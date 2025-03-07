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МЗС України: під час зустрічі у Саудівській Аравії представники США та України говоритимуть про шлях до миру

Ілюстративне фото. Візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, 27 лютого 2024. Saudi Press Agency via AP
Ілюстративне фото. Візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, 27 лютого 2024. Saudi Press Agency via AP

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію наступного тижня "для зустрічі зі спадкоємним принцом", а після того українська сторона "залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами".

Зеленський наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі: "Як ми й говорили президенту (США Дональду) Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру".

Українсько-американські консультації у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. "Те, що стосується українсько-американського діалогу, – він триває", - додав Тихий.

За його словами, порядок денний зустрічі – українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство і його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру.

Саудівська Аравія привітала у п'ятницю перспективу проведення зустрічі між Сполученими Штатами та Україною. Як ідеться в заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, опублікованій у соцмережі X, "королівство підтверджує продовження спроб досягти тривалого миру, щоб покласти край українській кризі".

Напередодні спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії із українськими представниками, ймовірно, йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Після уточнювального запитання, чи є можливість того, що Вашингтон відновить призупинену військову допомогу Києву після цієї зустрічі, Віткофф сказав: "Я гадаю, президент сказав, що є шлях назад. І президент Зеленський продемонстрував, що він має намір йти цим шляхом добросовісного повернення. Він перепросив. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром".

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що США будуть продовжувати "жорстку човникову дипломатію" із Україною та Росією.

Нагадаємо, 18 лютого під час зустрічі у Саудівській Аравії делегації на чолі із держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим домовились про відновлення американсько-російських відносин.

Державний департамент США після цих переговорів в Ер-Ріяді заявив, що сторони домовилися створити "механізм консультацій для усунення подразників наших двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних представництв".

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі

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