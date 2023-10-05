Білий дім засудив атаку РФ по селу Гроза на Харківщині. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Після наради щодо України з членами команди з питань національної безпеки президент Байден готує звернення до нації з промовою, де пояснить, чому американці повинні допомогти Україні перемогтию. «Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, тому що це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня» – Білий дім засудив ракетний удар РФ по селу Гроза, Купʼянського району. Низка міжнародних організацій та високопосадовців також публічно засудили напад росіян. Американські музейники допомагали українцям рятувати археологічні колекції та рідкісну книжку Бібліотеки сільськогосподарської академії Києва. Як родина Степаненків допомагає реабілітаційному центру Львова збирати кошти на обладнання для лікування дітей.
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