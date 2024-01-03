Польща закликає відповісти на російські бомбардування України жорсткішими санкціями і надати ЗСУ далекобійні ракети

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на посилення російських бомбардувань українських міст західні держави повинні запровадити ще жорсткіші санкції щодо Росії, а також надати Україні далекобійні ракети.

"На нову навальну атаку на Україну нам треба відповісти зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виготовляти нову зброю з контрабандними складниками, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищити пускові майданчики та командні центри", - закликав дописом в мережі X польський міністр.

Росія в передноворічні дні розпочала велетенські бомбардування багатьох міст України з застосуванням сотень ракет різного типу і безпілотних літальних апаратів.

Російський президент Владімір Путін заявив, що Москва буде посилювати такі бомбардування, які він називає відповіддю на українські удари.

Путін постійно стверджує, що Росія захищається, замовчуючи, що саме за його наказом російські війська здійснили вторгнення в Україну і бомбардують українські міста, розпочавши найбільшу війну у Європі з часів Другої Світової.

Лише у Києві внаслідок бомбардувань 29 грудня загинули 30 людей і багато зазнали поранень через ураження житлових будинків та інших споруд.

Під ударами були також Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші українські міста, де загинули та зазнали поранень люди і зруйноване та пошкоджене житло.

Ціллю російських обстрілів, як і минулої зими, стали також об’єкти інфраструктури, на тлі прогнозів про наближення суворих морозів в Україні у січні.

Українські представники підкреслюють, що завдяки наданим західними партнерами новітнім системам протиповітряної оборони зокрема з допомогою установок Patriot вдається збивати більшість російських ракет і дронів, але масованість російських бомбардувальних рейдів вимагає більшої кількості систем ППО та боєприпасів.

Багато західних лідерів засудили нові російські удари і обіцяють подальшу підтримку Україні.

Заклики Байдена до Конгресу США

Президент США Джо Байден 29 грудня підкреслив, що американці можуть пишатися тим, що їхня країна «допомогла врятувати багато життів і підтримує Україну в той час, як вона захищає свій народ, свою свободу і свою незалежність».

"Але якщо Конгрес у новому році не вдасться до негайних дій, ми не зможемо надавати зброю і життєво важливі системи протиповітряної оборони, які потрібні України для захисту людей", - застеріг Байден.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розмовляв з президентом Зеленським 2 січня і обіцяв, що Лондон надалі підтримуватиме Україну і зокрема надаватиме зброю для оборони від російської агресії.

29 грудня британський міністр оборони оголосив, що його країна передає ще 200 ракет для українських ППО.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини. Ми стоїмо з Україною", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель.

3 січня Європейський Союз повідомив про внесення до санкційних списків Павла Марінічева, директора державної російської компанії Алроса, після оголошеної ЄС у грудні заборони на торгівлю російськими діамантами.