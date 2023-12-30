Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу, яке скликає Росія у зв'язку з ударом по Бєлгороду

Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке скликає Росія через те, що вона називає «невибірковими» українськими ударами по прикордонній території та «вбивством мирних жителів Бєлгорода». При цьому Росія звинуватила Чехію у використанні Україною боєприпасів з цієї країни.

Звинувачення пролунали на другий день після проведення екстреного засідання Радбезу ООН на прохання України та ще близько 30 країн-членів ООН після того, що українська влада та її партнери назвали найбільшим повітряним ударом по Україні з початку нелегального російського вторгнення 24-го лютого 2022 року, який забрав життя 39 жителів України, та залишив 159 поранених. Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок п'ятничного нападу постраждали майже 120 міст і сіл.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський сказав, що Чехія не з'явиться на засідання Радбезу і «не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора».



«Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо», – написав Ліпавський у мережі Х (колишня Twitter).

Представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН у суботу, 30-го грудня. Він звинуватив Україну у вбивстві мирних жителів за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні. Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом.

«Росія попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН сьогодні о 15:00 за східним часом. Ми також наполягаємо на присутності постійного представника Чехії в ООН, щоб пояснити, чому боєприпаси цієї країни використовуються для вбивства мирних жителів Бєлгорода», – написав Полянський у мережі Х.

До свого повідомлення він додав твіт колишнього кореспондента російського пропагандистського каналу RT, який стверджував, що на відео «українська армія, яку підтримує НАТО, бомбардує центр Бєлгорода». Чея Боуза, чий твіт поширив Полянський, Vox Ukraine, український проєкт з дослідження російської пропаганди, називає активним поширювачем фейків про Україну.

Росія звинуватила Україну в обстрілі цивільних у Бєлгороді

У суботу Росія заявила, що 14 людей, у тому числі двоє дітей, були вбиті та 108 поранені, у тому числі 15 дітей, в результаті «невибіркових» українських ударів, які, ймовірно, включали касетні бомби, по російській обласній столиці Бєлгороду, і пообіцяла дії у відповідь, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає агентство, Бєлгородська область, яка межує з північною Україною, як і інші російські прикордонні зони, протягом року зазнавала обстрілів і атак безпілотників, у яких влада звинувачує Україну, хоча раніше такого масштабу не було.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, станом на 17-у годину місцевого часу, Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомило про те, що в результаті обстрілу Бєлгорода загинуло 12 дорослих та 2 дитини.



Міністерство оборони Росії заявило, що знищило на своїй території десятки ракет і безпілотників, випущених Україною.

Офіційний Київ не коментував цих подій, але британська телерадіокомпанія ВВС повідомила з посиланням на джерела в силових органах України, що це вони стоять за атакою. Вони зазначили, що ціллю були тільки військові об'єкти, а руйнування стались через роботу російського ППО.

Як повідомляв Голос Америки, це формулювання використовувала Росія під час п'ятничного екстреного засідання Радбезу ООН, скликаного Україною та її партнерами у справі найбільшого з часу початку війни російського повітряного обстрілу території України.

Нові удари по Україні у суботу

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 30-го грудня російські військові завдали щонайменше 6 ударів по Харкову. За даними місцевої влади, постраждало щонайменше 8 людей.



Ввечері 30-го грудня Росія знову запустила безпілотники типу «шахед» по території України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Вони уточнили, що Росія запустила декілька груп безпілотників на схід та північ України.

Як повідомило Радіо Свобода, станом на 19:30 сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.