Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Сенатор США відвідав Україну, щоб висловити підтримку українцям

Сенатор Марк Келлі зустрівся з українськими військовими
Сенатор Марк Келлі зустрівся з українськими військовими

Американський сенатор від Аризони Марк Келлі в неділю повернувся з України, де він зустрівся з військовослужбовцями, ветеранами та Комітетом Червоного Хреста, йдеться в повідомленні сенатора.

Келлі, який представляє Демократичну партію, а також є американським ветераном та колишнім астронавтом, вже втретє відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Після подорожі він висловив своє захоплення українським народом, а також заявив, що поінформує політиків у Вашингтоні про важливість підтримки України.

"Як завжди мене захоплює рішучість, з якою вони (українці) борються за свою країну перед лицем незаконного вторгнення Путіна", - заявив він у пресрелізі. Келлі додав: "Одне очевидно: ніхто не хоче завершення цієї війни більше ніж президент (України Володимир) Зеленський та український народ. Безпека України пов'язана із безпекою Сполучених Штатів, тому я підтримую Україну".

У відданості Зеленського миру неодноразово висловлював сумніви президент США Дональд Трамп. США призупинили військову допомогу Україні та обмін розвідданими з країною. Президент США, однак, сказав, що призупинення обміну розвідданими "практично завершено", спілкуючись з пресою перед перемовинами, що мають відбутися в Саудівській Аравії між США та Україною у вівторок.

Деякі законодавці в Республіканській партії виступають проти допомоги Україні, однак, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем в неділю висловився за відновлення надання оборонної допомоги Україні до того, як буде досягнуто припинення вогню.

  • 16x9 Image

    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

Розсилка

Відео - найголовніше

У Вашингтоні розгорнули гігантський український прапор.Відео
Embed
У Вашингтоні розгорнули гігантський український прапор.Відео

No media source currently available

0:00 0:03:00 0:00

У Вашингтоні розгорнули гігантський український прапор

Recommended

  • Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram

    Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram

XS
SM
MD
LG