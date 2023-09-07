Є побоювання, що вона потрапить до росіян. Конгресмен США Адам Сміт про передачу найсучаснішої зброї Україні

Сполученим Штатам слід ризикнути і надати Україні більш сучасну зброю. Так вважає американський конгресмен Адам Сміт.

Провідний член-демократ у Комітеті Палати представників зі збройних сил вважає, що Києву потрібно допомагати кращими технологіями і це значно ефективніше ніж блокувати Росію санкціями.

Нова збройна допомога Україні - на порядку денному роботи американського Конгресу цієї осені. Пакет обсягом понад 13 мільярдів доларів на оборонну допомогу Україні, який розглядатимуть законодавці включає, зокрема 11,4 мільярда доларів на закупівлю озброєння, включаючи 5 мільярдів на замовлення нової зброї у американських виробників.

Перед початком роботи Сенату лідери як демократів, так і республіканців у цій палаті американського Конгресу висловили підтримку продовженню допомоги Україні . Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть зіткнутись із складнощами саме в Палаті представників США, де, на відміну від Сенату США, республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують підтримку Києва. Сміт вважає - Конгрес проголосує за нову допомогу Україні переважною більшістю голосів, але невелика група республіканців намагається заблокувати голосування. В Білому домі запевнили ЗМІ, що уряд США тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги,

Динаміка виборчої кампанії може негативно позначитись на готовності республіканців підтримувати подальшу допомогу США Україні, побоюється Адам Сміт. Хоча більшість кандидатів-республіканців підтримують допомогу США Україні, найбільш рейтингові кандидати у Республіканській партії виступали проти надання допомоги Україні. Зокрема експрезидент Дональд Трамп вважає, що США надто спустошують власні запаси зброї. А губернатор Флориди Рон де Сантіс взагалі вважає, що втручатись у конфлікт не в інтересах США.

Журналіст Голосу Америки Андрій Борис поспілкувався з конгресменом після саміту у Сіетлі присвяченому індустрії виготовлення мікрочипів, де він був одним із спікерів. Від цих напівпровідників залежить увесь військово-промисловий комплекс Америки та технологічне суперництво із Китаєм і Росією, кажуть оглядачі.

Андрій Борис, Голос Америки: Спершу хотів з Вами поговорити про технологічне суперництво у світі. Які зараз найбільші виклики для США?

Саме боротьбу інновацій ми спостерігаємо щодня на полі бою в Україні

Адам Сміт, конгресмен-демократ: Інновації - критично важливі у глобальній конкуренції, яка зараз розгортається. Саме боротьбу інновацій ми спостерігаємо щодня на полі бою в Україні… І ключовим тут є штучний інтелект. Поглянемо на це таким чином: щоби стати успішним у будь-чому ви спершу збираєте інформацію. Звичайно, ви хочете знати більше про те, що відбувається на полі бою. Ви хочете знати, де ворог, де його зброя, мати можливість ідентифікувати все. Але також, маючи весь масив інформації, як відібрати ту, яка найважливіша і головне переконатися, щоб ця інформація потрапила до людини, яка її найбільше потребує у режимі реального часу. Для усього цього і потрібен штучний інтелект. Це вимагає вміння сортувати величезні масиви інформації, знаходити найважливіший фрагмент і використовувати його якнайкраще, і ми маємо розвивати це.

А.Б.: Хто виграє зараз на цьому фронті?

А.С.: Не знаю, хто виграє прямо зараз. Знаю лише, що США та союзники мають неймовірні переваги з точки зору наших капіталовкладень в навчальні заклади, технології, які ми розробляємо. І я думаю, що ми добре працюємо, але Китай та інші також розробляють ці технології. Ми у Комітеті зі збройних сил Конгресу працюємо над тим, щоб Міністерство оборони мало можливість швидше впроваджувати ці нові технології, сприяти їх розвитку. Бюрократичний процес у Пентагоні часто надто довгий. Ми внесли деякі законодавчі зміни, щоб переконатися, що Пентагон може рухатися швидше. Саме для цього було створено Командування армії майбутнього, з базою в Остіні, штат Техас. Ми якнайшвидше знаходимо найкращі нові технології та впроваджуємо їх. Не знаю, чи можна назвати це перемогою, але конкуренція реальна. У нас є виклики окрім Китаю, враховуючи те що робить Росія. Не можна дозволити їм отримати над нами потужну перевагу. Тому це надзвичайно важливо.

А.Б.: Щодо Росії: за останній рік з'явились дані, що до Росії потрапляють мікрочипи та інші компоненти для виготовлення зброї. Нерідко це деталі американського виробництва. Звичайно це часто мікрочипи застарілого зразка, але від цього не легше, адже це допомагає їм вбивати українців. Чи можуть Штати зупинити цей потік напівпровідників до Росії?

