"Шатдаун", розслідування з імпічменту, допомога Україні - основні питання перед Конгресом США після канікул

ВАШИНГТОН — Цього тижня американські законодавці повертаються на Капітолійський пагорб, щоб спробувати запобігти частковій зупинці роботи уряду, так званому "шатдауну", в той час, як республіканці Палати представників США можуть ініціювати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Питання затвердження бюджетної резолюції, щоб забезпечити фінансування державних установ домінуватиме у вересневому порядку денному, як і екстрене затвердження фінансування для України, виділення додаткових коштів на подолання наслідків надзвичайних ситуацій, а також бажання республіканців розслідувати закордонні ділові операції сина президента США, Гантера Байдена.

Конгрес має діяти швидко.

Палата представників США збереться на сесію лише за 11 днів до закінчення фінансового року 30 вересня. Досягати домовленості доведеться в той час, як двоє головних республіканців, сенатор Мітч Макконнелл від штату Кентуккі та конгресмен Стів Скаліз від Луїзіани зіткнулись із проблемами зі здоров’ям.

Президент і лідери Конгресу, включно зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті працюватимуть над бюджетною резолюцією, яка має дозволити фінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Конгрес регулярно затверджує такі резолюції, щоб запобігти "шатдауну", але Маккарті стикається з опором серед однопартійців, включаючи деяких консерваторів, які відкрито підтримують ідею припинення роботи уряду.

"Чесно кажучи, безлад суттєвий", - сказав Макконнелл на заході в Кентуккі минулого тижня. Ось головні проблеми, до яких законодавці повертаються після серпневих канікул:

Забезпечити роботу уряду

Коли в червні Байден і Маккарті домовились усунути борговий ліміт, йшлося також і про обмеження бюджетних видатків.

Але республіканці подали законопроєкт, який ще більше зменшує видатки. Республіканці також намагаються включити консервативні положення до програм.

Наприклад, республіканці в Палаті представників США додали до липневого пакету оборонних заходів положення, що блокують фінансування абортів, низки медичних послуг для трансгендерів, що викликало критику демократів. Демократи, які мають більшість в Сенаті, напевно відхилять більшість пропозицій консерваторів.

Сенатори розробляють свої законопроєкти, які мають підтримку в обох партіях. Керівництво обох палат Конгресу працює над бюджетною резолюцією, щоб забезпечити час для перемовин із довгострокової угоди.

"Група підтримки свободи" в Палаті представників США вже оприлюднила перелік вимог до резолюції, але ці положення не підтримає Сенат. Така позиція консерваторів означає, що спікеру Маккарті напевно доведеться звернутись за підтримкою до Демократичної партії, але це загрожує загострити його конфлікт з консерваторами, які в минулому погрожували усунути його з посади спікера.

Демократи вже виступили зі звинуваченнями проти республіканців у Палаті представників.

«Останнє, на що заслуговує американський народ, — це те, щоб крайні фракції Палати представників ініціювали зупинку роботи уряду, що шкодить економіці, підриває нашу готовність до стихійних лих і змушує наших військових працювати без гарантованої оплати», — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

У листі до колег у п’ятницю лідер більшості в Сенаті Чак Шумер написав, що після повернення Сенату до роботи у вівторок у центрі уваги буде «забезпечити фінансування уряду і не дозволити екстремістам-республіканцям у Палаті представників зупинити роботу уряду».

Переконуючи республіканців погодитися з тимчасовим рішенням, Маккарті стверджує, що зупинка роботи уряду також зупинить розслідування республіканцями щодо адміністрації Байдена. «Якщо ми закриємося, весь уряд закриє це — розслідування та все інше — це завдасть шкоди американській громадськості», — сказав спікер в ефірі Fox News минулого тижня.

Розслідування щодо імпічменту

Після того, як вони отримали більшість у Палаті представників, республіканці розпочали серію розслідувань щодо адміністрації Байдена з метою імпічменту президента чи високопосадовців.

Зараз вони зосередилися на сині президента Гантері Байдені та його закордонних операціях, зокрема з українською газовою компанією Burisma. Розслідування не виявило доказів того, що президент Байден діяв на користь сина чи ділових партнерів, але Маккарті назвав імпічмент «природним кроком вперед» для розслідування.

