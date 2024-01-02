4 варіанти розвитку подій в Конгресі США: чи зможуть законодавці уникнути "шатдауну" до 19 січня

Перед різдвяними канікулами одним із невирішених питань у Конгресі було міграційне законодавство в США, прив'язане до фінансування пакетів допомоги Україні та іншим партнерам.

Законодавці так і не дійшли згоди щодо питання кордону та відклали загальний пакет допомоги на початок 2024, хоч і пообіцяли продовжити перемовини під час канікул. Однак в новому році часу на обговорення складного міграційного законодавства буде небагато.

8 січня Конгрес повертається до роботи й майже одразу постане перед черговим ризиком "шатдауну" - припинення роботи уряду США. Урядовий бюджет на 2024 рік досі не погоджено.

Останню короткострокову резолюцію про тимчасове фінансування запропонував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон 12 листопада. За кілька днів вона була проголосована в обох палатах. Документ має два дедлайни: одні урядові установи профінансовано до 19 січня, а інші - до 2 лютого.

Мета короткострокових резолюцій полягає в тому, щоб виграти час на роботу над законопроєктами про асигнування. Але ані Палата представників, ані Сенат не досягли прогресу в цьому питанні, наголошують у виданні Washington Examiner. Тепер після повернення з канікул до першого дедлайну буде всього 10 днів.

Відтак, пакет допомоги Україні може знову опинитись на другому чи навіть на третьому місці за пріоритетністю. Республіканці та демократи мають серйозні розбіжності щодо державних витрат. Загалом, американські медіа сходяться на 4 ймовірних сценаріях щодо розгляду урядового бюджету, коли Конгрес повернеться до сесії.

1. Конгрес США окремо погодить кожен законопроєкт про фінансування уряду

Республіканці хочуть погодити 12 індивідуальних законопроєктів про видатки уряду США на 2024 рік. Натомість демократи наполягають на так званому "омнібусі", коли усі видатки погоджують разом в єдиному пакеті.

Зараз Палата представників проголосувала за сім окремих законопроєктів про видатки, розроблених Республіканською партією, тоді як Сенат ухвалив єдиний пакет із трьох законопроєктів про видатки.

Проголосовані документи в обох палатах сильно відрізняються одне від одного, повідомляє видання The Hill. А це означає, що законодавці мають досягти угоди та створити двопартійні версії, які будуть проголосовані як в Палаті представників, де зараз більшість мають республіканців, так і в Сенаті, де керує демократична партія.

Деякі республіканці-консерватори сподіваються, що вони зможуть прийняти індивідуальні законопроєкти про державне фінансування на 2024 фінансовий рік.

2. Конгрес погодить річну резолюцію

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступає проти нових короткострокових резолюцій, які фінансуватимуть уряд на обмежений час. "Я не маю наміру змушувати Палату представників розглядати будь-які подальші короткострокові резолюції", - цитує спікера видання MSNBC.

Натомість Джонсон розглядає іншу форму резолюції, яка профінансувала б уряд до кінця року. Він вже повідомив однопартійцям, що якщо Конгрес не зможе прийняти законопроєкти про повне фінансування уряду до потенційного "шатдауну", то Джонсон наполягатиме на річній резолюції, повідомляє Washington Examiner.

Пропозиція спікера включає загальне скорочення урядових видатків на 1%, на що Сенат і Білий дім навряд чи підуть, стверджують американські медіа. Відповідні скорочення вдарять по армії сильніше, ніж по інших програмах, не пов'язаних з обороною. І якщо крайньоправі республіканці вітають такі скорочення, то інші їхні однопартійці глибоко стурбовані скороченнями саме на військові витрати, пише Politico.

"Така резолюція просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світі тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат", - заявив лідер республіканської меншості у Сенаті, Мітч Макконнелл перед перервою на канікули, повідомляє The Hill.

3. Конгрес допустить частковий "шатдаун" уряду

Законодавці ризикують частково припинити роботу уряду 20 січня, якщо вони не встигнуть вчасно продовжити його фінансування.

В рамках двоетапної тимчасової резолюції, за яку Конгрес проголосував восени, існує два дедлайни: законодавці продовжили фінансування до середини січня чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про видатки.

Це зокрема кошти на Міністерство житлобудування та міського розвитку, Мінтранспорту та Міністерство сільського господарства. Натомість до 2 лютого законодавці продовжили інші 8 законопроєктів про видатки. Вони включають фінансування на Міноборони, Міністерство праці, Міністерство охорони здоров'я та соціальні служби.

Відтак, навіть якщо законодавцям вдасться уникнути часткового "шатдауну" 20 січня, то вони майже одразу постануть перед другим дедлайном 2 лютого.

Нагадаємо, що "шатдауном" називають часткову або повну зупинку роботи урядових установ США, через відсутність фінансування. У такому випадку одні установи зупиняють роботу взагалі, а сотні тисяч їхніх працівників відправляють у неоплачувану відпустку. Інші ж критично важливі установи продовжують працювати без оплати. Окрім урядових установ це стосується комунальних служб, національних парків, аеропортів і так далі.

Якщо нинішній "шатдаун" таки станеться, то це буде 22 такий випадок в історії США, пише видання Axios. Тривалість такої зупинки уряду непередбачувана. Одні "шатдауни" завершувались за кілька днів, інші - за кілька тижнів. Найдовше припинення роботи уряду сталось за часів президентства Дональда Трампа і тривало 34 дні у 2018-2019.

4. Конгрес проголосує за "омнібус"

Республіканці давно виступають проти загальних пакетів на видатки у форматі "омнібусу". А проте, Конгрес часто вдається до такого пакетного фінансування, зокрема під час лідерства демократів.

Колишній спікер Кевін Маккарті іще у січні пообіцяв консерваторам, що не допустить жодного масштабного пакета витрат. Пізніше його наступник спікер Джонсон підтримав цю обіцянку, заявивши журналістам у листопаді, що вони "зупинили лихоманку омнібусів".

Але за відсутності чіткого плану про фінансування уряду у форматі 12 окремих законопроєктів та враховуючи суперечки щодо пропозиції Джонсона про річну резолюцію, варіант "омнібусу" залишається відкритим.

"Я думаю, що це буде одна з двох речей: або омнібус, або річна резолюція", – цитує The Hill сенатора-республіканця та представника комітету з асигнувань Джона Кеннеді.