Україна та Росія обмінялись різкими заявами на засіданні Радбезу ООН, скликаному Москвою

ООН закликала до деескалації та припинення нападів на цивільних під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН у суботу, скликаного на прохання Москви.

"Ми поновлюємо заклики генерального секретаря до деескалації нападів і припинення атак на цивільних, населені центри та енергетичну інфраструктуру", - заявив помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі. Він від імені ООН засудив "всі напади на міста, селища та поселення в Україні та Російській Федерації".

Росія звинуватила Україну в "теракті" проти мирних жителів Бєлгорода, а представник України наголосив на провині Росії у розв'язанні війни.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що центр Бєлгорода був обстріляний ракетами з використанням заборонених касетних боєприпасів, та ракетами чеського виробництва "Вампір".

"Це навмисний терористичний акт", - заявив російський посол, стверджуючи, що Київ стріляв по спортивному центру, ковзанці та університету.

У відповідь радник Представництва України при ООН Сергій Дворник заявив, що Україна "досі оговтується від жахливих ударів у п'ятницю".

"Буквально кілька годин тому Росія знову тероризувала Харків ракетами С-300, влучивши в житловий будинок і готель", - сказав він.

Він зауважив, що одразу кілька міст і селищ зазнали потужних ударів з боку Росії. Дворник додав, що після закінчення "кривавої війни Росії" не буде більше людських страждань і причин для засідань Радбезу з цього питання.

"Рада Безпеки збиралася вчора, знову збирається сьогодні, і ви повинні бути готові зустрітися завтра, післязавтра – кожного дня, поки триває війна Росії проти України. Бо поки триватиме ця війна, розв’язана кремлівським диктатором, кількість смертей і страждань зростатиме", - заявив представник України.

Чехія, яку Росія звинуватила в поставці зброї Україні для нападу, не взяла участь в засіданні. Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський сказав, що Чехія не з'явиться на засідання Радбезу і «не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора».



"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", – написав Ліпавський у мережі Х (колишня Twitter).

Британський посланник Томас Фіппс заявив, що Лондон глибоко шкодує щодо будь-яких жертв серед цивільного населення, але закликав Москву припинити війну, яку та розпочала два роки тому.

"В Україні сотні тисяч російських військових. В Росії немає жодного українського солдата", - заявив він, та додав, - якщо Росія хоче когось звинуватити у загибелі росіян у цій війні, то має почати з президента Путіна".

З ним погодився член дипломатичної місії США в ООН Джон Келлі.

"Це війна (Путіна), це його вибір... Росія може закінчити цю війну сьогодні... Ми закликаємо до захисту всіх цивільних осіб з усіх сторін кожного конфлікту", - заявив Келлі

Посол Франції Ніколя де Рів'єр заявив, що Україна просто захищається за законами ООН, а Москва "топче" Статут ООН.

Нейтральну позицію на засіданні Радбезу ООН зайняв представник Китаю Ген Шуан. Він заявив, що "у конфлікті немає переможців", та підтвердив готовність Китаю працювати над мирним вирішенням.

Під час ракетної атаки на російський Бєлгород у суботу 30 грудня за даними місцевої влади загинула щонайменше 21 людина, десятки поранені. Атака сталась на наступний день після найбільшого обстрілу України від початку повномасштабного вторгнення. Росія запустила 122 ракети та 36 безпілотників.