Британська розвідка: РФ продовжує політику русифікації на окупованих територіях, змушуючи українців отримувати російські паспорти

Росія продовжує провадити політику русифікації на окупованих територіях України, зазначає Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті розвідки від 7 березня.

Міністерство нагадує про заяву російського президента Володимира Путіна 4 березня, в якій він сповістив про завершення кампанії видачі російських паспортів українським громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Загалом, повідомляє британське оборонне відомство з посиланням на російського міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, Росія видала 3,5 мільйона паспортів українцям на окупованих територіях. У березні 2024 року ця цифра становила 2,8 мільйона паспортів.

“Росія обумовлює доступ до послуг в окупованих регіонах, зокрема до соціальних послуг, охорони здоров’я та фінансових послуг, отриманням російських паспортів”, - йдеться у звіті.

Іншим наслідком отримання російського паспорта, зазначає британське Міноборони, є те, що російське громадянство є “підставою для призову в російську армію”.

Однак, тим українцям, які не отримали російський паспорт, може загрожувати арешт майна з боку окупаційної російської влади.

Адже, як зазначає видання The Moscow Times, українців на окупованих територіях, які не отримали російський паспорт, влада прирівнює до іноземців.

Україна та західні союзники заявляють, що така паспортизація українських громадян на ТОТ є незаконною й порушує суверенітет.

У своєму звіті, британське Міноборони робить висновок, що така паспортизація українців свідчить про продовження політики “русифікації”.

“Зусилля Росії запровадити силою урядування на незаконно окупованій території та змусити українців приймати російські паспорти демонструють незмінну прихильність російського вищого керівництва до політики русифікації та її проведення”, - підсумовано у звіті.

У нещодавньому репортажі про життя в окупованому Криму, британська мережа ВВС також зазначила, що РФ прагне знищення місцевої ідентичності та русифікації так званих “звільнених” територій.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за словами радниці-уповноваженої президента України з прав дитини Дар’ї Герасимчук, Москва примусово вивезла до окупованого Криму та до Росії щонайменше 20 тисяч українських дітей від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За її словами, такі дії підпадають під поняття геноциду.