Віткофф: США очікують "суттєвого прогресу" в переговорах щодо України

Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах щодо України цього тижня і сподіваються, що угоду щодо найважливіших корисних копалин можна буде підписати, заявив у понеділок представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня, сказав Віткофф в інтерв'ю на каналі Fox News перед від’їздом на переговори на Близькому Сході.

Він додав, що Сполучені Штати ніколи не припиняли надавати розвіддані для оборонних потреб українців.

Віткофф увійде до складу делегації США на переговорах з Україною разом із держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом.

У понеділок президент України Володимир Зеленський відвідає королівство Перської затоки для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Після цього делегація дипломатів та військових посадовців України на чолі з керівником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди також увійдуть Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента України полковник ЗСУ Павло Паліса.

Як повідомляв раніше Голос Америки, напередодні спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії із українськими представниками, ймовірно, йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Після уточнювального запитання, чи є можливість того, що Вашингтон відновить призупинену військову допомогу Києву після цієї зустрічі, Віткофф сказав: "Я гадаю, президент сказав, що є шлях назад. І президент Зеленський продемонстрував, що він має намір йти цим шляхом добросовісного повернення. Він перепросив. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром".

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що США будуть продовжувати "жорстку човникову дипломатію" із Україною та Росією.