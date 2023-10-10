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ЄС уточнює, що допомагатиме палестинцям, але так, щоб не сприяти ХАМАСу
Після того, як представник Європейської комісії заявив, що Європейський Союз припиняє допомогу палестинським територіям у відповідь на кривавий напад палестинської організації ХАМАС на Ізраїль, в ЄС пролунали застереження проти повної відмови від підтримки палестинців, насамперед гуманітарної.
Перегляд не стосується гуманітарної допомоги.
Європейські керівники твердо засудили напад ХАМАСу і назвали тероризмом убивства ізраїльських цивільних і захоплення заручників.
«Ізраїль має право захищатися. Європейський Союз в цьому випробуванні стоїть на боці Ізраїлю», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу 7 жовтня, коли надійшли перші повідомлення ро напад ХАМАСу.
Угруповання ХАМАС, яка контролює смугу Газа, зараховане до організацій, які ЄС називає терористичними.
Проте ЄС виділяє кошти на гуманітарні проєкти і підтримує Палестинську адміністрацію, що контролює палестинські території на Західний березі Йордану.
9 жовтня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оголосила «негайний перегляд фінансової допомоги Палестині», аби запевнити, що кошти ЄС не зможуть непрямо використовуватися терористичними організаціями у нападах на Ізраїль.
Тим часом комісар з питань сусідства й розширення Олівер Варгеї написав в інтернетній мережі Х, що йдеться про «повний перегляд розвиткового портфеля, вартість якого становить 691 мільйон євро ($730)», і що «всі виплати негайно припинені».
Але комісар ЄС з питань надзвичайних ситуацій Янеш Ленарчич того ж дня також в мережі Х підкреслив, що «суворо засуджуючи терористичний напад ХАМАСу, важливо захищати цивільних і поважати міжнародні гуманітарні закони».
«Гуманітарна допомога тим палестинцям в нужді буде тривати і далі стільки скільки буде потрібно», - підкреслив той посадовець.
Для деяких коментаторів ті заяви є ознакою суперечностей всередині Європейської комісії, в якій працюють делеговані представники 27-ми держав ЄС.
Агенція Reuters вважає, що «Європейський Союз в хаотично відступився від власної заяви про припинення допомоги палестинцям».
Видання Politico зауважує Варгеї - представник Угорщини, який і раніше «блокував виділення допомоги», а Ленарчич - зі Словенії, яку видання називає «традиційно однією з більш пропалестинських країн ЄС».
В офіційній заяві Єврокомісії зауважено, що про «припинення платежів зараз» не йдеться, бо найближчим часом вони «не були передбачені»
«Перегляд не стосується гуманітарної допомоги», - сказано в заяві.
Міністр закордонних справ Іспанії, що зараз головує в ЄС, Хосе Мануель Альварес 10 жовтня підкреслив, що його країна виступає проти припинення європейської допомоги палестинським територіям.
Міністр наголосив, що розвиток подій вказує на те, що тепер допомоги треба буде не менше, а більше.
«Ця співпраця повинна тривати. Ми не плутаємо ХАМАС, який ЄС зарахував до списку терористичних груп, з палестинським населенням, або з Палестинською адміністрацією, чи з організаціями ООН у тій місцевості», - цитує іспанського міністра агенція Reuters з його інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena SER.
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- Голос Америки
Оглядачі про напад на Ізраїль: “Це не повинно зменшити увагу до України та тривалу підтримку України”
Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмомДевід Креймер
З точки зору Росії та Путіна, напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня може відвернути увагу від війни в Україні, й не можна повністю виключити імовірність того, що Росія постачала ХАМАСу зброю для нападу, хоча наразі немає доказів цього. Про це в окремих інтерв’ю Голосу Америки 9 жовтня заявили американські оглядачі.
“Зараз світ дивиться в інший бік, і сьогодні значно менше уваги приділяється Росії та Україні. Тож я думаю, з його [Путіна] точки зору, це зовсім непогано”, - вважає Анджела Стент, старша радниця Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень і почесна професорка врядування та дипломатичної служби Джорджтаунського університету.
“Я просто сподіваюся, що це не зменшить увагу до України та тривалу підтримку України”, - додала вона.
Водночас, коментуючи причини нападу, Стент зазначила, що ХАМАС міг відчувати “більш поблажливу атмосферу” на міжнародній арені, сприятливу для нападу, враховуючи фокусування уваги Заходу на війні в Україні, а також підсилену внутрішню напруженість в самому Ізраїлі.
“Я думаю, що це дійсно більше пов’язано з тим, як працює ХАМАС, і я думаю, що це менше пов’язано з прикладом того, що Росія зробила в Україні”, - додала Стент.
Попри те, що представники ХАМАСу відвідали Москву у березні минулого року, а Росія підтримувала зв’язки з організацією весь цей час, Москва також намагалася налагодити відносини з Ізраїлем, підтримуючи крихкий баланс.
Стент нагадує, що від початку російсько-української війни Росія чинила потужний тиск на Ізраїль, щоб перешкодити йому надавати Україні високотехнологічну зброю, якої так наполегливо просили українські посадовці. “Ізраїль нічого з цього не зробив”, - нагадує Стент.
З цією думкою погоджується Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.
