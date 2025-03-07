МЗС України: під час зустрічі у Саудівській Аравії представники США та України говоритимуть про шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію наступного тижня "для зустрічі зі спадкоємним принцом", а після того українська сторона "залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами".

Зеленський наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі: "Як ми й говорили президенту (США Дональду) Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру".

Українсько-американські консультації у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. "Те, що стосується українсько-американського діалогу, – він триває", - додав Тихий.

За його словами, порядок денний зустрічі – українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство і його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру.

Саудівська Аравія привітала у п'ятницю перспективу проведення зустрічі між Сполученими Штатами та Україною. Як ідеться в заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, опублікованій у соцмережі X, "королівство підтверджує продовження спроб досягти тривалого миру, щоб покласти край українській кризі".

Напередодні спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії із українськими представниками, ймовірно, йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Після уточнювального запитання, чи є можливість того, що Вашингтон відновить призупинену військову допомогу Києву після цієї зустрічі, Віткофф сказав: "Я гадаю, президент сказав, що є шлях назад. І президент Зеленський продемонстрував, що він має намір йти цим шляхом добросовісного повернення. Він перепросив. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром".

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що США будуть продовжувати "жорстку човникову дипломатію" із Україною та Росією.

Нагадаємо, 18 лютого під час зустрічі у Саудівській Аравії делегації на чолі із держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим домовились про відновлення американсько-російських відносин.

Державний департамент США після цих переговорів в Ер-Ріяді заявив, що сторони домовилися створити "механізм консультацій для усунення подразників наших двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних представництв".