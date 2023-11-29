Туреччина обіцяє ратифікувати вступ Швеції в НАТО «впродовж тижнів» з Угорщиною в хвості

На зустрічі міністрів закордонних справ держав НАТО в Брюсселі пролунали наполегливі заклики до Туреччини й Угорщини покласти край затягуванням з ратифікацією повноправного членства Швеції в оборонному союзі.

Від цього залежить міцність нашого альянсу й довіра до нього. І нам не можна втрачати жодного дня.

Шведські представники беруть участь в зустрічах альянсу після того, як на саміті у Мадриді у червні 2022 року керівники всіх країн НАТО підписали документ про вступ двох нових членів: Швеції та Фінляндії.

Швеція формально залишається поза організацією кількома місяцями по тому, як членство Фінляндії було остаточно ратифіковане і затверджене 4 квітня 2023 року.

Всі держави НАТО, окрім Туреччини й Угорщини, ратифікували приєднання двох нових членів ще минулого року, не розділяючи їх.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висував щодо обох країн передумови, зокрема домагаючись координації дій проти організацій та осіб, яких Анкара звинувачує в тероризмі, та інші вимоги.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ неодноразово вказував, що Швеція пішла назустріч майже всім вимогам Анкари і зізнався, що розчарований затягуванням.

«Я б хотів бачити швидший процес ратифікації. Це не таємниця», - сказав Столтенберґ 28 листопада, наголосивши, що «членство Швеції зробить НАТО міцнішим».

Угорщина також досі не ратифікувала вступ Швеції і раніше затягувала ратифікацію щодо Фінляндії, натякаючи на вимоги більш прихильних оцінок уряду Віктора Орбана від Стокгольма, а також проголошуючи солідарність з Туреччиною.

При цьому угорські представники неодноразово наполягали, що їхня країна «не буде останньою» в процесі ратифікації.

Шведський міністр закордонних справ Тобіас Більстром сказав, що турецький міністр у розмові 28 листопада в Брюсселі підтвердив початок процесу ратифікації в парламенті Туреччини.

«У нас була двостороння зустріч з моїм колегою, міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, на якій він сказав мені про очікування, що ратифікація відбудеться впродовж тижнів. Ми з боку Швеції, звичайно ж, не сприймаємо це як даність, але сподіваємося бачити це зробленим», - сказав Тобіас Більстром.

Низка представників інших країн НАТО висловили стримане невдоволення позицією Анкари й Будапешта.

«Ми очікуємо, що Туреччина й Угорщина ратифікують членство, більше не вичікуючи. Від цього залежить міцність нашого альянсу й довіра до нього. І нам не можна втрачати жодного дня», - заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.