“Ізраїль здебільшого залишився нейтральним у війні між Росією та Україною, на розчарування українських офіційних осіб, які сподівалися, особливо через участь Ірану на боці Росії, що Ізраїль значно більше підтримуватиме зусилля України захистити себе й розпочати контрнаступ”, - зазначає Креймер.
Що стосується потенційної ролі Росії у постачанні зброї ХАМАСу, на думку Креймера, її не можна виключити, хоч наразі немає доказів цього, адже ‘’роль Росії в регіоні була неймовірно деструктивною”.
“Російська підтримка терористичної діяльності не є несподіванкою, тому що за часів Путіна Росія сама займається тероризмом, тому ми не повинні дивуватися тому, що тут може бути зв’язок, хоча ми ще не бачили такого прямого [зв’язку]”, - додав Креймер.
За словами Креймера, напад на Ізраїль вкотре демонструє, що тероризм є загрозою для всіх, незалежно від того, чи він відбувається в Україні, чи десь ще.
“Тому напади на демократію будь-де є нападом на демократію всюди”, - підкреслив Креймер.
США та ЄС визнають рух ХАМАС терористичною організацією.
- Голос Америки
Міністерка Сухопутних військ США виступила за військову допомогу Ізраїлю та Україні
Пентагон закликає законодавців затвердити додаткове фінансування, щоб збільшити оборонні спроможності США та наростити оборонне виробництво, що уможливить надання допомоги одночасно Ізраїлю та Україні. Про це заявила міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут в понеділок, 9 жовтня.
Заява Вормут пролунала у той час, коли робота Палати представників США залишається паралізованою, поки Республіканська партія займається новими пошуками нового спікера.
Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати ІзраїльМіністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут
"Одна річ, яка насправді дуже важлива, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати потенційно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси ", – зазначила Вормут.
Вона наголосила на необхідності підтримки від Конгресу: “Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми незабаром її побачимо”.
Вормут зазначила, що армія США знаходиться на ранніх стадіях розгляду запитів Ізраїлю про допомогу. США проводили схожі оцінки у випадку надання допомоги Україні.
“Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати Ізраїль”, – говорить міністерка з питань армії США.
Вормут також наголосила, що за кілька тижнів можливий новий урядовий шатдаун у США.
“Відсутність передбачуваності нашого бюджету є величезною проблемою, особливо у світлі неймовірно складного безпекового середовища, де ми робимо все, щоб підтримати Україну, працюємо над тим, щоб не відставати від викликів Китаю, і тепер ми також бачимо, що відбувається в Ізраїлі”, – сказала вона.
“Наявність передбачуваного фінансування дуже допомогло б”, – додала Вормут.
Раніше сьогодні, 9 жовтня, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.
"Нездатність підтримати друзів під ударом — у Києві чи Тель-Авіві — лише підбадьорить найбільшого у світі державного спонсора тероризму та його авторитарних колег, які уважно чекають на послаблення американського лідерства та західної солідарності", - йдеться в заяві сенатора.
Він зауважив, що саме Іран, який надає Росії дрони для використання в Україні, оснащує та тренує ХАМАС.
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- Голос Америки
Голова Організації про всеосяжну заборону ядерних випробувань просить про зустріч з ключовими лідерами Росії
Голова Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBT) забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. висловив стурбованість ініціативою депутатів Держдуми РФ щодо скасування ратифікації договору.
"Я стурбований тим, що Російська Федерація вживає заходів для відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Сьогодні Рада Держдуми вирішила обговорити це питання ще глибше. Договір є впливовим інструментом для глобального добра і це необхідна частина для міжнародного миру та безпекової архітектури", – свою заяву Роберт Флойд оприлюднив 9 жовтня у мережі Х (у минулому Twitter).
Флойд повідомив, що спілкувався з високопоставленими російськими посадовцями, аби переконати їх, що "ратифікація ДВЗЯВ відповідає як національним інтересам Росії, так і інтересам усього людства". Він також надіслав запит в РФ з проханням "зустрітися з ключовими лідерами у Москві якомога швидше".
Депутати російської Держдуми 9 жовтня попросили комітет Думи з міжнародних питань і МЗС країни скласти графік дебатів до 18 жовтня щодо відкликання Росією ратифікації ДВЗЯВ.
Рада Держдуми оголосила про своє рішення після того, як її члени обговорили це питання в час, коли у світі обговорюють можливе відновлення Москвою ядерних випробувань.
Спікер Держдуми минулого тижня заявив, що нижня палата російського парламенту на "найближчому" засіданні обговорить відкликання Москвою ратифікації договору 1996 року. А представник Росії в ОДВЗЯВ Михайло Ульянов заявляв, що Москва відкличе ратифікацію.
"Мета полягає в тому, щоб бути на рівних зі США, які підписали договір, але не ратифікували його", – написав Улянов у мережі X.
Державний департамент США 6 жовтня заявив, що скасування ратифікації договору "будь-якою державою-учасницею без потреби ставить під загрозу глобальну норму проти випробувань ядерної вибухової речовини".
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань забороняє всі ядерні вибухи як у військових, так і в мирних цілях. Його підписали 187 країн і ратифікували 178. Щоб він набув чинності, його мають ратифікувати всі країни.
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