Багато інших країн не зацікавлені в геополітичній боротьбі. Вони просто хочуть вести бізнес, хочуть вести бізнес з Росією і це в їхніх інтересах

А.С.: Це цікавий момент у світовій конкуренції. Ви знаєте, США та багато наших союзників є лідерами в цих технологіях, але ми не єдині на цьому фронті. Наша економічна міць доволі висока, але ми не в змозі повністю позбавити противників доступу до найважливіших технологій. Частково це пов'язано з тим, що росіяни, як ви знаєте перебирають різні пристрої, комп’ютери, виймаючи з них напівпровідники, і застосовують їх на полі бою. Окрім того, Китай, як ви знаєте, друга найбільша економіка світу після США. Там також виробляють багато цих речей. Тож я думаю, що наша здатність просто блокувати зловмисникам доступ до цієї технології більш обмежена, ніж би ми це не хотіли визнати… Ми, безумовно, досягли певного успіху в тому, щоб ускладнити Росії роботу її військової машини завдяки економічним санкціям. Але ми не зможемо повністю відрізати їх.

У світі багато інших варіантів, і, відверто кажучи, багато інших країн не зацікавлені в геополітичній боротьбі. Вони просто хочуть вести бізнес, хочуть вести бізнес з Росією і це в їхніх інтересах. Ми бачили це з Туреччиною під час низки подій і є багато інших країн. Вони не переходять бік Росії. Просто кажуть, що хочуть продавати, і продавати - це добре для них. Тож нам доведеться на блокувати їх від усього світу, а конкурувати з ними.

Після втрати зброї в Афганістані, США остерігаються надавати сучасну зброю Україні

А.Б.: Тобто Росію можна перемогти технологічно? Чи не варто тоді США надати Україні більш сучасну зброю?

А.С.: США непокоїть передача технологій. Що це означає? Подібне траплялось під час бою. Ми бачили як це трапилось в Афганістані, коли справи пішли не так, як ми хотіли і багато нашого обладнання опинилося в руках талібів. Тому є певні побоювання, щодо передачі технологій Україні. Зокрема дискусія довкола передачі бойового дрона Gray Eagle.

Особисто я вважаю, що ми маємо його дати Україні. Але є побоюванню через те, що в цьому безпілотнику є технологія, яка, якщо його зіб'ють, потрапить до рук росіян. Вони можуть використати нашу технологію, щоб отримати певну перевагу. І це завжди балансування.

Особисто я думаю, що ми могли б ще трохи ризикнути на цьому фронті, щоб Україна отримала те, що їй потрібно.

Щодо F-16 ситуація була дещо іншою. Там не йшлося про технології, а про доцільність обмежених витрат. Україна на той час отримувала велику кількість боєприпасів та зброї плюс навчання та постачання.

Тому було питання чи надання F-16 найкращим використанням коштів, враховуючи супутні матеріально-технічні витрати, навчання. Але, як ви знаєте, є тренування українських пілотів на F-16. Тому частково повільна передача зброї пов’язана з побоюванням технологій, а частково з логістичними труднощами. Тому все це не так легко, як може видаватись.

Виборча кампанія у США не сприятиме допомозі України, вважає конгресмен

США занепокоєні щодо передачі технологій...Ми бачили як це трапилось в Афганістані, коли багато нашого обладнання опинилося в руках талібів

А.Б.: Щодо загальної підтримки Сполученими Штатами України. США входять зараз у період виборчої кампанії. Наступного року обиратимуть президента. Цей період якось сприятиме допомозі України чи навпаки?

А.С.: Я думаю швидше - навпаки на жаль. У нас двопартійна система, принаймні поки що. І як ви знаєте, провідний кандидат від Республіканської партії виступає проти допомоги Україні.

Це також має великий вплив на моїх колег-республіканців, щодо того, чи варто продовжувати підтримувати Україну, чи ні. У нас незабаром буде голосування щодо того, щоб надати Україні більше допомоги. Мова йде 24 мільярди доларів. 14 з них - це військова допомога, решта гуманітарна.

Станом на зараз є велика двопартійна підтримка України в Конгресі

Станом на зараз є велика двопартійна підтримка України в Конгресі. Республіканці демократи, у Сенаті і Палаті представників я думаю, мабуть - 80% голосів за. Але чи не почнуть ці республіканці відчувати тиск у питанні підтримки через те позицію Дональда Трампа? Так, я думаю, що усе це ускладнює процес в короткостроковій перспективі через цей поділ. Тож ми повинні просувати це питання, та переконатися, що республіканці, які підтримують Україну мають голос і стоять на своїх позиціях.

