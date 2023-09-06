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Лідери Сенату США заявили про підтримку допомоги Україні
ВАШИНГТОН, 5 вересня (Reuters) – Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні у вівторок, коли законодавці повернулися до Вашингтона. Конгрес США має швидко ухвалити важливі законопроєкти про витрати.
Минулого місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, включаючи 24 мільярди доларів на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, щоб перевірити готовність країни продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російських загарбників.
"Ми також повинні продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви.
"Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих", – заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл.
"Нам потрібно продовжити інвестувати в американську оборонно-промислову базу, як для підтримки наших партнерів у сьогоднішній боротьбі, так і для того, щоб допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", – сказав він.
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Білому домі раніше у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року.
Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування.
"Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакету, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно", – сказав він.
Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критично ставився до фінансування Києва США.
Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну 1 жовтня прийняти принаймні законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
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"Україна має сильного партнера – Сполучені Штати", – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
"Ми сповнені рішучості продовжувати співпрацю з партнерами, оскільки вони будують і відбудовують сильну економіку, сильну демократію, що є необхідним для того, щоб Україна не тільки вижила, але й процвітала в майбутньому, і в цьому Україна має сильного партнера – США", – держсекретар Ентоні Блінкен
Блінкен в Україні говорить про контрнаступ, нову допомогу
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами хід контрнаступу українських Збройних сил, а також зусилля з відновлення та відбудови.
У Держдепі повідомили, що Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також очікується, що Блінкен оголосить про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.
Високопоставлений чиновник Державного департаменту сказав журналістам, що підтримка США і надалі буде спрямована на те, щоб українські військові мали необхідні ресурси для цього етапу боротьби з російським вторгненням. Це включає снаряди для авіаударів і прориву російських укріплень, сказав чиновник і додав, що протиповітряна оборона «як і раніше залишається пріоритетом».
Посадовець зазначив, що хоча США мають власний погляд на конфлікт, важливо отримати і «реальну оцінку від самих українців».
Посадовець також підкреслив важливість консультацій з українськими лідерами напередодні засідання Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.
«Важлива місія для українців в Нью-Йорку - продовжувати пояснювати союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається і як вони постійно потребують підтримки. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля з їхньої підтримки», — сказав чиновник.
Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.
По дорозі до Києва Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. перемовини стосувалися війни в Україні.
У Державному департаменті заявили, що Блінкен подякував Данії за її рішення відправити в Україну винищувачі F-16 і її зусилля з підготовки українських пілотів.
Що означає занесення ПВК «Вагнер» у британський список терористичних організацій?
Уряд Великої Британії вирішив зарахувати російську приватну військову компанію «Вагнер» до списку 79 організацій, що названі терористичними і діяльність яких повністю заборонена.
Британські закони передбачають, що майно таких організацій конфісковується, а членство в них, чи співпраця, або дії на їх підтримку караються - зокрема можливе ув'язнення на термін до 14 років.
Очільниця британського міністерства внутрішніх справ Суелла Браверман назвала ПВК «Вагнер» «військовим інструментом Росії Владіміра Путіна» пов’язаним з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».
Поки режим Путіна визначається з тим, що робити з чудовиськом, яке він створив, дестабілізуюча діяльність «Вагнера» надалі служить лише політичним завданням Кремля.Суелла Браверман
Суелла Браверман подала до парламенту постанову щодо визнання «Вагнера» 6 вересня і очікують рішення набере силу закону цього місяця.
У Лондоні такий крок називають також відповіддю на заклик українського президента Володимира Зеленського і ознакою подальшої підтримки України в умовах російської агресії.
Керівник «Вагнера» Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.
Опозиційні політики в британському парламенті і деякі представники урядової Консервативної партії звинуватили уряд у затягуванні, заявляючи, що організація мала бути повністю заборонена вже давно.
«Це запізніло, але добре, що уряд нарешті вдався до дій. Тепер уряд повинен домагатися соціального трибуналу, для суду над Путіним за його злочин агресії», - заявив чільний депутат член тіньового уряду опозиційної Лейбористської партії Девід Ламі.
Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».
ПВК «Вагнер» постала на початку російської війни проти України з 2014 року, коли Москва намагалася приховати свої військові дії під час захоплення Криму і в Донецькій та Луганській областях.
Згодом вагнерівські загони стали відомі діяльністю в Сирії та в кількох країнах Африки в якості найманців.
Москва впродовж років заперечувала будь-яку причетність до ПВК «Вагнер», але після відкритого вторгнення в Україну 2022 року президент Владімір Путін визнав, що бойові підрозділи «Вагнера» були повністю фінансовані з бюджету міністерва оборони Росії.
Підрозділи ПВК «Вагнер» взимку 2022-23 року брали провідну участь у російському наступі на місто Бахмут в Донецькій області і відомі зокрема тим, що у вагнерівці набрали багато колишніх в’язнів з російських тюрем, обіцяючи їм амністію.
- Голос Америки
Китай вивчає досвід російської війни в Україні для підготовки вторгнення на Тайвань – аналітики
Жорстока війна Росії проти України матиме глибокий вплив на китайське стратегічне мислення щодо Тайваню та військову трансформацію КНР у найближчі роки, вважає Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного з вашингтонських дослідницьких центрів. Такий прогноз ексепрт озвучив на своїй власній платформі Futura Doctrina.
