Лідери Сенату США заявили про підтримку допомоги Україні

ВАШИНГТОН, 5 вересня (Reuters) – Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні у вівторок, коли законодавці повернулися до Вашингтона. Конгрес США має швидко ухвалити важливі законопроєкти про витрати.

Минулого місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, включаючи 24 мільярди доларів на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, щоб перевірити готовність країни продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російських загарбників.

"Ми також повинні продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви.

"Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих", – заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл.

"Нам потрібно продовжити інвестувати в американську оборонно-промислову базу, як для підтримки наших партнерів у сьогоднішній боротьбі, так і для того, щоб допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", – сказав він.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Білому домі раніше у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року.

Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування.

"Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакету, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно", – сказав він.

Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критично ставився до фінансування Києва США.

Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну 1 жовтня прийняти принаймні законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".