А.Б.: Сполучені Штати зараз будуть ухвалювати новий бюджет. Є загроза нового “шатдауну” (ред. “шатдаун” - це часткове припинення роботи урядових інституцій США, через несвоєчасне ухвалення бюджету). Як це вплине на підтримку України?

А.С.: Є величезний ризик. США повинні продовжувати фінансувати свій уряд і потреби нашої оборони, а також інші питання, і паралельно мати змогу допомагати Україні. Сумна ситуація в тому, що ми маємо підтримку переважної більшості для фінансування уряду і підтримки України. Але є ця невелика цілеспрямована група правих екстремістів у Палаті представників, які проти підтримки України, та вони завзято виступають проти фінансування уряду США.

Якби спікер Маккарті поставив пропозицію про допомогу Україні прямо зараз на голосування, вона пройшла б з великою перевагою 300 голосів легко, можливо навіть 350. Але ця невелика група правих республіканців не хоче, щоб він виносив це на голосування

І питання в тому, чи зможе спікер Палати представників Кевін Маккарті опиратись їм. Якби спікер Маккарті поставив пропозицію про допомогу Україні прямо зараз на голосування, вона пройшла б з великою перевагою 300 голосів легко, можливо навіть 350. Але ця невелика група правих республіканців не хоче, щоб він виносив це на голосування. І вони погрожували відібрати в нього пост спікера, якщо він обійде їх. Чи вистачить у нього сміливості виконувати свою роботу і поставити той законопроєкт на розгляд? Не знаю. Те ж саме, щодо забезпечення можливості уряду працювати. Закон про тимчасове фінансування уряду пройшло б за підтримки переважної більшості. Але ця невелика група не хоче, щоб це сталося. Отже, так, наступні чотири місяці нашої політики та те, що відбувається в Конгресі, матимуть величезний вплив на нашу здатність продовжувати підтримувати Україну, позаяк ми мали б це робити.

Є ця невелика цілеспрямована група правих екстремістів у Палаті представників, які проти підтримки України

А.Б.: Частина республіканців заявляють про готовність ініціювати процес імпічменту президента Байдена. Це якось може вплинути на його рішення по Україні?

А.С.: Я не думаю, що це така велика проблема. Це якась безглузда трата часу. Вони ще не вирішили, за що саме збираються оголосити йому імпічмент. Вони дорікають нам тим, що ми намагались зробити імпічмент Трампа. Так, ми намагались зробити імпічмент Трампа, тому що він спровокував повстання, повстання та напад на Капітолій і закликав до скасування наших виборів. Він фактично закликав до державного перевороту проти нашого уряду. У нас були дуже конкретні звинувачення проти президента Трампа. Але республіканці вирішили собі теж оголосити про імпічмент, а про привід подумаємо потім.

Тож це трохи смішно і недобре, але це не підриває нашу здатність виконувати інші завдання уряду. Тому цього не станеться. Я маю на увазі, вони не зможуть отримати голоси в Палаті представників, я був би дуже здивований. І вони точно не доб'ються засудження з боку Сенату. Отже, це просто відволікання та марна трата часу.

Але це не така велика загроза для підтримки України, як наша неспроможність винести на голосування питання про допомогу, або неспроможність профінансувати уряд. Це більші проблеми.

Вибори в Україні, навіть під час війни, стали б потужним меседжем, вважає Сміт

А.Б.: Наступного року в Україні мали би пройти чергові вибори президента. Хоча Конституція забороняє їх проведення під час воєнного стану, але в Києві точиться дискусія з приводу цього питання. Ви що думаєте?

А.С.: Я б дуже покладався на Україну та її уряд в цьому питанні. Очевидно, що було б краще, якби ви могли продовжувати проводити чергові вибори. Але це дійсно залежатиме від стану конфлікту.

Якби Україна змогла провести ці вибори, навіть під час війни, я вважаю, що це дало б неймовірно потужний та позитивний меседж

І якщо Україна відчуватиме, що краще відкласти ці вибори з огляду на війну, що триває, я б поклався на це рішення. Якби вони змогли провести ці вибори, навіть під час війни, я вважаю, що це дало б неймовірно потужний та позитивний меседж, щодо того, що тут насправді відбувається. Особливо зважаючи на російську пропаганду та смішні закиди, щодо того чому вони там воюють.

Ми хочемо суверенної, демократичної України. Я хочу, щоб Україна була незалежною державою, якою вона має повне право бути. І ви можете поглянути на те, якими ви стали після закінчення холодної війни, відтоді як ви перестали бути частиною СРСР на рівень економічного процвітання, політичної свободи. Знаєте, покращення якого було досягнуто в Україні, говорить про те, чому ми б’ємось за демократію, чому ми боремося за свободу, економічні та політичні можливості, тому що це дає людям у цій системі краще життя.