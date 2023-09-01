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- Голос Америки
У Пентагоні коментують, чи вплине "шатдаун" на допомогу Україні
У Пентагоні заявили, що будуть і надалі підтримувати Україну. Утім сподіваються, що Конгрес США таки ухвалить бюджет до кінця цього фіскального року, щоб не допустити часткової зупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
"Нам потрібне передбачуване, достатнє та своєчасне фінансування. Тому найкращий спосіб для Конгресу підтримати Міністерство оборони США - це вчасно схвалити асигнування на цілий рік. Щодо України, ми впевнені, що зможемо й надалі підтримувати Україну у тих обсягах, яких вона потребує. Але, якщо дійде до "шатдауну" ми вам зможемо більше повідомити", - заявив під час брифінгу 31 серпня речник Пентагону Пет Райдер.
Раніше Білий Дім попросив Конгрес США схвалити законопроект про забезпечення видатків на короткотермінову перспективу, щоб уникнути "шатдауну". Про це виданню The Hill повідомив речник офісу управління та фінансування.
Так званий "шатдаун" - це часткове припинення роботи урядових структур. В американській історії "шатдаун" траплявся 17 разів. Урядові організації припиняють роботу через те, що Конгрес не може вчасно схвалити бюджет, в тому числі видатки на державні органи.
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Визволення Криму - умова для миру, повторює Зеленський
Український президент Володимир Зеленський повторив, що припинення російської окупації всіх українських територій, включно з захопленим Росією ще 2014 року Кримом, є умовою для тривкого миру і заявив, що Україна готується визволяти півострів військовою силою, якщо Росія не захоче вивести свої війська добровільно.
Зеленський сказав 1 вересня на конференції італійського аналітичного центру Європейський дім - Амбросетті, що Росія мілітаризувала й ізолювала Кримський півострів і підкреслив, що найкраще було б, якби російські війська повернулися назад в Росію добровільно.
«Це може бути вирішено дипломатичним або військовим шляхом. Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без нашого тиску, бо це означало б менше жертв, менше втрат. Ми дбаємо за своїх людей. Хай Путін дбає за своїх людей», - сказав український президент, відповідаючи на запитання.
Москва називає всі захоплені українські землі своїми «новими територіями» і російські лідери заявляють про бажання розширювати завоювання.
Росія дуже покладається на кримський міст і на пороми через протоку.Міністерство оборони Британії
Тим часом західні військові фахівці вчергове вказали на важливість окупованого Кримського півострова для підтримки російської війни на півдні України.
Британське міністерство оборони присвятило повідомлення 1 вересня про російську війну проти України роз’ясненню ролі кримського мосту та інших шляхів з Росії через півострів для постачання російських військ на захоплених українських територіях, де зараз відбуваються запеклі бої.
«Керченська протока є вузьким місцем для військового постачання на підтримку російських сил в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Росія дуже покладається на Кримський міст і на пороми через протоку», - кажуть британці.
З часу лютневого вторгнення 2022 року Кримський міст зазнав низки ударів, а тепер згідно з британським даними Росія створила комплекс оборонних засобів, серед яких системи протиповітряного захисту і так звані пасивні методи такі як димові генератори, приманки й перешкоди.
«Починаючи з 29 серпня 2023 р. знімки підтверджують, що Росія створила підводні перешкоди, затопивши судна, а також ряди плавучих бар'єрів, щоб заважати застосуванню морських дронів для ударів по мосту. У південній частині мосту це включає зокрема кілька суден на відстані 160 метрів одне від одного. Вони розташовані на тому місці, де 17 липня 2023 р. міст зазнав ударів українськими дронами Sea Babу», - йдеться в повідомленні.
Нещодавно українські посадовці, включно з президентом Зеленським, визнали, що українським військовим нелегко долати споруджені російськими окупантами бойові позиції та мінні поля в Херсонській та Запорізькій області.
Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з колегами країн ЄС в Іспанії 31 серпня гостро відгукнувся про тих, хто за його словами критикує повільні темпи українського контрнаступу.
«Критика повільних темпів контрнаступу рівнозначна плюванню в обличчя українського воїна, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за одним. Я б радив усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр», - заявив український міністр.
- Голос Америки
Бен Годжес – про можливості F-16 в Україні і те, чому критика контрнаступу – невиправдана. Відео
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес переконаний, що росіяни будуть намагатися атакувати бази з літаками F-16, втім українці знайдуть спосіб, як захистити винищувачі від обстрілів.
- Голос Америки
Генсек ООН надіслав Росії "конкретні пропозиції", щоб відновити дію Чорноморської зернової угоди
У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх.Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш повідомив на пресконференції 31 серпня, що він надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з "конкретними пропозиціями" задля створення умов для відновлення Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє збіжжя Чорним морем.
Як повідомляє агентство Reuters, у листі запропоновано "деякі конкретні рішення…, які дозволять більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами", - зазначив Ґутерріш, не уточнивши, які саме рішення він має на увазі.
Росія вийшла із зернової угоди в липні цього року, і вимагає покращити умови для її власного експорту зерна та добрив для того, щоб розглянути можливість відновлення угоди.
Хоча російське продовольство та добрива не зазнали санкцій Заходу, обмеження на платежі, логістику та страхування перешкоджають їх постачанню, заявляють у самій РФ.
