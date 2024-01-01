“Українці мали б бути у глибокому страху. І все ж ні, не здаються” - світові ЗМІ закликають США та ЄС посилити допомогу Україні

Одну з наймасовіших атак по Україні Росія здійснила наприкінці 2023 року, запустивши приблизно 160 засобів повітряного нападу, - повідомив Генштаб ЗСУ.

Видання Washington Post у редакційній статті “Нові смертельні залпи Росії кидають Конгресу виклик відповісти” від 1 січня пише, що ця атака стала “нагадуванням про те, що президент Росії вступає в новий рік з тією ж старою метою: знищити суверенітет України разом з її сподіваннями стати демократією”.

У статті мовиться, що президент Росії висловлюється “за допомогою терміну, який він найкраще розуміє — насильства”.

“Найкращою відповіддю на останній руйнівний напад пана Путіна було б те, якби Конгрес і Білий дім досягли компромісу, що дозволить надати допомогу Україні та Ізраїлю, а також пакет [фінансування] для захисту південного кордону. За відсутності дій Конгресу тиск на США та Європу посилюватиметься, щоб вилучити заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів і передати їх Україні”, - мовиться у редакційній колонці WP.

Як пишуть журналісти, розмороження російських активів “несе певні ризики для фінансової системи”, і ці кошти зможуть бути корисними, коли доведеться фінансувати реконструкцію України. “Наразі було б значно краще, якби Конгрес схвалив додаткове фінансування на військову техніку та економічну підтримку”, - пише WP.

Автори статті нагадують, що Україна потребує ударних ракет великої дальності та винищувачів F-16, а також - забезпечення ППО та постійного постачання артилерійських снарядів і боєприпасів.

“Захід має затиснути ланцюги постачань та потік готівки, які підтримують руйнівну війну Росії”, - пише Washington Post.

Президент Росії й не подумає про завершення війни, якщо бачитиме, що Україна не має стійкої військової підтримки від своїх західних союзників, мовиться у статті.

Французьке видання Le Monde пише, що “Європою бродить два страхи: можливість поразки України й можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім".

Як вважають журналісти, "друга загроза значною мірою сприяла б матеріалізації першої".

Автори статті пишуть, що найкращий наразі сценарій - це якщо війна в Україні затягнеться на роки. Найгірший - швидка поразка України.

“Європейці все ще граються з ідеєю воєнної економіки, але діють повільно”, - пише видання. Тоді як Росія, за словами журналістів, змогла реорганізувати свою економіку і перевести її на воєнний стан.

Видання Le Monde пропонує рекомендації, як не допустити втілення жодного зі страхів європейців. Серед них - “взяти на себе більшу роль у захисті України вже зараз”.

Попри важкий рік для України та нездатність ні США, ні Європи домовитись про фінансування Києва на новий рік, самі українці залишаються оптимістами, - пише професор Рудгарського університету Олександр Мотиль у статті для американського видання The Hill.

“Зважаючи на те, наскільки песимістичними стали західні аналітики та політики щодо шансів України в імперіалістичній війні Росії, українці мали б бути ще похмурішими. Вони воюють і гинуть. Російські ракети руйнують їхню країну. Їхні люди є мішенями геноцидних дій Кремля. Та насправді українці залишаються оптимістичними щодо майбутнього своєї країни”, - пише професор Мотиль.

Він посилається на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке свідчить, що 78% українців впевнені у процвітаючому майбутньому їхньої країни.

За словами професора, “українці могли б бути у глибокому страху. І все ж ні — вони все ще вірять, що переможуть”.

“Путін, стережися. Неможливо перемогти націю, яка ніколи не здасться”, - підсумовує професор Олександр Мотиль.

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