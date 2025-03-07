Трамп: “Складніше мати справу з Україною, і в них немає козирів”

"Я повинен знати, що вони хочуть врегулювання. Я не знаю, чи хочуть вони домовитися", - так президент США Дональд Трамп прокоментував призупинення військової допомоги Києву на тлі обстрілів Росією українських міст.

Натомість, на думку Трампа, президент Росії Володимир Путін хоче війну "закінчити і врегулювати".

Як повідомляв Голос Америки, у ніч проти 7-го березня російські сили завдали нового удару по критичній інфраструктурі України. Під ударом Росії знову опинилась інфраструктура, "яка забезпечує нормальне життя" для українців, постраждали й житлові будинки, написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті Білого дому у п'ятницю, 7-го березня, Дональд Трамп також відповів на запитання про "довіру" до президента РФ Володимира Путіна та розповів про "складнощі" у переговорах із Києвом.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц також поділився очікуваннями від зустрічі з українцями в Саудівській Аравії.

Голос Америки розшифрував і переклав з англійської для вас частину спілкування із пресою.

Питання журналіста:

Президент Путін бомбить Україну. Ви все ще вірите йому, коли він вам каже, що хоче миру?

Президент США Дональд Трамп:

Я вірю йому, я вірю йому. Я думаю, що у нас усе дуже добре з Росією, але зараз вони до біса розбомблюють Україну, а Україна… Мені, чесно кажучи, складніше мати справу з Україною, і в них немає козирів. У них немає козирів.

Як ви знаєте, ми збираємося зустрітися в Саудівській Аравії десь на початку наступного тижня, і ми ведемо перемовини. Що я виявив, що з погляду досягнення остаточного врегулювання, можливо, легше мати справу з Росією, що дивно, бо в них є всі козирі, і вони бомблять їх до біса просто зараз.

І я зробив дуже сильну заяву – не можна цього робити. Ви не можете цього робити. Ми намагаємося їм допомогти. І Україні доведеться взятися за справу та виконати свою роботу.

Майкле, ти міг би підійти сюди? Я бачу Майкла там позаду. Добре. Я радий! Він їздить по всьому світу. Я тільки-но бачив, як він увійшов. Чи можеш трохи пояснити, що відбувається, будь ласка?

Радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц:

Звичайно. Президент був надзвичайно чітким, і він дав ясно зрозуміти всім сторонам, що бої мають зупинитися. Обидві сторони повинні сісти за стіл. У нас була гарна взаємодія. Обидва лідери сказали, що лише президент Трамп може це зробити, і лише він здатен це зробити. У нас була початкова взаємодія з росіянами.

Українці мали чудову можливість об’єднати наші економіки з допомогою угоди про корисні копалини. На жаль, це пішло не так добре, але ми думаємо, що ми повернемо все у потрібне русло.

Держсекретар (Марко) Рубіо, я та українська делегація зустрінемося в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб повернути ці переговори на правильний шлях, забезпечити припинення вогню та досягти миру.

Президент США Дональд Трамп:

Я думаю, що обидві сторони хочуть врегулювання. Думаю, якби я не був президентом, ця війна не мала б шансів на врегулювання, нуль шансів. Але я вважаю, що ми це врегулюємо і зупинимо. Ми повинні зупинити. Вони втрачають у середньому 2000 солдатів на тиждень. Це багато солдатів. Ти згоден, Пітере (звертається до журналіста, - ред.)?

Питання журналіста: Це багато солдатів з обох сторін, я згоден. Чи вважаєте ви, пане Президенте, що Володимир Путін використовує на свою користь паузу у допомозі і обміні розвідданими від США?

Президент США Дональд Трамп:

Ні, я насправді вважаю, що він робить те, що робив би будь-хто інший. Я вважаю, що він хоче це закінчити і врегулювати. І я думаю, що він б’є по них сильніше, ніж він це робив раніше. І я думаю, що, певно, будь-хто у цій позиції робив би це прямо зараз. Він хоче покласти цьому край.

І я думаю, що Україна хоче покінчити з цим, але я цього не бачу. І це божевілля – їх страшенно карають. Я не зовсім розумію це, але я підозрюю, Майкл, що він хоче, щоб це закінчилося.

Радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц:

Так, пане Президенте. Росіяни несуть неймовірні втрати на фронті. Як сказав президент, це м’ясорубка людей, засобів, національних надбань. І ні в кого немає жодного рішення окрім як щоб ця війна тривала вічно. Але я додам, що президент мав численні розмови, візити президента Франції (Емануеля) Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії (Кіра) Стармера. До нас наступного тижня приїде генеральний секретар НАТО. Ми маємо зустріч з українцями. Ми мали її з росіянами, все це в перший місяць президента і його лідерства.

Ми будемо займатися човниковою дипломатією, і ми будемо продовжувати використовувати його лідерство й ті важелі впливу, які ми маємо, щоб посадити обидві сторони за стіл миру. Це буде нелегко.

Президент США Дональд Трамп: Ця війна ніколи не мала б статися. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Багато інших речей також не повинно було статися...

Питання журналіста:

Пане президенте, щодо призупинення військової допомоги Україні, ви сьогодні написали в соцмережах, що Росія бомбить Україну?

Президент США Дональд Трамп:

Правильно.

Питання журналіста:

Чому б не забезпечити Україну засобами ППО? І що буде, пане президенте, коли в Україні закінчаться...?

Президент США Дональд Трамп:

Гарне запитання. Тому що я повинен знати, що вони хочуть врегулювання. Я не знаю, чи хочуть вони домовитися. Якщо вони не хочуть домовлятися, ми виходимо. Тому що ми хочемо, щоб вони врегулювали. І я роблю це, щоб зупинити смерть. Важливіше за усе інше.

По-друге, зрештою - це гроші. Тож, ми вклали 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів доларів. Вони повинні вкласти стільки ж, або більше, ніж ми. І я спостерігав протягом останнього тижня чи близько того, за тим що відбувається в Європі. Це може закінчитися третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це. Це справді може закінчитися третьою світовою війною. Ми повинні це врегулювати.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп прокоментував останні атаки Росії в Україні у соцмережі Truth Social.

"Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз "розбиває" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, обмеження та мита проти Росії допоки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. До Росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!" – написав Трамп .

Інститут вивчення війни (ISW) днями зазначав, що після оголошення новин про паузу в американській допомозі Києву - озброєнням і розвідданими - "кремлівські чиновники оголосили про свій намір скористатися призупиненням.., щоб отримати додаткові переваги на полі бою".

Так само, нагадує ISW, російські сили скористалися попереднім призупиненням військової допомоги США на початку 2024 року, зокрема, спробувавши захопити місто Харків у травні 2024 року до того, як американська військова допомога відновила надходження до українських сил на передовій.

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