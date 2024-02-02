Залужний в очікуванні указу про звільнення каже, що "доля України в її власних руках", пишуть західні медіа

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив ключові підходи для Києва й Заходу, які можуть допомогти українським силам перемагати Росію на полі бою.

Стаття у CNN була написана до появи повідомлень про можливий план президента Володимира Зеленського знати Залужного з його посади.

Низка західних медіа опублікували аналіз статті українського генерала. Попри те, що указу про звільнення головнокомандувача іще немає, частина видань висловлюють переконання, що Зеленський все ще прагне відставки Залужного й що, як пише Washington Post, "ймовірно залишились лічені дні його як командувача", а CNN припускає, що відповідний указ може бути підписаний вже до кінця тижня.

Високотехнологічні рішення

Daily Telegraph зауважує на тому, що генерал підкреслює важливість усвідомлення переваги ворога в людських ресурсах і здійснення "непопулярних заходів" з широкої мобілізації населення.

Washington Post підкреслює, що Залужний виокремив потребу у нових рішеннях з модернізації високотехнологічного військового потенціалу України, зокрема використання дронів, електронної та кіберборотьби. Також видання переконує, що хоча в статті Зеленський не названий на ім'я, це стало "докором президенту", який опирався заклику Залужного мобілізувати майже пів мільйона українців.

Перевага високотехнологічної стратегії, за його словами, полягала б у тому, щоб надавати українським силам розвідувальні дані в режимі реального часу, "виснажити" ворога та поставити "менше солдатів у небезпеку, таким чином зменшивши рівень людських втрат", підкреслює WP.

"Доля України в її руках"

На початку листопада в інтерв'ю журналу The Economist Залужний заявив, що війна "зайшла в глухий кут". У своїй новій колонці командувач не змінив своєї позиції щодо ситуації на фронті, йдеться в оглядовому матеріалі CNN.

"Однак тепер він чітко вважає, що українське військове керівництво також має враховувати низку розчарувань і відволікань поза полем бою. Непрямо він посилається на те, що Сполучені Штати не погодили новий пакет військової допомоги Україні, а також той факт, що події на Близькому Сході з жовтня привернули увагу міжнародної спільноти до інших регіонів", - пише оглядач телеканалу.

Як вважає журналіст CNN, стаття Залужного, "здається, наводить на думку про те, що, зрештою, доля України в її власних руках".

Ведучий програм на Радіо Свобода Віталій Портніков наголошує, що іншою важливою тезою у статті Залужного є те, що метою української армії та влади має бути не лише звільнення захоплених територій, а й захист держави у майбутнього. "Головною задачею української армії є недопущення нового вторгнення Росії в Україну після того, як закінчиться ця війна", - додає журналіст.

Вплив чуток про відставку Залужного

Водночас значна увага в західному та українському медіапросторі залишається саме на питанні того, чи дійсно готується відставка Залужного, що може призвести до значних потрясінь у суспільстві. Експерт аналітичної платформи RANE Метью Орр в коментарі CNN заявив, що це може стати "досить сильним ударом національній єдності".

"Хто б не замінив генерала Залужного, постане перед тими самими дуже складними питаннями. І навіть якщо ця особа матиме дещо кращі особисті стосунки із Зеленським, це не вирішить жодних фундаментальних питань", - сказав Орр.

Портніков переконує, що "будь-який наступник Залужного - заручник довіри до його авторитету", адже в разі його відставки наступних головнокомандувачів ЗСУ завжди порівнюватимуть із Залужним. Натомість він радить: "Довіру до Залужного треба використовувати на благо держави... не чіпати головнокомандувача Збройних Сил України, усвідомлюючи, що це матиме негативний суспільний резонанс, а настрої, атмосфера в суспільстві і є запорукою навіть не перемоги, а виживання".

"Ці чутки, безумовно, завдають шкоди, — пояснює NBC News Крістофер Так, експерт із конфліктів і безпеки в Королівському коледжі Лондона. — Будь-які ознаки розбіжностей на найвищих рівнях прийняття рішень можуть сигналізувати про те, що український уряд не впевнений щодо прогресу та напрямку війни. Це явно некорисно в той час, коли уряду необхідно висловити довіру". І це допомагає підтримувати надії Росії на те, що вони зможуть послабити політичну волю України продовжувати боротьбу, сказав Так.

"Розтягнули шок" від ймовірного звільнення Залужного

Foreign Policy пише, що рішення Зеленського про призначення Залужного на посаду очільника ЗСУ у 2021 році розглядалося як великий розрив з радянським минулим України, адже Залужний — "частина нового покоління", "перший український військовий начальник з часів незалежності, який ніколи не служив у радянській Червоній армії", який привніс до війська тактику в стилі НАТО, яка дає окремим військам більшу гнучкість для прийняття тактичних рішень.

"Зараз існує занепокоєння, що Україна може змінити курс такої тактики, якщо Залужного звільнять. Генерал-полковник Олександр Сирський, одна із можливих замін Залужного, на вісім років старший, ніж Залужний, і відданий таким операціям, як Бахмут, які зосереджені на утриманні

тактично неважливої території замість того, щоб відрізати точки доступу Росії з Криму", - вважає видання.

В ефірі Української Правди головна редакторка Kyiv Independent підкреслила, що хоча перші новини щодо зустрічі Зеленського й Залужного з'явились у понеділок, протягом тижня громадськість так і не отримала ясності щодо намірів Зеленського.

"Те, що відбулось у понеділок, було початком або продовженням якоїсь кампанії з метою.. - далі ідуть спекуляції, хтось каже що метою було "промацати" реакцію суспільства на звільнення Валерія Залужного. Я думаю, що якою б не була мета, вони досягли того, що тепер фінальне звільнення Валерія Залужного викличе меншу реакцію, ніж якби воно тоді сталось в один день, - каже Руденко. - Що вони зробили - вони розтягнули цей шок... І це вдала інформаційна операція, але шкідлива для суспільства".