу".

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена заявила, що в уряду вичерпалось виділене фінансування для пакетів військової допомоги для України, а Конгрес США все ще не затвердив виділення нових коштів.