В річницю промови "Я маю мрію" Байден зустрінеться з родиною Мартіна Лютера Кінга

У зустрічі з президентом США Джо Байденом візьмуть участь всі діти Кінга, кажуть представники Білого дому.

Президент-демократ повертається до історичної практики, коли вітає родину Кінга в Овальному кабінеті.

28 серпня 1963 року, у день Маршу до Вашингтона за роботу та свободу, президент Джон Ф. Кеннеді прийняв Кінга та інших ключових організаторів маршу в Овальному кабінеті.

Байден також організовує прийняття у понеділок увечері з нагоди 60-річчя Комітету юристів із захисту громадянських прав, позапартійної, некомерційної юридичної організації, яка була створена на прохання Кеннеді для допомоги в захисті расової справедливості.

У своїй статті для Washington Post Байден заявив, що адміністрація працює, щоб втілити мрію Кінга про суспільство, в якому характер людини важливіший за її колір шкіри. В статті йдеться, що адміністрація використовує основні законодавчі акти та президентські накази, щоб «просувати рівноправ'я у всьому, що ми робимо, включаючи безпрецедентні інвестиції в усій Америці, включно з чорношкірими американцями», – написав він.

Байден сказав, що його політика призвела до скорочення безробіття серед темношкірих, збільшення кількості малих підприємств, заснованих чорношкірими підприємцями, і збільшення кількості темношкірих сімей, охоплених медичним страхуванням.

Він спрямував близько 7 мільярдів доларів на мережу історично темношкірих коледжів і університетів і підтримував призначення темношкірих людей до уряду та Білого дому, у федеральну судову систему та незалежні агентства, такі як Федеральна резервна система.

«Протягом поколінь темношкірі американці не завжди були повністю включені в нашу демократію чи нашу економіку, але завдяки щирій мужності та доброті вони ніколи не відмовлялися від досягнення американської мрії», — написав Байден.

Він також згадав суботній расистський напад на магазин у Джексонвіллі, штат Флорида, у якому білий чоловік у масці, який стріляв зі зброї, прикрашеної свастикою, застрелив трьох темношкірих людей. Стрілець, який також розміщував расистські тексти, покінчив із життям.

«Ми повинні відмовитися жити в країні, де коли темношкірі сім’ї ходять до магазину або темношкірі учні ходять до школи, вони бояться бути розстріляними через колір своєї шкіри», – написав Байден.

«У цей день пам’яті продовжуймо показувати, що расова рівність — це не просто прагнення. Відкиньмо думки, що Америка — це гра з нульовою сумою, де, що щоб один досяг успіху, інший повинен зазнати невдачі. Пам'ятаймо, що Америка достатньо велика, щоб кожен міг досягти успіху та втілити свій Богом даний потенціал».

Марш 1963 року на Вашингтон досі вважається однією з найбільших і найрезультативніших демонстрацій за расову справедливість в історії США.

Тоді на мирний протест біля Меморіалу Лінкольна зібрались 250 000 людей, що дало поштовх для прийняття Конгресом знакового закону про громадянські та виборчі права в наступні роки. Кінга вбили в квітні 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі.

У суботу тисячі людей зібралися в Національному торговому центрі на святкування 60-ї річниці промови, а спікери та інші говорили, що країна, яку все ще роздирає расова нерівність, ще не здійснила мрію Кінга про суспільство, у якому його чотирьох дітей «не судитимуть за кольором їхньої шкіри, а лише за сутністю їхнього характеру».

Захід був скликаний Drum Major Institute родини Кінга та National Action Network преподобного Ела Шарптона.

(АР)