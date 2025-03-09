Рубіо летить до Саудівської Аравії на перемовини між США та Україною, потім до Канади на засідання G7

Державний секретар США Марко Рубіо прибуде до Джидди в Саудівській Аравії у понеділок для переговорів між США та Україною. Президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні російсько-української війни.

Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американсько-саудівських відносин, повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

За даними Державного департаменту, Рубіо "підкреслив рішучість президента Трампа якнайшвидше припинити війну та наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру" під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в п’ятницю.

У понеділок президент України Володимир Зеленський відвідає королівство Перської затоки для зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Після цього делегація дипломатів та військових посадовців України на чолі з керівником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком залишиться в Саудівській Аравії для переговорів з офіційними особами США. До складу української команди також увійдуть Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента України полковник ЗСУ Павло Паліса.

Рубіо приєднається до радника США з національної безпеки Майка Волца та спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа на переговорах у Джидді з українськими посадовцями.

Віткофф сказав журналістам, що "ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню".

Американо-українські переговори відбудуться через три тижні після переговорів високопосадовців США з представниками Росії в Ер-Ріяді.

Україна заявила, що "з нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив", і висловила сподівання, що "вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", - написав Зеленський в мережі Х в суботу.

Засідання міністрів закордонних справ G7

Після візиту до Саудівської Аравії Рубіо вирушить до канадського міста Шарлевуа на зустріч міністрів закордонних справ "Групи семи" (G7) з 12 по 14 березня.

У спільній заяві за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому міністри закордонних справ G7 підкреслили свою прихильність "досягненню міцного миру" і "підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки" для України.

"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов’язані з тим, чи Російська Федерація докладає реальних, доброчесних зусиль, щоб назавжди припинити війну проти України", – йдеться у спільній заяві.