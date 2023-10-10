ЄС уточнює, що допомагатиме палестинцям, але так, щоб не сприяти ХАМАСу

Після того, як представник Європейської комісії заявив, що Європейський Союз припиняє допомогу палестинським територіям у відповідь на кривавий напад палестинської організації ХАМАС на Ізраїль, в ЄС пролунали застереження проти повної відмови від підтримки палестинців, насамперед гуманітарної.

Перегляд не стосується гуманітарної допомоги.

Європейські керівники твердо засудили напад ХАМАСу і назвали тероризмом убивства ізраїльських цивільних і захоплення заручників.

«Ізраїль має право захищатися. Європейський Союз в цьому випробуванні стоїть на боці Ізраїлю», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу 7 жовтня, коли надійшли перші повідомлення ро напад ХАМАСу.

Угруповання ХАМАС, яка контролює смугу Газа, зараховане до організацій, які ЄС називає терористичними.

Проте ЄС виділяє кошти на гуманітарні проєкти і підтримує Палестинську адміністрацію, що контролює палестинські території на Західний березі Йордану.

9 жовтня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оголосила «негайний перегляд фінансової допомоги Палестині», аби запевнити, що кошти ЄС не зможуть непрямо використовуватися терористичними організаціями у нападах на Ізраїль.

Тим часом комісар з питань сусідства й розширення Олівер Варгеї написав в інтернетній мережі Х, що йдеться про «повний перегляд розвиткового портфеля, вартість якого становить 691 мільйон євро ($730)», і що «всі виплати негайно припинені».

Але комісар ЄС з питань надзвичайних ситуацій Янеш Ленарчич того ж дня також в мережі Х підкреслив, що «суворо засуджуючи терористичний напад ХАМАСу, важливо захищати цивільних і поважати міжнародні гуманітарні закони».

«Гуманітарна допомога тим палестинцям в нужді буде тривати і далі стільки скільки буде потрібно», - підкреслив той посадовець.

Для деяких коментаторів ті заяви є ознакою суперечностей всередині Європейської комісії, в якій працюють делеговані представники 27-ми держав ЄС.

Агенція Reuters вважає, що «Європейський Союз в хаотично відступився від власної заяви про припинення допомоги палестинцям».

Видання Politico зауважує Варгеї - представник Угорщини, який і раніше «блокував виділення допомоги», а Ленарчич - зі Словенії, яку видання називає «традиційно однією з більш пропалестинських країн ЄС».

В офіційній заяві Єврокомісії зауважено, що про «припинення платежів зараз» не йдеться, бо найближчим часом вони «не були передбачені»

«Перегляд не стосується гуманітарної допомоги», - сказано в заяві.

Міністр закордонних справ Іспанії, що зараз головує в ЄС, Хосе Мануель Альварес 10 жовтня підкреслив, що його країна виступає проти припинення європейської допомоги палестинським територіям.

Міністр наголосив, що розвиток подій вказує на те, що тепер допомоги треба буде не менше, а більше.

«Ця співпраця повинна тривати. Ми не плутаємо ХАМАС, який ЄС зарахував до списку терористичних груп, з палестинським населенням, або з Палестинською адміністрацією, чи з організаціями ООН у тій місцевості», - цитує іспанського міністра агенція Reuters з його інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena SER.