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Рютте зустрінеться з Трампом наступного тижня

Архівне фото. Марк Рютте, тодішній прем'єр-міністр Данії, зустрічається із Дональдом Трампом під час його першого терміну на посаді президента США, Білий дім, 18 липня 2019. AP Photo/Alex Brandon
Архівне фото. Марк Рютте, тодішній прем'єр-міністр Данії, зустрічається із Дональдом Трампом під час його першого терміну на посаді президента США, Білий дім, 18 липня 2019. AP Photo/Alex Brandon

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі наступного тижня.

Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, говорячи про дипломатичні зустрічі адміністрації щодо війни в Україні.

"Президент (Трамп) мав багаторазові розмови та візит президента Франції (Емануеля) Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії (Кіра) Стармера, у нас наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО", - сказав Волц в Овальному кабінеті Білого дому поряд із президентом Трампом.

27 лютого - за день до візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського - Трамп і Рютте мали телефонну розмову. Під час неї, як йдеться у повідомленні на сайті НАТО, "обговорили критичну потребу в тому, щоб врегулювання щодо України було тривалим".

Напередодні Рютте зустрівся у Брюсселі із Зеленським.

"Важливі дискусії з президентом Зеленським про шлях до міцного миру в Україні", - написав Рютте у мережі X.

Офіс Зеленського повідомив, що ключовою темою розмови стали кроки для наближення справедливого й тривалого миру.

"Зеленський поінформував про координацію з партнерами та напрацювання плану, який міститиме спільне бачення щодо закінчення війни, посилення України та конкретних гарантій безпеки", - зазначено у повідомленні.

Волц також нагадав, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та США: "У нас є ця зустріч з українцями, ми мали її з росіянами, і все це в перший місяць його (Трампа) керівництва. Ми займатимемося човниковою дипломатією", – сказав Волц.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію наступного тижня "для зустрічі зі спадкоємним принцом", а після того українська сторона "залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами".

А напередодні спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії з українськими представниками, ймовірно, йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі

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