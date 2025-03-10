Сенатор США відвідав Україну, щоб висловити підтримку українцям

Американський сенатор від Аризони Марк Келлі в неділю повернувся з України, де він зустрівся з військовослужбовцями, ветеранами та Комітетом Червоного Хреста, йдеться в повідомленні сенатора.



Келлі, який представляє Демократичну партію, а також є американським ветераном та колишнім астронавтом, вже втретє відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.



Після подорожі він висловив своє захоплення українським народом, а також заявив, що поінформує політиків у Вашингтоні про важливість підтримки України.



"Як завжди мене захоплює рішучість, з якою вони (українці) борються за свою країну перед лицем незаконного вторгнення Путіна", - заявив він у пресрелізі. Келлі додав: "Одне очевидно: ніхто не хоче завершення цієї війни більше ніж президент (України Володимир) Зеленський та український народ. Безпека України пов'язана із безпекою Сполучених Штатів, тому я підтримую Україну".



У відданості Зеленського миру неодноразово висловлював сумніви президент США Дональд Трамп. США призупинили військову допомогу Україні та обмін розвідданими з країною. Президент США, однак, сказав, що призупинення обміну розвідданими "практично завершено", спілкуючись з пресою перед перемовинами, що мають відбутися в Саудівській Аравії між США та Україною у вівторок.

Деякі законодавці в Республіканській партії виступають проти допомоги Україні, однак, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем в неділю висловився за відновлення надання оборонної допомоги Україні до того, як буде досягнуто припинення вогню.