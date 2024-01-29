"Указів поки немає". Українська влада про повідомлення, що Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

Українська влада спростувала повідомлення, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив із посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомив: "Деякі Telegram-канали почали тиражувати новину, що генерала Валерія Залужного і міністра оборони Рустема Умєрова відправили у відставку. Проте відповідних указів поки немає".

"У Міноборони України на тлі поширення таких меседжів написали: «Ні, це неправда»", - розтлумачили у відомстві коротке повідомлення Міноборони.

Водночас деякі медіа продовжили полягати на тому, що офіс президента Зеленського все ж "розглядає відставку Залужного".

Що повідомляли раніше про конфлікт між Зеленським і Залужним

Раніше видання Financial Times писало про те, що українські військові відзначали розрив між реальністю на фронті та офіційними повідомленнями влади, зокрема президента Зеленського. Співрозмовники FT повідомили, що послання Зеленського "ми рухаємося вперед" і стратегія "суворої цензури поганих новин" - на тлі реальної ситуації на полі бою - "більше не є виправданим" та "не мотивують" українців та західних партнерів.

При цьому на початку листопада в журналі The Economist вийшло інтерв'ю із Залужним, в якому він зокрема заявив, що війна "зайшла в глухий кут". За словами заступника глави офісу президента України Ігоря Жовкви, інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ викликало "панічні настрої" у міжнародних партнерів. Сам Зеленський після заяв Залужного стверджував, що не вважає ситуацію на фронті "патовою".

На початку грудня Українська Правда опублікувала розлогий матеріал про конфлікт між Зеленським і Залужним. Із посиланням на власні джерела журналістів там йдеться, що, на переконання Залужного, для якісного ривка українських сил необхідна певна стратегічна пауза, натомість Зеленський вважає, що пауза призведе до заморозки, втрати інтересу партнерів і зменшення допомоги.

"Чи здатна відставка Залужного вирішити цю стратегічну суперечку? Ні. До чого така відставка приведе гарантовано, то це до втрати ключової стратегічної переваги України над агресором: втрата єдності між двома лідерами може перерости у втрату внутрішньої єдності всього суспільства", - переконують автори матеріалу.

Американські генерали про розбіжності між політичним і військовим керівництвом

Минулого тижня в інтерв'ю Голосу Америки колишній командувач американських Сухопутних сил в Європі, генерал у відставці Бен Годжес розповів, що між президентом і начальником генерального штабу чи командувачем силами завжди може існувати певна напруга. Він сказав, що, на його думку, й Зеленський, і Залужний "люблять свою країну і віддають усе, щоб захистити свою країну". "Зрештою, цивільні особи контролюють військових у демократичній країні, - так само як у США", - сказав Годжес.

В інтерв'ю Голосу Америки в грудні колишній директор ЦРУ і генерал армії США у відставці Девід Петреус так описав Зеленського й Залужного: "Вони обидва дуже дивовижні лідери, але вони обидва сильні лідери, і іноді сильні лідери можуть різнитись у поглядах у часи випробувань". Він сказав, що ймовірне напруження між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем ЗСУ - "не перший випадок, коли генерал не повністю погоджується з політичним лідером".

Петреус пояснив, що воєнні командувачі завжди прагнутимуть отримати більше зброї та солдатів для виконання завдань. Він висловив сподівання, що ситуація в Україні допоможе керівництву різних рівнів усвідомити, що "існує потреба об'єднатись, досягти єдності зусиль, що рухатиме Україну вперед".