Розслідування Палатою представників щодо імпічменту було б першим кроком до винесення рішення про імпічмент на голосування. Поки що незрозуміло, як це може виглядати, особливо тому, що, схоже, голосів Республіканської партії для підтримки розслідування щодо імпічменту недостатньо. Помірковані республіканці не погоджуються розпочати повноцінну процедуру імпічменту.

Але Дональд Трамп, який знову балотується, щоб кинути виклик Байдену, спонукає їх швидко рухатися вперед. "Я не знаю, як насправді республіканець міг цього не зробити, - сказав Трамп в інтерв'ю Real America's Voice. - Я думаю, що республіканець пройшов би на праймериз і відразу програв би, незалежно від округу".

Україна та фінансування на подолання наслідків надзвичайних ситуацій

Білий дім просить Конгрес виділити понад 40 мільярдів доларів на екстрене фінансування, включаючи 13 мільярдів доларів на військову допомогу для України, 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку та 12 мільярдів доларів на поповнення федеральних фондів США на випадок стихійних лих у країні.

Запит на масове грошове вливання надійшов на тлі контрнаступу українських сил. Але підтримка України серед республіканців слабшає, особливо тому, що Трамп неодноразово скептично висловлювався щодо війни.

Майже 70 республіканців віддали голоси за припинення військової допомоги Україні в липні. Ця ініціатива не пройшла, а багато конгресменів потужно підтримують допомогу Україні.

Також Білий дім може надати додатковий запит про фінансування ліквідації наслідків стихійного лиха у США, включаючи посилення спроможностей правоохоронних органів, боротьбу з наркоторгівлею на через південний кордон США. Затвердження такого фінансування може бути пов'язане з схваленням фінансування України чи з продовженням бюджетної резолюції.

Збільшення фінансування для подолання наслідків стихій користується широкою підтримкою в Палаті представників, але може бути зведено нанівець, якщо його поєднати з іншими пропозиціями.

Відкладені законопроєкти

Очікується, що Сенат проведе більшу частину вересня, зосередившись на фінансуванні уряду та розгляді кандидатур поданих Байденом на урядові посади, а це означає, що стратегічним законам доведеться почекати.

Але в листі до колег Шумер окреслив деякі пріоритети на решту року. Шумер сказав, що Сенат працюватиме над законодавством щодо зниження вартості ліків, зміцнення безпеки залізниць і надання допомоги після повеней у Вермонті, пожеж на Гаваях і урагану у Флориді.

Сенатори також продовжать вивчати, чи потрібне законодавство для розв'язання проблем штучного інтелекту. Шумер проведе «форумом AI insight» 13 вересня в Сенаті за участю лідерів технологічної галузі, включаючи Марка Цукерберга з Meta та Ілона Маска, генерального директора X і Tesla, а також колишнього генерального директора Microsoft Білла Гейтса.

Стан здоров'я деяких політиків

Наступного тижня республіканці в Сенаті повернуться до нових запитань про здоров’я свого лідера Макконнелла.

Питання про здатність 81-річного Макконнелла виконувати обов'язки голови фракції в Сенаті постали після того, як він двічі завмер на пресконференціях за останні два місяці після того, як у березні впав і отримав струс мозку.

Під час заходу в Кентуккі минулого тижня він замовк приблизно на 30 секунд, коли відповідав на запитання репортера.

Доктор Брайан Монахан, лікар Капітолію, сказав у четвер, що Макконнеллу дозволено працювати. Але питання про те, чи зможе Макконнелл — лідер партії, який найдовше пропрацював в історії Сенату — залишитися лідером республіканців, викликало інтенсивні дискусії щодо того, хто зрештою замінить його.

Тим часом стан здоров’я 90-річної сенаторки-демократки від Каліфорнії Даян Файнстін помітно погіршилося в останні місяці після того, як на початку цього року її госпіталізували через оперізувальний лишай. У серпні вона впала у своєму будинку в Сан-Франциско і відвідала лікарню для обстеження.

А в Палаті представників Стів Скаліз, республіканець № 2, минулого тижня оголосив, що у нього діагностовано форму раку крові, відому як множинна мієлома, і він проходить курс лікування. 57-річний Скаліз сказав, що продовжить службу, і описав рак як такий, що "дуже піддається лікуванню".