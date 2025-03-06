Трамп про статус TPS для українців: "Ми не хочемо завдати шкоди, особливо українцям, вони багато чого пережили"

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо статусу українців, які перебувають у США за програмою TPS (статус тимчасового захисту - ред.). Наразі президент розглядає це питання, і запевняє, що не бажає завдавати шкоди.

Про це Дональд Трамп заявив 6 березня під час пресконференції у Білому дому щодо підписання указів. На питання журналіста, чи ухвалив Білий дім рішення щодо тисяч українських біженців, які перебувають у США за статусом TPS, президент відповів:

“Ми не хочемо нікому завдати шкоди, і ми точно не хочемо завдати шкоди їм [українцям]. Я розглядаю це [питання]. Деякі люди вважають це доцільним, деякі люди - ні. Я ухвалю рішення дуже скоро. Ми не хочемо завдати їм шкоди. Особливо українцям, вони багато чого пережили”, - заявив президент США Дональд Трамп.

17 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило на 18 місяців дію статусу TPS - від 20 квітня 2025 року до 19 жовтня 2026 року.

Напередодні видання Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило, що Адміністрація президента США нібито планує відкликати Статус тимчасового захисту (TPS) майже для 240 000 українців, які втекли до США.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю новину “неправдивою”.

"Жодного рішення не було ухвалено на теперішній час", - написала Левітт у соцмережі Х. Вона засудила Reuters за використання "анонімних джерел, які не знають, про що говорять".

Статус TPS надає людям, які втікають до США з інших країн, дозвіл на роботу у Сполучених Штатах та захист від депортації.

За даними Американської імміграційної ради, станом на 31 березня 2024 року у США проживало приблизно 863 880 осіб зі статусом TPS.

Уряд США оголошує країни, громадянам яких дозволяється надавати цей статус. Зазвичай це відбувається у випадках збройних конфліктів, надзвичайних лих або інших надзвичайних тимчасових умов.

Станом на січень 2025 року США надавали TPS громадянам 17 країн, серед яких є Україна.

Станом на березень 2024 року, за даними Конгресового дослідницького центру, у США перебувало 50 205 українців зі статусом TPS.

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