Генерал у відставці Мік Раян вважає, що війна в Україні стала “серйозним тривожним сигналом для стратегів”, у тому числі для керівництва Китайської Народної Республіки. А ситуація в Україні (та особливо реакція Заходу на війну), на його думку, змусять змінити підходи китайських військових стратегів.
КНР, каже Мік Раян, імовірно “засвоїть уроки України та застосує їх до більш складного випадку вторгнення на Тайвань у найближчі роки”.
Водночас генерал припускає, що китайці “здивовані відносною некомпетентністю російської стратегії та російських військових операцій”.
У статті “Чого Китай навчився з української війни. І що це означає для Заходу” Мік Раян зазначає, що боротьба України стала джерелом великої кількості звітів і документів, які досліджують уроки війни. Це відіграє важливу роль для урядів і військових інституцій у коригуванні власної стратегії та військових інвестицій.
Стосовно ситуації в Україні, уряди швидко приймали рішення щодо допомоги, натомість більше часу було витрачено на доставку такої допомоги. Час, які і географія, стає ще більш цінним ресурсом для Китаю у разі тайванського сценарію, вважає Раян.
Крім того, Китай використає наявний час для нарощування виробничої потужності щодо озброєння, оскільки і Росія, і Україна використали таку кількість боєприпасів, палива та військової техніки і такими темпами, яких у Європі не було з часів Другої світової війни.
При цьому, за винятком американського виробництва артилерійських боєприпасів, жодна країна ще не оголосила про розширення промислових потужностей для заміни матеріальних засобів і боєприпасів, що надсилаються в Україну.
Важливою складовою буде і розуміння союзників ворога.
“Китайці, ймовірно, також візьмуть до уваги, що Захід не бажав залучати своїх громадян воювати на боці українців”, – каже Раян.
Загрозливі дії Китаю свідчать про підготовку до війни – Атлантична рада
Про скурпульозне вивчення Китаєм російської війни в Україні говорять й інші експерти. Так, аналітики Atlantic Council кажуть: уроки, які Пекін виніс із вторгнення в Росію в Україну, а також з огляду на контрнаступ України, можуть створити основу для кризи навколо Тайваню в найближчі кілька років.
Загалом загрозливі жести китайської армії, військова риторика та інші недавні дії, на думку експертів Atlantic Council, схожі на підготовку до війни.
Китай вивчає вплив санкцій та спільні дії союзників – Foreign Affairs
Видання Foreign Affairs раніше цього року також стверджувало: Пекін засвоїв важливі уроки з українського досвіду. Зокрема, щодо санкційної кампанії Заходу та впливу такої "економічної зброї", яка цілком може бути спрямована проти самого Китаю.
Але ще більшим уроком стало не так питання економіки, як дипломатії та відносин. "Ймовірно, найважливішим уроком із поточного конфлікту є життєва важливість коаліцій", - йдеться у статті Foreign Affairs.
На важливості геополітичних уроків нинішньої війни для Китаю наголошувало і видання Defense One. А отримані уроки російсько-української війни "сформують власне майбутнє Китаю", пише видання.
Китай буде вивчати ворога, знаючи про прорахунки Путіна в Україні – Раян
Досвід президента Путіна та його помилкові уявлення про українців може переконати Сі Цзіньпіна, що йому потрібно більше інвестувати в розуміння мотивів тайванців і їхньої готовності протистояти будь-якому силовому об’єднанню, вважає генерал у відставці Раян.
Україна довела: якість людей має значення. Як і російські поразки, зумовлені також низькою якістю професійних військових, пише австралійський генерал. За його оцінками, розвиток військових лідерів залишається інституційною проблемою у Китаї.
Китайська армія приділяє значну увагу політичній освіті особового складу, а у китайських призовників з раннього віку виховують потребу вірити в необхідність “звільнення” Тайваню.
Обидві сторони постійно навчаються та адаптуються. Частина цієї битви за адаптацію зосереджена на технологіях, які втім не можуть бути ефективними без людського фактору, тож підтримка нових ідей та навчання також виходять на передній план.
Крім того, Росія продемонструвала світу, що відбувається, коли від лідера, який веде війну, приховують фактичну інформацію, про що говорила і Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.
Ядерна риторика Путіна, котра пори очевидний блеф, гарантувала певне стримування Заходу, може підштовхнути китайців до подальших інвестицій у свої сили ядерного стримування, вважає Мік Раян.
Роль лідерства у розбудові коаліції
Щоденні промови президента Володимира Зеленського, його візити на поле бою та виступи на великих міжнародних зібраннях мали вагоме значення для західної підтримки, тож лідер Китаю розглядатиме, як запобігти такому впливу з боку тайванського лідера.
Підсумовуючи про стан готовності Китаю до війни та причини, через які країна ретельно вивчає досвід війни в Україні, Мік Раян каже: “Їхнє навчання та адаптація не обов’язково повинні зробити їх ідеальними. Їм просто потрібно бути трохи кращими за своїх супротивників”.
Як повідомляв Голос Америки, війна Росії проти України дала чимало уроків світовій спільноті.
Зокрема, колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово заявив під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил, що Сили спецоперацій армії США винесли зокрема уроки в питанні інформаційних операцій.
Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США.
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес своєю чергою розповів, чого Захід вчиться на прикладі війни в Україні.
Навчатися з українцями та від українців порадили країнам альянсу НАТО автори звіту «Чи буде східний фланг готовий до бою?» Стримування до 2030 року».
Вони приділили особливу увагу у ньому вивченню українського досвіду та конкретним урокам з України.
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