Однією з головних вимог Москви є відновлення підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT, від якої його від’єднав Євросоюз у червні 2022 року.
Водночас міністр закордонних справ Туреччина Гакан Фідан на зустрічі з Сергієм Лавровим заявив, що відновлення зернової угоди має "критичне значення" для продовольчої безпеки у світі.
"Ми підкреслили критичну роль її [угоди] для глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі", - цитує Фідана британське видання The Guardian, який додав, що Туреччина хоче розпочати "процес, зосереджений на розумінні та відповіді на вимоги Росії".
Туреччина разом зі США та ООН доклала зусиль свого часу, аби забезпечити досягнення угоди між Україною та Росією.
Однак Лавров залишився скептичним щодо того, що вимоги Росії будуть виконані, і що вона повернеться до угоди.
Інший російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що "в листі Гутерріша до Лаврова немає ніяких відкриттів", і що лист просто "підсумовує попередні ідеї ООН, які не пройшли".
Своєю чергою, Антоніу Гутерріш зазначив, що "взяв до уваги російські запити", цитує його Reuters.
"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для відновлення [угоди], але відновлення, яке повинно бути стабільним. У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх".
Раніше Голос Америки опублікував аналіз експертів про ставлення Китаю до зернової угоди. За їхнім аналізом, Пекін зацікавлений, щоб Україна продовжила експортувати зерно, і ймовірно приватно повідомив про це Кремлю.
Росія обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей
Росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних тисяч українських військових та їхніх родичів. Про це Голосу Америки розповіли посадовці Міноборони США. На їхню думку, зібрану інформацію Росія може використати, зокрема, проти членів родин військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.
Двоє посадовців Пентагону стверджують, що російські спецслужби створили щонайменше два фальшиві сайти, які видають себе за ресурси підтримки сімей полонених, зниклих безвісти або загиблих українських військових, і начебто допомагають з їхнім пошуком. З міркувань безпеки українська служба Голосу Америки не називатиме ці ресурси.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко підтвердив Голосу Америки, що два згадані сайти обманом займаються збором інформації. Втім, ідеться про значно більше фальшивих ресурсів, які намагаються отримати персональні дані родичів військових, каже Яценко. За його словами, Росія використовує також Telegram-канали і групи у Facebook та Viber.
Таких ресурсів насправді — десятки. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога.Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
“Таких ресурсів насправді — десятки. Є більш успішні, є менш успішні. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога”, — розповів Голосу Америки Петро Яценко. “Вони також використовують те, що Росія не надає Україні інформацію про полонених. Рідні сподіваються, що їхня близька людина не загинула, а перебуває у полоні, і на пропозицію подібних ресурсів передають персональні дані”.
Посадовці Міноборони США вважають, що Росія створила такі ресурси незадовго після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі може ітись про тисячі зібраних записів, кажуть посадовці. На їхню думку, Росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці ресурси, щоб визначити, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на окупованих Росією територіях.
“Це досить тривожно, — коментує полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, який понад 20 років пропрацював офіцером розвідки. — Але це також свідчить про можливості Росії збирати дані та її готовність використовувати ці вразливості”.
Петро Яценко додає, що російські спецслужби також використовують такі ресурси для виманювання інформації про українських військових, які потрапили у полон.
Це досить тривожно. Але це також свідчить про можливості Росії збирати дані та її готовність використовувати ці вразливості.Седрік Лейтон, полковник ВПС США у відставці
“Надаючи таку інформацію, люди можуть несвідомо погіршити становище своїх рідних, які перебувають у полоні, — каже Яценко. — Українські військові при допитах можуть частину інформації приховати, щоб не спровокувати побиття чи гірше ставлення, або захистити своїх побратимів. А родичі на прохання таких каналів можуть видати інформацію про те, де, з ким воював військовослужбовець і так далі”.
Він додає, що розголошення даних може безпосередньо позначитись на обмінах військовополоненими. “Ми завжди кажемо, що обміни люблять тишу. Передавання такої інформації надзвичайно шкідливе”, — каже Петро Яценко.
Застосування особистого тиску на людей є дуже типовою російською тактикою, яка використовується ще зі сталінських часів, розповідає Седрік Лейтон. “Вони її вдосконалили. Це, безумовно, виводить її на новий рівень”, — прокоментував він для Голосу Америки.
Водночас не всі фальшиві ресурси належать російським спецслужбам, каже Петро Яценко. За деякими з них стоять шахраї, які намагаються виманити гроші в людей у вразливому становищі.
“Вони обіцяють звʼязок, передачу посилок, займаються шантажем — що, мовляв, полоненого побʼють, якщо не надіслати гроші. У 99% за цим стоять ті, хто не має жодного стосунку до полонених і не має про них жодної інформації”, — каже представник Координаційного штабу.
Петро Яценко закликає родичів військових не передавати жодної інформації неперевіреним особам і довіряти лише офіційним ресурсам. Офіційним ресурсом він назвав Обʼєднаний центр СБУ з пошуку та звільнення полонених, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Із громадською приймальнею штабу у Києві можна звʼязатись за номером 0 800 300 529. Також у штабу є представництва у чотирьох областях України: Харківській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській. Звʼязатись за додатковою інформацію можна також Telegram та Facebook, а дізнатись більше деталей — на веб-сайті штабу.
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