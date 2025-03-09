Сенатор США Грем анонсував новий законопроєкт про санкції проти Росії

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем оголосив, що подасть новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії вже наступного тижня. Про це законодавець повідомив в інтерв'ю Fox News Sunday в неділю.

"Щодо Росії - я буду вводити санкції проти їхнього банківського сектору і енергетики наступного тижня, щоб спонукати їх прийти до столу перемовин. Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", - заявив Грем.



В п'ятницю збільшення економічних та банківських санкцій проти Росії припустив президент США Дональд Трамп.

"Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз "розбиває" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, обмеження та мита проти Росії допоки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. До Росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Грем в неділю згадав про цю позицію Трампа, заявивши: "Хочу, щоб росіяни знали - я не проти говорити з вами про те, як завершити цю війну, але ви відповідатимете за цю війну і якщо росіяни не прийдуть до столу перемовин, ми маємо збільшити санкції, як президент Трамп зауважив".

Грем також висловив занепокоєння рішенням уряду США призупинити поставки зброї та передачу розвідданих Україні. "Якщо ми відмовимось від України, це буде гірше, ніж в Афганістані і я не думаю, що президент Трампа має будь-яке бажання це робити, - заявив американський законодавець і додав. - До того, як буде припинення вогню, я б дав українцям те, що потрібно в плані розвідки та зброї для захисту".



"Метою є завершити війну з честю і справедливістю", - підсумував Грем.

Відповідаючи на питання про те, якими мають бути результати зустрічей між делегаціями США та України, заплановані на наступний тиждень в Саудівській Аравії, Грем висловив сподівання, що перемовини мають допомогти "визначити, що мир означає в очах України". "Вони вже сказали, що готові до припинення вогню, що вони готові до мирних перемовин. То сідайте з Україною наступного тижня, дізнайтесь, що гарна угода означатиме для них, потім спонукайте Росію сісти з Білим домом, порівняйте нотатки і зупиніть цю війну", - сказав законодавець.

Сенатор повторив свою різку критику того, як президент України Володимир Зеленський повівся на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого, назвавши це "катастрофічним". Після тієї зустрічі Грем, як і президент США, звинуватив Зеленського в неповазі, закликав президента України вибачитись, а також припустив, що український президент має піти у відставку.

Щодо пропонованої США угоди про надра, Грем різко не погодився зі словами сенатора-демократа Кріса Ван-Голлена, який назвав "здирництвом".

Грем сказав, що угода є "спробою інтегрувати" економіки США та України і наголосив, що всі виграли б від видобутку природних ресурсів, що могло б дозволити Україні генерувати "більше коштів для власної оборони".



Раніше низка сенаторів від Демократичної партії подала проєкти резолюцій на підтримку України в Сенаті, однак вони не набрали достатньо голосів.





